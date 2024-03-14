Росія 50 раз використовувала ракети з КНДР по території України, - прокуратура

Зафіксовано 50 випадків використання Росією північнокорейських ракет по території України

Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В нашому регіоні офіційно зафіксовано один випадок застосування Російською Федерацією північнокорейської ракети KN-23, або Hwasong 11 їх ще називають. Ми отримали відповідні висновки і національних, і міжнародних експертів, які підтвердили, що 2 січня така ракета влучила поблизу будинку №1 на пр. Незалежності. Крім того, в нас є ще два випадки, де наші військові спеціалісти кажуть про застосування таких ракет, зокрема 7 лютого по Слобідському району. Ми очікуємо результати експертизи, після якої зможемо це точно підтвердити", - пояснив Фільчаков.

Він також розповів що, загалом на території України зафіксовано близько 50 випадків, коли РФ застосувала північнокорейські ракети. Влучання були в 6 регіонах.

"Вони низької якості, метал дуже низької якості. Ракета має недосконалу систему управління. Дальність польоту становить близько 700 км, набагато більше, ніж у "Іскандера" - 250 км. Є багато випадків, коли ця ракета вибухає у повітрі", - зазначив прокурор.

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