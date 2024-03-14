Столтенберг: Із всією креативністю Україна довела, що Росію можна бити на полі бою

Росія платить дуже високу ціну за малі здобутки на війні. І Україна довела, що може нищити ворога на полі бою, і на морі, і в небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою звернення до преси з нагоди 25-ї річниці входження Польщі до НАТО.

"Із всією креативністю Україна довела, що Росію можна бити (на полі бою. - Ред.). Росія платить дуже високу ціну за малі здобутки. Путінська війна вже вартувала Росії більше 350 000 військових втрат. На морі українські сили потопили або знешкодили суттєву частину російського Чорноморського флоту. В небі Україна збиває ключові російські спроможності, включаючи високовартісні розвідувальні літаки", - сказав Столтенберг.

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Водночас він зазначив, що попри важкі втрати російських військ, Путін не має наміру відмовлятися від цілей своєї агресивної війни. Ситуація залишається важкою, оскільки Україна відчуває гостру потребу в боєприпасах.

"Кожен день затримки в Конгресі США відбивається на полі бою. Опитування, проведені в Альянсі, свідчать, що дві третини наших громадян по обидві сторони Атлантики хочуть, щоб їхні країни продовжували підтримувати Україну. Більшість у Конгресі також позитивно налаштована щодо продовження такої допомоги. Зараз нам потрібно перевести цю громадську і політичну підтримку у голосування якомога швидше", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Керівник Альянсу подякував Польщі, яка від початку російської агресії була серед країн, що найбільш потужно підтримали Україну, надала зброю та прийняла у себе більше мільйона українських біженців.

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