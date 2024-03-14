У Берліні усвідомлюють імперськість планів Путіна: вони сягають далеко за межі України, - Бербок

Європа не може нехтувати імперськими планами Путіна та має не допустити його перемоги в Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній з норвезьким колегою Еспеном Барт Ейде пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путінські імперські плани сягають далеко за межі України. Якщо він не буде зупинений українцями на сході їх країни, тоді війна опиниться прямо перед нашим порогом", - сказала Бербок.

За її словами, цьому треба запобігти спільними зусиллями, а відтак - ще збільшити допомогу Україні, яка щодня захищає мир у Польщі, Румунії, країнах Балтії, Фінляндії, Норвегії – країнах, які мають кордони або безпосередньо з РФ або з Україною.

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"Ми свого часу не надто серйозно сприйняли занепокоєння цих країн щодо Росі, вдруге ми не можемо собі цього дозволити", - підкреслила глава МЗС ФРН.

Вона додала, що обговорила з норвезьким колегою, як ще більше посилити підтримку України. Разом країни підтримуватимуть Україну амуніцією, і наразі готують "мільйони євро" для закупівлі амуніції, в тому числі в рамках чеської ініціативи.

"Путін вірить, що в України рано чи пізно закінчаться боєприпаси, і партнери припинять допомогу. Тут він помиляється. Ми не припинемо допомагати – на двосторонній основі і на міжнародному рівні", - запевнила Бербок.

При цьому на запитання журналістки, чому Німеччина відмовляється поставити Україні ракети Taurus, вона не відповіла напряму, але зауважила, що з деяких питань в уряді ФРН ще немає згоди.

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Говорячи про двосторонні з Норвегією проєкти, Бербок згадала спільне будівництво підводних човнів і співробітництво в галузі енергетики – дві країни з’єднують кабель, по якому Німеччина отримує електрику (з 2021 року), а також газопровід. У контексті останнього вона звернула увагу на безпеку інфраструктурних проєктів. Берегові служби нещодавно помітили російське судно, яке цікавилося цим газогоном.

"Це підкреслює важливість убезпечення морської інфраструктури в час, коли Росія веде війну не лише проти України, а й гібридну проти Європи", - сказала дипломатка.

Нинішній візит глави норвезького МЗС став першим для нього на цій посаді.