Сейм Литви ухвалив резолюцію зі закликом заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС
Литовський парламент закликає ЄС заборонити імпорт збіжжя з РФ та Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Повідомляється, що за резолюцію одностайно проголосували 107 депутатів литовського Сейму.
В документі парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції - підтримати таку заборону.
Також литовський Сейм просить Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного та однакового застосування цієї заборони на всій території Євросоюзу.
Крім того, резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції – використовувати українську продукцію.
У разі несприятливих ринкових цін Єврокомісії пропонується застосувати систему інтервенцій для закупівлі надлишків зернових в Україні, що дозволить підтримати ціни на зернові та гарантувати доходи виробників.
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Трохи помрію: якби так вчинили ще Латвія й Естонія, то москалям "залишилася б польща" (доволі символічна фраза) і порти Балтійського і Чорного морів.