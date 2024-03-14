НАЗК склало протокол на ексзаступника голови Нацполіції Тишлека: отримував подарунки у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від ринкових

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно колишнього заступника голови Національної поліції, який фігурував у журналістському розслідуванні видання Bihus.Info.

Про це повідомило НАЗК.

"Він отримував від знайомих подарунки у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від мінімальної ринкової їхньої вартості. Ці факти виявило НАЗК, перевіряючи інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні Bihus info.

Так, службовець безоплатно користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв.м за ціною, що нижча від мінімальної ринкової вартості оренди житла у Києві. Загалом впродовж усього терміну користування квартирою він отримав від орендодавця подарунок (зберігав власні кошти) за несплату мінімальної ринкової вартості оренди квартири на суму 617 тис. грн, чим порушив обмеження, передбачені законодавством.

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Крім того, посадовець отримував від знайомої подарунок у вигляді оренди житлового будинку в Київській області площею понад 320 кв.м. Порушуючи абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закону він щомісяця приймав подарунки від орендодавця. А саме – проживав у житловому будинку безкоштовно, в той час, як мінімальна ринкова оренда такого будинку становить 75 тис. грн на місяць. Загалом посадовець не доплатив за оренду будинка 225 тис. грн, чим також порушив обмеження, визначені законодавством.

Колишньому заступнику Голови Нацполіції інкримінується порушення обмежень, передбачених ч. 1 ст. 23 Закону щодо подарунка, отриманого у вигляді оренди (користування) квартирою та житловим будинком за ціною, що нижча від мінімальної ринкової вартості.

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На виклик НАЗК для надання пояснень та отримання примірника протоколу він не з’явився", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Розслідування журналістів щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки РФ, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається чинним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до Росії та в окупований РФ Крим.

У відповідь заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Також у МВС України на запит Цензор.НЕТ, повідомили, що Тишлек повернувся до виконання своїх обов’язків, оскільки проведене службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні. Також перевірка не виявила й інших підстав для звільнення Тишлека з посади.