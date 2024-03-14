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Новини Допомога Україні
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Швеція надасть 30 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

швеція

Швеція приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України і виділить на це 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швеція приєднується до чеської ініціативи з постачання Україні вкрай необхідних артилерійських боєприпасів, виділивши 30 мільйонів євро", - йдеться у дописі посольства Швеції у Чехії,

Нагадуємо, президент Чехії Петр Павел на полях Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України.

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Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що зараз зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії із 300 тис. артилерійських снарядів. Він також повідомляв, що за чеською ініціативою пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України.

За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди та Польща.

Автор: 

боєприпаси (2294) Чехія (1651) Швеція (965)


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14.03.2024 20:04 Відповісти
Пупс ірже, як коняка, дивлячись на цей траханий цирк.
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14.03.2024 22:39 Відповісти
Дякуємо!
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14.03.2024 21:58 Відповісти
18 країн на 800 тисяч снарядів. А скільки ж тоді країн збирало Пупсу на півтора мільйони для рашки?
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14.03.2024 22:41 Відповісти
одна, максимум три
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17.03.2024 14:47 Відповісти
 
 