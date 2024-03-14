Країни НАТО не планують посилати війська в Україну на поле бою, - глава МЗС Норвегії Ейде

Більшість країн-членів НАТО не планує посилати свої війська в Україну з тим, щоб вони воювали безпосередньо на полі бою.

Про це заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час пресконференції з міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок у Берліні 14 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майже всі уряди країн НАТО чітко дали зрозуміти після зустрічі в Парижі, що ми не розглядаємо участь у бойових діях. Це бій, який ведуть українці. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі, адже це також і наша боротьба, але ми бачимо велику різницю між допомогою зброєю, навчанням, обладнанням, технологіями і тим, щоби бути самим на полі бою. Ми не плануємо цього. Є добрі підстави не робити цього, враховуючи специфіку цієї війни", - підкреслив Барт Ейде.

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При цьому він зауважив, що всі країни мають робити більше для підтримки України, щоб вона здобула перемогу.

Норвегія, за словами міністра, дуже "глибоко" ангажована в допомогу Україні в цей критичний час і є одним із лідерів допомоги з точки зору витрат на одиницю власного населення. Осло завершує дискусію щодо гарантій безпеки для України та планує підписати відповідну угоду незабаром, сказав Барт Ейде. Він наголосив, що підтримка України повинна мати довгостроковий характер – військовий і цивільний.

Загалом країни Північної Європи, скандинавські, країни Балтії дедалі збільшують свою підтримку, зазначив дипломат. У цьому контексті він схвально висловився про чотирирічну Програму Нансена, яку запровадила Данія.

"Ми реально маємо стояти на боці України зараз, наступного тижня та ближчими роками… Не повинно бути іншого результату, ніж той, де Україна перемагає. … До того часу ми будемо допомагати", - запевнив представник країни, яка довгі роки мала мирні сусідські відносини з Росією.

Він відзначив важливість підтримки України на шляху до ЄС і атлантичного Альянсу.

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Норвезький міністр також поінформував, що цього дня було оголошено, що його країна збільшує витрати на оборону та досягне мети в 2% від ВВП.

Обидва міністри провели переговори в Берліні. Українська тематика стала однією з центральних.