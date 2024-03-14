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Новини Війна
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Стефанчук про бронювання від військової служби: На одного воїна має бути вісім осіб, які забезпечують економіку

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на одного воїна, який захищає Україну, має бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна.

Так він відповів на запитання, чи планується у законопроєкті про мобілізацію так зване "бронювання для багатих", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

Журналістка запитала у Стефанчука, чи вважає він справедливим імовірність запровадження бронювання від військової служби для осіб, які отримують від 35 000 грн на місяць, або залежно від того, як ці люди впливають на економіку України.

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Спікер парламенту згадав, що у середньовічній Англії існував так званий "податок на боягузтво": коли люди платили гроші, щоб не йти у лицарі. За словами Стефанчука, такий податок потім існував у багатьох державах.

"Я не знаю країни, де це дійсно спрацювало. Але, з іншого боку, я розумію, що на одного воїна, який захищає країну, має бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна. Тому економіка – це теж не остання річ, і потрібно віднаходити ті заходи і засоби, які сприятимуть підняттю рівня економіки в Україні", – відповів Стефанчук.

Попри третій рік великої війни, Україна демонструє "непогані показники в економіці", додав спікер Ради.

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"Але кожен цей успіх – це дуже складна робота і уряду України і всіх, хто займається економічною сферою. Економіка є визначальною", – заявив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи точно планується запровадити бронювання для тих, хто заробляє від 35 000 грн, або це може бути інша цифра, Стефанчук сказав: "Ще раз кажу, тут треба зрозуміти, чи доцільний цей механізм".

Автор: 

мобілізація (3111) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+24
Скільки осіб потрібно, щоб цю свиню прокормити?
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14.03.2024 21:55
+12
Юрист констітуціоналіст грьобаний - адвокат диявольської МАРОДЕРІЇ
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14.03.2024 21:54
+11
Правило 1 книги админов сайта Цензор - ботов на@ер с пляжа. Романтика
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14.03.2024 22:07
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Привет, свежевылупленный бот. И пока
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14.03.2024 22:00 Відповісти
Правило 1 книги админов сайта Цензор - ботов на@ер с пляжа. Романтика
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14.03.2024 22:07 Відповісти
+++
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14.03.2024 22:07 Відповісти
ти сьогодні зареєструвався щоб бзднути ?



Реєстрація: 14.03.2024
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14.03.2024 22:18 Відповісти
ви думали що це фігура рєчі ? ні шановні!
це фізична ліквідація голоти в Україні

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14.03.2024 22:15 Відповісти
...який зріжуть бурят-монголи ?
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14.03.2024 22:19 Відповісти
буряти схоже вже все...
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14.03.2024 22:29 Відповісти
КАРМАННА шавка ермака - Хряк Стефанчук , отримував ДОПОМОГУ від ВР ,щоб заплатити за оренду своїй ТЕЩІ , коли будував , шикарний ПАЛАЦ !
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15.03.2024 00:17 Відповісти
Юрист констітуціоналіст грьобаний - адвокат диявольської МАРОДЕРІЇ
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14.03.2024 21:54 Відповісти
Вбивця парламентризму України під час війни !
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14.03.2024 21:55 Відповісти
А оскільки він професор констітуціоналіст - повинен здати свої професорські посвідчення й дипломи про освіту -сцяний матрас Єрмака!
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14.03.2024 21:57 Відповісти
у середньовічній Англії існував так званий "податок на боягузтво"

плять ! то що, введемо ЗЄлєбоський оброк-відкуп для жирнопузих?
Хай живе РККА - робітничо-крестьянськая армія
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14.03.2024 22:08 Відповісти
ЗСУ одмєняється ?
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14.03.2024 22:11 Відповісти
Галопєрідол призначається !


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14.03.2024 22:30 Відповісти
Цікаво скільки сотень українців потрібно щоб цей сирота пообідав???
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14.03.2024 22:20 Відповісти
І ще 18 на кожного чиновника/депутата
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14.03.2024 21:55 Відповісти
Скільки осіб потрібно, щоб цю свиню прокормити?
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14.03.2024 21:55 Відповісти
А скільки працює на утримання одного "стефанчука"?

