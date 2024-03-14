РФ задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України, - Столтенберг
НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла у війні проти України.
Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо провокаційних заяв Росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Фінляндія зараз знаходиться у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору – ред.), один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", - сказав Столтенберг.
При цьому він зазначив, що союзники по Альянсу будуть продовжувати уважний моніторинг ситуації та подальших дій Росії. Керівник НАТО наголосив, що ця організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.
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