Понад 20 країн вже почали власні розслідування або збирають докази воєнних злочинів РФ в Україні, - Костін

Окрім України та Міжнародного кримінального суду, понад 20 держав вже почали власні розслідування або збирають докази воєнних злочинів в Україні. І цього року очікуються нові результати такої міжнародної співпраці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Голосу Америки повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін

"Ми створюємо мережу країн, які проводять власні розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією. В грудні минулого року Сполучені Штати стали першою країною, яка оголосила обвинувачення чотирьом бойовикам за катування громадянина Америки, який опинився в окупації на Херсонщині. Про першу підозру також оголосила Генеральна прокуратура Литви", - розповів Костін.

Як зазначається, діяльність Спільної слідчої групи щодо розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, скоєних в Україні (JIT), до якої входять Україна, Литва, Латвія, Польща, Естонія, Словаччина та Румунія, та Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) є невіддільними складовими мережі всеосяжної відповідальності, яку Україна розбудовує спільно з міжнародними партнерами.

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Також Костін зазначив, що Сполучені Штати беруть участь у роботі 16 прокурорів із шести країн, які в Євроюсті вже готують матеріали для майбутнього Спеціального трибуналу.

Зазначається, що протягом цього року очікуються нові результати міжнародної співпраці, спрямованої на забезпечення відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

"Я думаю, що в цьому році не тільки ми в Україні будемо показувати результати наших нових або існуючих проваджень щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Ви також побачите результати нашої міжнародної взаємодії", - додав Костін.

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