Може б треба було відмовитися від якихось опцій та бонусів?
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14.03.2024 21:55 Відповісти
Звичайно, це ж умовні сіряки народжуються для війни..ґ
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14.03.2024 21:55 Відповісти
Треба рахувати на кіло живої ваги
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14.03.2024 21:56 Відповісти
Весь квартал боягузи та нічого не платить. Тільки беруть гроші у держави на зйомки усякої йухні.
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14.03.2024 21:56 Відповісти
що оно верзе ?
наш тил це Європа та Америка
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14.03.2024 21:56 Відповісти
Не сміши мої капці
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14.03.2024 22:12 Відповісти
згоден, не смішно, коли і зброю, і снаряди і пенсію ми отримуємо з Заходу

це для Вас відкриття ?
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14.03.2024 22:23 Відповісти
Тобто, всі хто залишився в цій країні, можуть сміливо пакувати чумайдани і вирушати на Захід. Тут вже ніхто не потрібен. Все, що необхідно для економіки, зробить Європа і Америка
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14.03.2024 22:32 Відповісти
Кто тебя, нищеброда, спрашивать будет?
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14.03.2024 22:34 Відповісти
Судячи по відіжраній пиці Коливана на його утримання потрібно вісімдесят осіб.І це ще не рахуючи утримання "тещиної" квартири.Лицемірна тварина.
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14.03.2024 21:58 Відповісти
Тобто визнав фактично, що планують на войну відпрааляти тільки бідних. А навіщо бідним тоді ця країна?
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14.03.2024 21:59 Відповісти
так ця цифра всім відома, та то для нормальних країн, а ми живемо подачками жебракуванням, ти свій колгосп ВР зібрати не можеш для голосування, тому під твоїм командуванням 56 депутатів завтра на фронт
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14.03.2024 22:00 Відповісти
Податок щоб не йти у лицарі!!! Оце йо.бнуте!!!!
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14.03.2024 22:04 Відповісти
Ли́цар-бакала́вр (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Knight Bachelor) - у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британській системі нагород і почесних звань https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB титул людини, посвяченої https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монархом в лицарі, але не як учасник організованих https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8 лицарських орденів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Сполученого Королівства https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80#cite_note-1 [
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14.03.2024 22:08 Відповісти
Ось би тебе свинячу морду на фронт!!! А скільки воїнів ти покриваєш???
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14.03.2024 22:05 Відповісти
У "середньовічні Англії" тебе б вже давно вбили, як шахрая.
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14.03.2024 22:06 Відповісти
прехзидента у ранець і ...... МИ СМЄЛО В БОЙ ПОЙДЄМ ( а ми за Вами ))). НЕ інакше.
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14.03.2024 22:07 Відповісти
Тупий впопулізм. Сім з восьми "донорів" армії живуть в ЕС і штатах. Але мудрому наріду зайде...
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14.03.2024 22:09 Відповісти
На такого хряка вісім осіб мало. Треба чоловік тридцять. Вісім осіб цей свинячий мастодонт за один прісєст зїсть
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14.03.2024 22:12 Відповісти
Якщо всі підуть воювати, з кого ж ЗЄрмаки та Стефанчуки будуть харчуватися?
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14.03.2024 22:14 Відповісти
З упоротих зебілів. Повір, їх менше не стало
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14.03.2024 22:19 Відповісти
Якщо ВСІ підуть воювати
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14.03.2024 23:08 Відповісти
Та один Стефанчук коштує більше роти бійців.

