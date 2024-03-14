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Сейм Литви ухвалив резолюцію зі закликом заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС

Литва закликає до заборони імпорту російського зерна.

Литовський парламент закликає ЄС заборонити імпорт збіжжя з РФ та Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Повідомляється, що за резолюцію одностайно проголосували 107 депутатів литовського Сейму.

В документі парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції - підтримати таку заборону.

Також литовський Сейм просить Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного та однакового застосування цієї заборони на всій території Євросоюзу.

Крім того, резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції – використовувати українську продукцію.

У разі несприятливих ринкових цін Єврокомісії пропонується застосувати систему інтервенцій для закупівлі надлишків зернових в Україні, що дозволить підтримати ціни на зернові та гарантувати доходи виробників.

Читайте також: У Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі

Автор: 

зерно (3132) Литва (2440) росія (65925) санкції (12071) Євросоюз (13634)


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Топ коментарі
+5
Приклад того як велич країни не залежить від її розмірів
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14.03.2024 21:07
+3
Якщо приймуть таке рішення, то це буде ідеально!!!
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14.03.2024 20:45
+2
А Туск з Дудою ,Орбаном і Фіцьом -проти
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14.03.2024 20:57
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Якщо приймуть таке рішення, то це буде ідеально!!!
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14.03.2024 20:45 Відповісти
Беларусь вряд ли продает зерно,наоборот покупает, малая урожайность, скудные почвы.
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14.03.2024 21:16 Відповісти
Добавлю у нас в основном фуражное зерно.
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14.03.2024 21:18 Відповісти
Посмотрим как отреагирует Польша и ее слепые фермера которые в упор не видят эшелоны с российским зерном.
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14.03.2024 20:47 Відповісти
А Туск з Дудою ,Орбаном і Фіцьом -проти
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14.03.2024 20:57 Відповісти
Подовження мультфільму "А Баба Яга проти!" - "А Діди Яги проти!"
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14.03.2024 21:01 Відповісти
Справа не в Туску, Дуді, Орбану і Фіцо, просто Цапія входить до СОТ і щоб заборонити ввоз зерна та іншої продукції потрібно відшукати хорошо продуману схему, щоб не нарватися на позов в суд. А що стосується білозасрашки, то вони не в СОТ і їм можна легко заборонити ввоз продовольства. Це моя особиста думка.
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14.03.2024 21:00 Відповісти
І придумувати нічого не треба. Росія торгує краденим украінськи зерном.
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14.03.2024 21:14 Відповісти
Запад цены на нефть для рашки устанавливает, какой нафиг СОТ.)
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14.03.2024 21:17 Відповісти
- це давно відома польська простітутка, яка вигорожує польских бариг, що наживаються на крові українців. рахіт, ти хоч знаєш, що у ЄС є купа працюючих схем за якими вони банили українську агропродукцію до 2022?!
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14.03.2024 21:26 Відповісти
Вам краще знати, хто така простітутка. Краще подивіться виступ "квартальця" "Лисого" і він Вам чітко сказав, що Ви є подоляківська повія чи блудниця. І повія знає, що накосячили там українські бариги, які скинули по дешевій ціні польським баригам зерно, не дотримавшись попередніх угод. Але повія хоче перенаправити стрілки в мізках наріду на поляк. Нічого не вийде, бо це питання мають вирішували уряди Польщі і України, а не подоляцькі боти в інтернеті.
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15.03.2024 08:32 Відповісти
Приклад того як велич країни не залежить від її розмірів
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14.03.2024 21:07 Відповісти
польські бариги будуть проти заборони, бо вони так чудово прібарахляються на кацапській агропродукції продаючи їх у ЄС по демпінговим цінам
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14.03.2024 21:23 Відповісти
Поляки напряглись це ж тільки Україну можна пресувати а за кацапське зерно їм вже в тричі заплатили цо тчепер бендем робіть пановія?
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14.03.2024 21:24 Відповісти
Якби Литва заборонила транзит, то кількість зерна з московії в ЄС значно б зменшилася.

Трохи помрію: якби так вчинили ще Латвія й Естонія, то москалям "залишилася б польща" (доволі символічна фраза) і порти Балтійського і Чорного морів.
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15.03.2024 11:10 Відповісти
 
 