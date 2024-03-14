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Новини
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Країни НАТО не планують посилати війська в Україну на поле бою, - глава МЗС Норвегії Ейде

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде з міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок

Більшість країн-членів НАТО не планує посилати свої війська в Україну з тим, щоб вони воювали безпосередньо на полі бою.

Про це заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час пресконференції з міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок у Берліні 14 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майже всі уряди країн НАТО чітко дали зрозуміти після зустрічі в Парижі, що ми не розглядаємо участь у бойових діях. Це бій, який ведуть українці. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі, адже це також і наша боротьба, але ми бачимо велику різницю між допомогою зброєю, навчанням, обладнанням, технологіями і тим, щоби бути самим на полі бою. Ми не плануємо цього. Є добрі підстави не робити цього, враховуючи специфіку цієї війни", - підкреслив Барт Ейде.

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При цьому він зауважив, що всі країни мають робити більше для підтримки України, щоб вона здобула перемогу.

Норвегія, за словами міністра, дуже "глибоко" ангажована в допомогу Україні в цей критичний час і є одним із лідерів допомоги з точки зору витрат на одиницю власного населення. Осло завершує дискусію щодо гарантій безпеки для України та планує підписати відповідну угоду незабаром, сказав Барт Ейде. Він наголосив, що підтримка України повинна мати довгостроковий характер – військовий і цивільний.

Загалом країни Північної Європи, скандинавські, країни Балтії дедалі збільшують свою підтримку, зазначив дипломат. У цьому контексті він схвально висловився про чотирирічну Програму Нансена, яку запровадила Данія.

"Ми реально маємо стояти на боці України зараз, наступного тижня та ближчими роками… Не повинно бути іншого результату, ніж той, де Україна перемагає. … До того часу ми будемо допомагати", - запевнив представник країни, яка довгі роки мала мирні сусідські відносини з Росією.

Він відзначив важливість підтримки України на шляху до ЄС і атлантичного Альянсу.

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Норвезький міністр також поінформував, що цього дня було оголошено, що його країна збільшує витрати на оборону та досягне мети в 2% від ВВП.

Обидва міністри провели переговори в Берліні. Українська тематика стала однією з центральних.

Автор: 

НАТО (6516) Норвегія (778)


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Так наче ніхто й не просить, але дайте необхідну зброю!
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14.03.2024 20:03 Відповісти
Олександр читаєш мої думки.
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14.03.2024 20:13 Відповісти
патяки про це НЕ варто !

підвісьте буйла за кульки
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14.03.2024 20:18 Відповісти
Хоч би вже на ваше поле бою ви їх послали!
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14.03.2024 20:27 Відповісти
"Страны НАТО не планируют посылать войска в Украину на поле боя" - ну и ЗРЯ. Получили бы боевой опыт. Да ещё поучавствовали бы в праведном деле. Что армии всё время в казармах сидеть.
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14.03.2024 20:34 Відповісти
Авжеж, бо ескалація-*уйло нападе.
А він і нападе якщо Україна не встоїть.
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14.03.2024 20:36 Відповісти
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14.03.2024 20:39 Відповісти
Зеленскій заявив, що йому не потрібні ніякі війська партнерів. Навіть в пасивному режимі під кордоном з Білокацапією. Що дозволило б закрити кордон, та ще й звільнити наші війська для посилення на гарячих ділянках фронту.
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14.03.2024 20:58 Відповісти
 
 