Білий дім наполягає на просуванні законопроєкту з $60 млрд допомоги Україні: Він матиме двопартійну підтримку, якщо буде винесений на голосування

Проєкт закону з додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки США, який містить понад $60 млрд допомоги Україні, найкраще відповідає оборонним потребам українців, а також іншим викликам безпеці по всьому світу.

Так прокоментував радник Білого дому Джон Кірбі повідомлення про те, що республіканці готують інший законопроєкт з допомогою Україні, який суттєво відрізнятиметься від сенатської версії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що законопроєкт з додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом, найкращим чином відповідатиме нашому твердому бажанню підтримувати Україну, оборонним потребам України, а також оборонним потребам Ізраїлю та іншим викликам у сфері безпеки по всьому світу", - зазначив Кірбі.

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У цьому зв’язку представник Білого дому вкотре закликав спікера-республіканця Майка Джонсона винести сенатську версію законопроєкту на розгляд та провести голосування по ньому.

"І ми знаємо, що він (документ. – Ред.) матиме потужну двопартійну підтримку, якщо буде винесений на голосування", - зауважив представник адміністрації президента Байдена.