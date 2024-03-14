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Новини
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У Берліні усвідомлюють імперськість планів Путіна: вони сягають далеко за межі України, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Європа не може нехтувати імперськими планами Путіна та має не допустити його перемоги в Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній з норвезьким колегою Еспеном Барт Ейде пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путінські імперські плани сягають далеко за межі України. Якщо він не буде зупинений українцями на сході їх країни, тоді війна опиниться прямо перед нашим порогом", - сказала Бербок.

За її словами, цьому треба запобігти спільними зусиллями, а відтак - ще збільшити допомогу Україні, яка щодня захищає мир у Польщі, Румунії, країнах Балтії, Фінляндії, Норвегії – країнах, які мають кордони або безпосередньо з РФ або з Україною.

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"Ми свого часу не надто серйозно сприйняли занепокоєння цих країн щодо Росі, вдруге ми не можемо собі цього дозволити", - підкреслила глава МЗС ФРН.

Вона додала, що обговорила з норвезьким колегою, як ще більше посилити підтримку України. Разом країни підтримуватимуть Україну амуніцією, і наразі готують "мільйони євро" для закупівлі амуніції, в тому числі в рамках чеської ініціативи.

"Путін вірить, що в України рано чи пізно закінчаться боєприпаси, і партнери припинять допомогу. Тут він помиляється. Ми не припинемо допомагати – на двосторонній основі і на міжнародному рівні", - запевнила Бербок.

При цьому на запитання журналістки, чому Німеччина відмовляється поставити Україні ракети Taurus, вона не відповіла напряму, але зауважила, що з деяких питань в уряді ФРН ще немає згоди.

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Говорячи про двосторонні з Норвегією проєкти, Бербок згадала спільне будівництво підводних човнів і співробітництво в галузі енергетики – дві країни з’єднують кабель, по якому Німеччина отримує електрику (з 2021 року), а також газопровід. У контексті останнього вона звернула увагу на безпеку інфраструктурних проєктів. Берегові служби нещодавно помітили російське судно, яке цікавилося цим газогоном.

"Це підкреслює важливість убезпечення морської інфраструктури в час, коли Росія веде війну не лише проти України, а й гібридну проти Європи", - сказала дипломатка.

Нинішній візит глави норвезького МЗС став першим для нього на цій посаді.

Автор: 

путін володимир (24088) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+5
У Берліні усвідомлюють імперськість планів Путіна Джерело:

Та ніхріна вони не усвідомлюють.... Як би усвідомлювали - дали б "тауруси".
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14.03.2024 20:21
+3
Срать їхній матері,вже два роки усвідомлюють,а нам тауруси потрібні!
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14.03.2024 20:23
+2
бла бла бла а ракети не дають. Чекають путіна в Берліні
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14.03.2024 20:16
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бла бла бла а ракети не дають. Чекають путіна в Берліні
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14.03.2024 20:16 Відповісти
У Німеччині свої ркети, хоча вона в НАТО, а в Україні мали б бути свої "Нептун", "Грім 2", "Вільха М"", але замість цих ракет є татаров, єрмак, смірнов, шурма, подоляк..., то чого вам ще не вистачає?
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14.03.2024 20:41 Відповісти
у Германії є реальний шанс повернути Східну Прусію із Кьонігсбергом.

куйте залізо, поки воно гаряче !
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14.03.2024 20:17 Відповісти
обісруться вони раніше, по самі вуха, ніж щось там викують.
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14.03.2024 20:30 Відповісти
Тоді у Чехії буде порт Кролевець 😂
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14.03.2024 21:34 Відповісти
цілком ймовірно, але більшості з нас то вже буде до балди.
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14.03.2024 22:53 Відповісти
У Берліні усвідомлюють імперськість планів Путіна Джерело:

Та ніхріна вони не усвідомлюють.... Як би усвідомлювали - дали б "тауруси".
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14.03.2024 20:21 Відповісти
Срать їхній матері,вже два роки усвідомлюють,а нам тауруси потрібні!
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14.03.2024 20:23 Відповісти
Поэтому ракет мы вам не дадим. Ну и еще потому, что у ***** есть нюдсы с Чмольцом.
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14.03.2024 20:24 Відповісти
Чого ви всі прицепилися до Шольца? Його вибирали для Нічеччини німці, а Ви собі вибрали те, що вибрали. Тому всі питання до того, кого вибрали.
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14.03.2024 20:42 Відповісти
Классная демократия. Дают два куска говна и выбирай из них.
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15.03.2024 00:22 Відповісти
То я ще раз повторюся, не вибирайте з двух кусків лайна щось собі, поважайте себе, беріть своє. Я думаю, що за 5 років можна було створити навіть атомну бомбу при шаленній підтримці заходу, але тоді б грошей не вистачило на асфальт і бруківку для своїх.
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15.03.2024 08:36 Відповісти
Засуньте оті свої усВідомлення, собі у таУраси!!((
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14.03.2024 20:32 Відповісти
Если все так,то почему БЫДЛО Мавзолейное до сих пор не в Киеве?
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14.03.2024 21:38 Відповісти
Усвідомлюють, але з озброєнням гальмують, про війська нема мови
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14.03.2024 20:47 Відповісти
При цьому на запитання журналістки, чому Німеччина відмовляється поставити Україні ракети Taurus, вона не відповіла напряму, але зауважила, що з деяких питань в уряді ФРН ще немає згоди. Куйло ,рясно посіяв НЕЗГОДУ і В США І В НАТО І В ЄС.Так що те, що пелікає "німецька губна гармошка" стосується всіх тих західних і американо-натівських брехунів в однаковій мірі...
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14.03.2024 20:55 Відповісти
https://youtu.be/Cs9OIsn2KVY?si=mSGLUfuOWPg82Iis ...

Слуга народа Федиенко одним росчерком подписи перечерикнул всю работу ЗСУ ...
Зрада зрадная и помощь Мавзолейн обезьянам Вермахта
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14.03.2024 21:36 Відповісти
 
 