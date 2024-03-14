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Новини
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НАЗК склало протокол на ексзаступника голови Нацполіції Тишлека: отримував подарунки у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від ринкових

Ексзаступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно колишнього заступника голови Національної поліції, який фігурував у журналістському розслідуванні видання Bihus.Info.

Про це повідомило НАЗК.

"Він отримував від знайомих подарунки у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від мінімальної ринкової їхньої вартості. Ці факти виявило НАЗК, перевіряючи інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні Bihus info.

Так, службовець безоплатно користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв.м за ціною, що нижча від мінімальної ринкової вартості оренди житла у Києві. Загалом впродовж усього терміну користування квартирою він отримав від орендодавця подарунок (зберігав власні кошти) за несплату мінімальної ринкової вартості оренди квартири на суму 617 тис. грн, чим порушив обмеження, передбачені законодавством.

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Крім того, посадовець отримував від знайомої подарунок у вигляді оренди житлового будинку в Київській області площею понад 320 кв.м. Порушуючи абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закону він щомісяця приймав подарунки від орендодавця. А саме – проживав у житловому будинку безкоштовно, в той час, як мінімальна ринкова оренда такого будинку становить 75 тис. грн на місяць. Загалом посадовець не доплатив за оренду будинка 225 тис. грн, чим також порушив обмеження, визначені законодавством.

Колишньому заступнику Голови Нацполіції інкримінується порушення обмежень, передбачених ч. 1 ст. 23 Закону щодо подарунка, отриманого у вигляді оренди (користування) квартирою та житловим будинком за ціною, що нижча від мінімальної ринкової вартості.

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На виклик НАЗК для надання пояснень та отримання примірника протоколу він не з’явився", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Розслідування журналістів щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки РФ, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається чинним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до Росії та в окупований РФ Крим.

У відповідь заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Також у МВС України на запит Цензор.НЕТ, повідомили, що Тишлек повернувся до виконання своїх обов’язків, оскільки проведене службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні. Також перевірка не виявила й інших підстав для звільнення Тишлека з посади.

Автор: 

НАЗК (1694) Тишлек Дмитро (25)


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Топ коментарі
+5
Всю систему нужно менять радикально. Систему наказаний и поощрений для слуг народа.
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14.03.2024 18:28
+4
«Чудять» привладні на посадах… як і ухилянт чотириразовий!
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14.03.2024 18:22
+4
Поки не зламаємо корупційний хребет судовій системі порядку не буде. Божевільні зарплати і пенсії суддям спрямувати на оплати агентам, які будуть фіксувати хабарництво в режимі 24/7 /а воно у них круглодобове/ і скасування портновсько-судових кодексів і прийняття нових по зразку США.
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14.03.2024 18:42
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«Чудять» привладні на посадах… як і ухилянт чотириразовий!
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14.03.2024 18:22 Відповісти
Всю систему нужно менять радикально. Систему наказаний и поощрений для слуг народа.
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14.03.2024 18:28 Відповісти
Які заохочення?? Для слуг урода систему тільки через смертну кару міняти.
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14.03.2024 18:38 Відповісти
Истинный ариец, характер нордический, в связях порочащих его не замечен
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14.03.2024 18:39 Відповісти
гривень 17 штрафу вгатять садисти 😆
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14.03.2024 18:40 Відповісти
Поки не зламаємо корупційний хребет судовій системі порядку не буде. Божевільні зарплати і пенсії суддям спрямувати на оплати агентам, які будуть фіксувати хабарництво в режимі 24/7 /а воно у них круглодобове/ і скасування портновсько-судових кодексів і прийняття нових по зразку США.
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14.03.2024 18:42 Відповісти
Тобі подобяться ганяти воздух піонерськими чи лозунгами, мантрами які всі чують 30 років?
Судді- такаж частина народу як і ти і менталітет суддямм прокурорам, поліцейським, начальникам ЖЕКів не інопланетяни вставили, а виросли вони серед таких же самих, як і вони. І з молоком матері і щоденним досвідом, дивлячись, як себе веде більша частина населення, стали в4сти себя -ЯК УСІ.
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14.03.2024 19:11 Відповісти
А чого це ти так розхвилювався ? Не інакше сам належиш до судово-поліцейсько-податково-прокурорської системи ? Корупція прибирається за троє діб при умові оплати її винищувачам. Ну наприклад за голови встановити прямі оплати і розцінки. Казали що вищі ніж за кордоном оплати суддям то не буде корупції. Маемо небачену корупцію і судово-прокурорську систему - насос з бюджету + хабарі. Тобто наше населення не пройшло ні римських ні середньовічних перевиховань.
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14.03.2024 19:22 Відповісти
Ну от навіщо вам, шозоідам писати у газети, а нам, нормальним людям це читати?
Добре, добре, погоджуюсь, не хвилюйся так, шизік
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14.03.2024 19:42 Відповісти
так вот ано чьо, міхалич.... 🤔🤔

.. раффік ніучом ні увінават!! ета нє оні, ета фсє ви тут увінаватиє!! а ішчьо - мИнталітЭд увінават!!!!

ДБЛ СК БЛДЬ!!!! 😡😡😡😡
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14.03.2024 20:53 Відповісти
А коли буде відповідальність того, хто призначав його на викоку державну посаду?
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14.03.2024 18:55 Відповісти
Неоплаченные деньги в доход державы + штраф на такую же сумму.

Почему то пьяного водителя можно оштрафовать даже если он не стал виновником аварии. Через месяц удвоить штраф, забрать права пожизненно.
А полицейского наказать нельзя.

И ещё. Пока такие ***** не будут подавать в отставку а будут судиться за восстановление на работе, за выплату з/п т выигрывать а судах государства не будет. Будут шайки мошенников периодически приходящие к власти
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14.03.2024 19:07 Відповісти
А, що бідолазі нема де жити?
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14.03.2024 19:17 Відповісти
Якщо у когось буде бажання почитати роман Драйвера "Фінансист", то знайде там таку фразу "Держава, яку роз'їдає корупція, стає нежиттєздатною і при першому серйозному випробуванні розвалюється".
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14.03.2024 20:16 Відповісти
І то все, що вони нарили на ментовську мафію? - нема смислу тримати такі безтолкові антикорупційні органи
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14.03.2024 20:35 Відповісти
Нарили не вони, а журналісти. А тим підарасам просто вже неможливо було проігнорувати.
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14.03.2024 21:38 Відповісти
Подивіться на його харю. Там же клейма ніде ставити що це чийсь синок, сват, брат чи любовник. Саме за це його і назначили на високу посаду. Бо більше ніяких чеснот там немає. Там ні інтелекту, ні хоробрості, ні життєвої мудрості.
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14.03.2024 21:36 Відповісти
Прислужник криміналу? У що перетворилась українська поліція? А так гарно все починалось! Все, до чого дотичні єрмаки з татаровими , перетворюється на труху...
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14.03.2024 22:10 Відповісти
 
 