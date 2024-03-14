Швеція надасть 30 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Швеція приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України і виділить на це 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швеція приєднується до чеської ініціативи з постачання Україні вкрай необхідних артилерійських боєприпасів, виділивши 30 мільйонів євро", - йдеться у дописі посольства Швеції у Чехії,

Нагадуємо, президент Чехії Петр Павел на полях Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України.

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Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що зараз зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії із 300 тис. артилерійських снарядів. Він також повідомляв, що за чеською ініціативою пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України.

За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди та Польща.