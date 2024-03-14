Енергетики повернули в роботу ЛЕП 330 кВ, яка живить Запорізьку АЕС

Сьогодні після аварійного ремонту у Запорізькій області включено в роботу повітряну лінію електропередачі 330 кВ. Це одна з ліній, що живить Запорізьку АЕС. Вона була знеструмлена внаслідок ворожого обстрілу 20 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Зазначається, що атомна електростанція протягом 24 днів була заживлена лише однією резервною ЛЕП. Тривалість ремонту пов’язана зі складними безпековими умовами для робіт енергетиків.

"Живлення АЕС однією лінією є вкрай небезпечним, адже електропостачання такого об’єкта має бути стабільним та безперебійним. Вимкнення усіх ліній означатиме черговий блекаут та загрозу ядерного інциденту на АЕС. Нагадаємо, що за два роки окупації станція вже 8 разів переживала блекаути", - наголосили в Міненерго.

Станом на зараз основна та резервна лінії працюють та у повному обсязі живлять власні потреби Запорізької АЕС.

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Запорізька атомна електростанція, яка раніше контролювалася українською державною компанією "Енергоатом", була захоплена російськими військами під час вторгнення в Україну два роки тому і продовжує перебувати на передовій війни.

Минулого тижня Рада керуючих МАГАТЕ проголосувала за те, щоб вимагати від Росії повернути ЗАЕС під контроль української влади.