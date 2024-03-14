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Новини
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Столтенберг: Із всією креативністю Україна довела, що Росію можна бити на полі бою

столтенберг

Росія платить дуже високу ціну за малі здобутки на війні. І Україна довела, що може нищити ворога на полі бою, і на морі, і в небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою звернення до преси з нагоди 25-ї річниці входження Польщі до НАТО.

"Із всією креативністю Україна довела, що Росію можна бити (на полі бою. - Ред.). Росія платить дуже високу ціну за малі здобутки. Путінська війна вже вартувала Росії більше 350 000 військових втрат. На морі українські сили потопили або знешкодили суттєву частину російського Чорноморського флоту. В небі Україна збиває ключові російські спроможності, включаючи високовартісні розвідувальні літаки", - сказав Столтенберг.

Також читайте: РФ задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України, - Столтенберг

Водночас він зазначив, що попри важкі втрати російських військ, Путін не має наміру відмовлятися від цілей своєї агресивної війни. Ситуація залишається важкою, оскільки Україна відчуває гостру потребу в боєприпасах.

"Кожен день затримки в Конгресі США відбивається на полі бою. Опитування, проведені в Альянсі, свідчать, що дві третини наших громадян по обидві сторони Атлантики хочуть, щоб їхні країни продовжували підтримувати Україну. Більшість у Конгресі також позитивно налаштована щодо продовження такої допомоги. Зараз нам потрібно перевести цю громадську і політичну підтримку у голосування якомога швидше", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Керівник Альянсу подякував Польщі, яка від початку російської агресії була серед країн, що найбільш потужно підтримали Україну, надала зброю та прийняла у себе більше мільйона українських біженців.

Також читайте: Це буде історичною помилкою, якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, - Столтенберг

Автор: 

росія (65925) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+3
Десь читав: чим більше хвалять, тим менше реально дають.
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14.03.2024 19:39
+1
Оказывется это креатив сбивает високовартісні розвідувальні літаки, а не Patriot.
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14.03.2024 19:20
+1
То чого ж ви чекаєте? Заходьте, та будемо лупити їх разом і перетворимо це на розвагу! Чи краще передивлятись фільми "День незалежності"..., а може "20 діб в Маріуполі"?
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14.03.2024 19:26
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Оказывется это креатив сбивает високовартісні розвідувальні літаки, а не Patriot.
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14.03.2024 19:20 Відповісти
Дать или не дать - вот в чем вопрос...
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14.03.2024 19:27 Відповісти
Десь читав: чим більше хвалять, тим менше реально дають.
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14.03.2024 19:39 Відповісти
Столтенберг нічого не дає і не давав
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15.03.2024 05:09 Відповісти
То чого ж ви чекаєте? Заходьте, та будемо лупити їх разом і перетворимо це на розвагу! Чи краще передивлятись фільми "День незалежності"..., а може "20 діб в Маріуполі"?
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14.03.2024 19:26 Відповісти
Україні треба креативити не тільки на полі бою. Ми всі бачили, як розпіарений Пригожен майже дійшов до москви. Нашим спец. та дип. службам треба знайти харизматичну людину, яка зможе через "хороших русских", які мають медіаресурси (ФБК і т. п.) розпочати піарити Легіон "Свободная Россия", РДК та Сибирський батальон, як єдиних рятівників Росії від розпаду та хаосу. Якщо це зробити з розумом, то через деякий час вони будуть спроможні дойти до москви, як це робили вагнеровці.
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14.03.2024 19:42 Відповісти
На креативності без відповідної зброї далеко не зайдеш! Дайте потрібну зброю!
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14.03.2024 21:20 Відповісти
А что доказали вы, все? Только вот что.Как были бздунами, лицемерами, пацифистами в курятниках своих, так и остались.
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14.03.2024 22:23 Відповісти
Дають Україні крихти з барського столу і дивуються: "як ще ви не здохли?" За креативність хвалять..
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14.03.2024 23:31 Відповісти
Самцы шимпанзе нападают войной на соседей, если видят, что у них огромное преимущество, и никто из них при нападении практически не пострадает
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13.05.2024 18:53 Відповісти
 
 