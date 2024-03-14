Росіяни двічі обстріляли м. Середина-Буда на Сумщині з мінометів та FPV-дронами: поранено 4 людини, пошкоджено будинки та авто
Чотири людини зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Серидино-Будської громади на Сумщині з використанням мінометів та FPV-дронів.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"14 березня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території Російської Федерації з мінометів обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога 44-річний чоловік та 43-річна жінка зазнали незначних поранень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, після отримання медичної допомоги поранений чоловік відправився на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу. І в цей час ворог знову обстріляв місто, цього разу використовуючи FPV-дрони. Постраждалий та двоє його односельців, одному з яких 43, а іншому 64 роки, зазнали осколкових поранень.
Повідомляється, що пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль