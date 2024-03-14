Білий дім наполягає на просуванні законопроєкту з $60 млрд допомоги Україні: Він матиме двопартійну підтримку, якщо буде винесений на голосування
Проєкт закону з додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки США, який містить понад $60 млрд допомоги Україні, найкраще відповідає оборонним потребам українців, а також іншим викликам безпеці по всьому світу.
Так прокоментував радник Білого дому Джон Кірбі повідомлення про те, що республіканці готують інший законопроєкт з допомогою Україні, який суттєво відрізнятиметься від сенатської версії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми вважаємо, що законопроєкт з додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом, найкращим чином відповідатиме нашому твердому бажанню підтримувати Україну, оборонним потребам України, а також оборонним потребам Ізраїлю та іншим викликам у сфері безпеки по всьому світу", - зазначив Кірбі.
У цьому зв’язку представник Білого дому вкотре закликав спікера-республіканця Майка Джонсона винести сенатську версію законопроєкту на розгляд та провести голосування по ньому.
"І ми знаємо, що він (документ. – Ред.) матиме потужну двопартійну підтримку, якщо буде винесений на голосування", - зауважив представник адміністрації президента Байдена.
Будь ласка, зачекайте...
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тобто підписати назбирати не змогли, але законопроект матиме підтримку?
Но коли було потрібно зняти Маккарті, всі демократи були ЗА
Голосів для більшості не вистачало
Домовились з 8ма республіканцями
Тобто можут домовлятись коли вигідно
Якщо це не допомога 8ми республіканцям - тоді, що це?
The 216-to-210 vote marked the first time in history that the House removed its leader, with eight Republicans voting with 208 Democrats to remove McCarthy. McCarthy told reporters he would not make another run for speaker.
Washington, D.C. - U.S. Congressman Matt Gaetz (FL-01) filed a motion to vacate against Speaker Kevin McCarthy (CA-20) on the floor of the U.S. House of Representatives today.
All of Speaker McCarthy's failure theater resulted in him teaming up with Democrats to pass a ********** resolution that funds Ukraine, funds Jack Smith's election interference against President Trump, abandons E-Verify, and does nothing to put the interests of the American people first.
У понеділок, 2 жовтня, https://suspilne.media/586267-palata-predstavnikiv-kongresu-ssa-golosue-za-usunenna-makkarti-z-posadi-spikera/ в Конгресі обговорювали питання , чи уклали президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті таємну угоду, яка могла б захистити майбутню фінансову допомогу Україні. Підозра полягала в тому, що Байден погодився підписати тимчасовий законопроєкт для уникнення шатдауну, що не містив допомогу Україні, в обмін на те, що Маккарті погодився провести окреме голосування щодо цієї допомоги пізніше.
Маккарті заперечив існування таємної угоди з Байденом.
Натомість Байден https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html запевнив , що угода була
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».
Президент не може брехати.
Виходить угода для фінансування України існувала, проте демократи вирішили зняти спікера
Тепер маємо Джонсона...
це якби у нас Зеленський вніс у Раду якийсь закон і його зарубала би його фракція Слуга народу.
так само і тут Байден "таємно домовився" із спікером про закон, а його партійна фракція зарубала той закон, усунувши спікера і пішла проти свого партійного лідера Байдена.. дурня повна.
Виходить це "підстава"
Хоча Маккарті потім заявив, що його не так зрозуміли в адміністрації, щодо угоди
А щоб зрозуміти, що насправді значать сказані слова, треба йти на форум до "єкспертів",
котрі з образами та доступно пояснять:
коли треба вірити фактам,
коли не треба вірити,
або як факти по іншому розуміти
а є відповідь президента "На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо»."
а якщо теж саме сказав Гетц, то це "***** не факт, то просто заява."
"реальність там може бути така, що якщо і була така угода, то Маккартні потім під тиском маговців дав задню і кинув Байдена"
тобто вже не віримо заяві президента "що якщо і була така угода"?
1 жовтня 2023 в неділю - президент дякуючи за тимчасовий бюджет, заявив про "угоду",
по вашій "реальності" - 2 жовтня 2023 в понеділок, Маккарті "дав задню і кинув Байдена" по цій угоді
а вже 3 жовтня 2023 у вівторок - спікера зняли
надоумили Гейтца, зібрали всіх демократів, знайшли 8ох республіканців, та проголосували
і все це менше ніж за 1 день...
Зараз по https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 discharge petition, щоб обійти Джонсона за 3 дні демократи зібрали 177 голосів з 210 демократів
" а не в те, що демократи підставили Байдена" - може таке бути, що підставили Маккарті, і це було заплановано... далі план мабуть дав збій...
"ну або йди нах уй і не мороч тут людям голову." - можете також піти, з наступних причин
- не будете морочити голову своїми вигадками без посилань на докази
- та не будете нервово зриватись, на образи та не пристойні написи на форумі
14/03/2024 10:00 ПО ВОСТОЧНОМУ ПОЯСА
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У спикера Майка Джонсона заканчивается время, чтобы решить свою проблему помощи Украине - с растущим давлением внутри Капитолия и по всему миру.
Если спикер не примет быстро план по утверждению давно застопоренной иностранной помощи, законодатели в его собственной партии могут заставить его руку, согласився с демократами на маневрах, которые будут направлять вокруг него законопроекты о помощи. Но какой бы план ни принял Джонсон, он почти наверняка будет стоить ему его глубоко раздробленной конференции Республиканской партии, чье слабое большинство в два голоса уже требует от него полагаться на голоса демократов, чтобы принять большинство основных законов
Пока не закончат финансирование остальной части правительства, повторив эту позицию в среду вечером. Оформление сделки по расходам может произойти уже на следующей неделе, если Конгрессу удастся согласовать сделку к следующему крайнему сроку закрытия 22 марта. С длительным перерывом, запланированным сразу после этого, это время может перенести любое окончательное соглашение об иностранной помощи в ближайший месяц, как можно скорее.
Между тем, законодатели обеих сторон предупреждают, что Киев не может продержаться дольше.
"Оттолкнуть это после следующей пятницы безрассудно, и я ясно дал это понять", - сказал председатель вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс (R-Ala.), хотя он не был оптимистичен в отношении быстрых действий.
Военные чиновники предупреждают, что в Украине зайдутся необходимые боеприпасы в течение нескольких недель без счета за экстренную помощь, даже если Пентагон готовится отправить еще 300 миллионов долларов боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет. В то время как Конгресс готовится покинуть Вашингтон на следующей неделе на 17-дневный перерыв, премьер-министр Польши и другие иностранные лидеры все более смелыми предупреждают, что бездействие спикера может привести к массовым жертвам.
Але сюди зараз злізе ботня на з/п, зокрема , і розпочне розкидати своє гівно тільки щоб хоч якось зкомпроментувати необхідні нам рішення від Конгресу, бо їх Трамп наказа не приймати в жодному випадку Буде щось колупати не по суті справи, а по якимось деталям, які неможливо перевірити; зокрема "а Байден не ухвалив протоколу передачі зброї" - який міг бути просто таємним, не для оприлюднення.
Ніхто не може відповісти
По Джонсону - так він веде себе дивно. Може на користь США, проте не на користь України.
Те що він пропонує (зміну законодавства по кордону), не мають бажання підтримувати демократи в Сенаті - маючи більшість
І навпаки, Джонсон блокує в Палаті представників
А хто привів Джонсона до влади?
Маккарті зняли демократи всім составом, щоб отримати більшість домовились з 8ма республіканцями.
Тобто можуть домовлятись з республіканцями, коли потрібно