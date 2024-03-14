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Новини
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Росія 50 раз використовувала ракети з КНДР по території України, - прокуратура

ракета,кндр

Зафіксовано 50 випадків використання Росією північнокорейських ракет по території України

Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В нашому регіоні офіційно зафіксовано один випадок застосування Російською Федерацією північнокорейської ракети KN-23, або Hwasong 11 їх ще називають. Ми отримали відповідні висновки і національних, і міжнародних експертів, які підтвердили, що 2 січня така ракета влучила поблизу будинку №1 на пр. Незалежності. Крім того, в нас є ще два випадки, де наші військові спеціалісти кажуть про застосування таких ракет, зокрема 7 лютого по Слобідському району. Ми очікуємо результати експертизи, після якої зможемо це точно підтвердити", - пояснив Фільчаков.

Він також розповів що, загалом на території України зафіксовано близько 50 випадків, коли РФ застосувала північнокорейські ракети. Влучання були в 6 регіонах.

"Вони низької якості, метал дуже низької якості. Ракета має недосконалу систему управління. Дальність польоту становить близько 700 км, набагато більше, ніж у "Іскандера" - 250 км. Є багато випадків, коли ця ракета вибухає у повітрі", - зазначив прокурор.

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Автор: 

КНДР (1248) балістичні ракети (442)


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Топ коментарі
+5
А Шольц сцить хоть десяток надати. Дивні демократії на планеті Земля.
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14.03.2024 20:12
+1
Це для вас новина?
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14.03.2024 20:46
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А Шольц сцить хоть десяток надати. Дивні демократії на планеті Земля.
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14.03.2024 20:12 Відповісти
Щольц відпрацьовує газпромовські бабосики!
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14.03.2024 20:27 Відповісти
Це для вас новина?
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14.03.2024 20:46 Відповісти
А нам якщо щось і дадуть то з умовою не бити по мордору. Все ескалацію бояться.
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14.03.2024 20:42 Відповісти
То что ракети КНДР галимого качества, не устраняет факт, что они всё равно убивают. Надо бить по складам этого лома всё равно чем уже прямо в России.
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14.03.2024 20:59 Відповісти
Про качество тех ракет в последнем предложении прамим текстом написано.
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14.03.2024 22:10 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1768375407559012446 7 мин

15 литров в сутки. С завтрашнего дня ограничения на заправках Московской области, из-за сильных пожаров на нефтеперерабатывающих предприятиях рФ.
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14.03.2024 22:44 Відповісти
 
 