Може краще вкоротити ЗЄрмаків та Стефанчуків на голову?
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14.03.2024 22:12 Відповісти
А на одного працівника 10 трутнів які сидять на шиї у того працівника
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14.03.2024 22:13 Відповісти
И как такое количество ментов обеспеспечивают экономику?
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14.03.2024 22:13 Відповісти
У нас вже не перший місяць набирають в поліцію. Вимоги: від 18 років, бути сильним, витривалим, фізично здоровим, мати права категорії "В" і т.п. Крім зарплати безкоштовне лікування в клініках МВС працівників та їх родин, чотири вихідних дні, компенсація за оренду житла, фінансовий лізинг.
Виходить, що для терору власного народу відбирають молодих та сильних, а добре озброєного ворога ворога хай зупиняють хворі, старі, слабкі та бідні. Чудова, справедлива ЗЕкраїна.
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14.03.2024 22:28 Відповісти
один с ложкой десять с сошкой это зе команда так живет такие худые что за шваброй не видно
Я согласен один воин и десять его обувают кормят воружают напрямую минуя эту мутную пену дерьма
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14.03.2024 22:14 Відповісти
Цікаво, скільки людей утримуюють це рило свиняче?
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14.03.2024 22:14 Відповісти
Сколько нужно денег на ,,содержание-воина,, Стефанчука ¿
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14.03.2024 22:18 Відповісти
Не вірю.
Всі показали декларації! Хутко!Хутко!
Тебе кабан, це теж стосується.
Піявки, грьобані.
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14.03.2024 22:18 Відповісти
якщо воно думає, що це вісім депутатів чи якихсь мажорчиків, і що їх праця призводить до збільшення матеріальних благ суспільства, то воно помиляється
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14.03.2024 22:19 Відповісти
у середньовіччі хтось не хотів стати лицарем і навіть платив для цього гроші....ну хіба шо принци, герцоги та всякі вищі, бо це як з генерала до рядового розжалувати,....хватить нюхати там всяке гавно
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14.03.2024 22:23 Відповісти
на одного ЗЕПОКИДЬКА , який знищує країну, має бути 80000 осіб, які забезпечують економічне утримання це зе.
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14.03.2024 22:32 Відповісти
це має значення якщо економіка працює.
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14.03.2024 22:41 Відповісти
А що в середньовіччі , холопи - ставали дворянами ,які мали право брати участь в приннятті рішень життєво важливих для держави? Стефанчуки -максимум могли стати старшими конюхами ....
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14.03.2024 22:41 Відповісти
Солдати не ******* , коли ними командують плебеї , люди неблагородного роду . Онасандр, римський філософ .
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14.03.2024 22:45 Відповісти
Це каже хряк, який отримував кошти від держави за оренду житла в своєї тещі! Рівень цинізму зашкалює !
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14.03.2024 22:53 Відповісти
Цьому Коливвану ніфіга не соромно після таких заяв.....
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14.03.2024 23:00 Відповісти
Буквально 2÷3 хвилинки історії від праффессара трускавецької академії
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14.03.2024 23:09 Відповісти
У середньовічній Англії, як і в інших середньовічних країнах, якщо на землі лицаря нападав ворог то лицар або збирав армію із своїх селян яку особисто очолював і вів у бій разом з своїми нащадками та прислужниками або на зібрані з селян податки наймав і утримував армію професійних найманців.Армія селян воювала погано, без належного нагляду розбігалася при першій можливості, тому що більшість селян не бачила різниці в тому який пан буде їх гнобити, також війна потребувала значних фінансових витрат, а посилаючи селян на війну лицар втрачав головне джерело доходу. А наші "заслужені" зелені лицарі свято вірять, що можна буде посилати селян на війну і одночасно здирати з них податки.
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14.03.2024 23:09 Відповісти
Один Стефанчук потягне на п'ять таких.
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14.03.2024 23:30 Відповісти
Цю свиню треба відправити на передову, нехай він там виживе максимум 30 хвилин, але тільки в такий спосіб можна очистити владу від зеленої плісняви і соціальних ліфтів- нянь, безробітних, весільних фотографів і всього безграмотного непотребу який привів за собою бродячій цирк- шапіто.
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14.03.2024 23:42 Відповісти
Ця тварина як завжди тупо бреше - 8 осіб, це люди які створюють зброю та **********, чи працюють у промисловості чи аграрному секторі, щоби забезпечити виробництво зброї, а не ті, які відкуповуються від війни. Слуги урода, бл...
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15.03.2024 00:09 Відповісти
стефанчук люту херню зморозив про лицарей, де воно вчило історію
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15.03.2024 03:24 Відповісти
Чув дзвін....

1. Не "йти у лицарі", а "йти на війну". Людина залишалась у лицарському статусі.
2. Лицар - це не просто вершник, це землевласник, тобто дрібний, але пан. Податок не стосувався інших верств населення.
3. Це підхід Пізнього Середньовіччя - у нас що, феодалізм?
4. В часи, коли давно існує та застосовується загальна мобілізація, система "заплати та сиди вдома" НЕ працює, вона лише додає аргументу мамкіним бубочкам стогнати у соцмережах про те, що замість них мають служити інші.

Пи.Си. Щось про Англію чув, а про те, що значно ближче - Річ Посполиту (там це називалося "кварцяний податок") не чув.
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15.03.2024 06:59 Відповісти
О чем этот жирдяй говорит? Какая экономика, эта власть сама крышует схемы с налогами - Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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15.03.2024 17:19 Відповісти
 
 