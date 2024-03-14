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Новини
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РФ задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла у війні проти України.

Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо провокаційних заяв Росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Фінляндія зараз знаходиться у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору – ред.), один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", - сказав Столтенберг.

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При цьому він зазначив, що союзники по Альянсу будуть продовжувати уважний моніторинг ситуації та подальших дій Росії. Керівник НАТО наголосив, що ця організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.

Автор: 

армія рф (17755) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+10
Іншими словами: "нам війна в Україні вигідна. Аби побільше росіян загинуло, щоб ще довго не могли погрожувати хороброму НАТО. При цьому неважливо, скільки загине українців."
Хоробре НАТО 75 років поспіль моніторить ситуацію і сциться від страху, як тільки десь щось пролетить чи впаде на території Натівської країни. Бо це ж треба реагувати! А сцикотно...
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14.03.2024 19:00
+6
Україна вас береже взяла на себе удар орди.
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14.03.2024 19:00
+2
Не дивлячись на допомогу, яку надає нам НАТО, воно непогано влаштувалось - виснажує потенціал рашистів ціною життів українців!
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14.03.2024 19:59
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Друга армія світу ...з кінця ...
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14.03.2024 18:52 Відповісти
Україна вас береже взяла на себе удар орди.
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14.03.2024 19:00 Відповісти
Іншими словами: "нам війна в Україні вигідна. Аби побільше росіян загинуло, щоб ще довго не могли погрожувати хороброму НАТО. При цьому неважливо, скільки загине українців."
Хоробре НАТО 75 років поспіль моніторить ситуацію і сциться від страху, як тільки десь щось пролетить чи впаде на території Натівської країни. Бо це ж треба реагувати! А сцикотно...
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14.03.2024 19:00 Відповісти
зеленский и слуги вообще не сцались никогда, не паникуй
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14.03.2024 20:04 Відповісти
НАТО ніколи не воювало за будь-якого свого члена і в конфлікті Англії з Аргентіною і внутрішньому конфлікті Туреччини і Греції за Кіпр так що здатність цієї контори захищати хоча би своїх невідома.
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14.03.2024 19:41 Відповісти
як тільки США вийде з НАТО, після обрання трампа ************, на лишившийся огризок НАТО будуть чекати нові, незабутні враження, які їм забезпечить *****.
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14.03.2024 19:49 Відповісти
Не дивлячись на допомогу, яку надає нам НАТО, воно непогано влаштувалось - виснажує потенціал рашистів ціною життів українців!
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14.03.2024 19:59 Відповісти
а украинцы ломанулись бы на защиту эстонцев, если б кацап на них пошёл?
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14.03.2024 20:07 Відповісти
кацап козломордий?
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14.03.2024 20:10 Відповісти
гордо не-ходивший или 73%?
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14.03.2024 20:20 Відповісти
Якщо ти про себе, то не знаю!
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14.03.2024 20:23 Відповісти
а шо удобно
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14.03.2024 20:02 Відповісти
Не просто почти все сухопутные силы... А еще и титанические запасы накопленные со времён СССР, 10000 ракет истратили, 20 млн снарядов выстрелили, практически все танки и бронетехнику которую вообще можно было поднять со складов и поставить в строй использовали... И это не хватило чтобы победить Украину, пришлось закупать оружие и боеприпасы у севкорейцев и иранцев. К концу 2024 года весь накопленный наступательный потенциал рашки будет сожжен в Украине... Воевать смогут только на закупках и прямо с завода, с колёс...
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14.03.2024 20:36 Відповісти
Заіпцо,коли сраки в теплі і безпеці.Егеж,"гейропейці"?
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14.03.2024 20:48 Відповісти
 
 