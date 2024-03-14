Стефанчук про бронювання від військової служби: На одного воїна має бути вісім осіб, які забезпечують економіку
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на одного воїна, який захищає Україну, має бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна.
Так він відповів на запитання, чи планується у законопроєкті про мобілізацію так зване "бронювання для багатих", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ
Журналістка запитала у Стефанчука, чи вважає він справедливим імовірність запровадження бронювання від військової служби для осіб, які отримують від 35 000 грн на місяць, або залежно від того, як ці люди впливають на економіку України.
Спікер парламенту згадав, що у середньовічній Англії існував так званий "податок на боягузтво": коли люди платили гроші, щоб не йти у лицарі. За словами Стефанчука, такий податок потім існував у багатьох державах.
"Я не знаю країни, де це дійсно спрацювало. Але, з іншого боку, я розумію, що на одного воїна, який захищає країну, має бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна. Тому економіка – це теж не остання річ, і потрібно віднаходити ті заходи і засоби, які сприятимуть підняттю рівня економіки в Україні", – відповів Стефанчук.
Попри третій рік великої війни, Україна демонструє "непогані показники в економіці", додав спікер Ради.
"Але кожен цей успіх – це дуже складна робота і уряду України і всіх, хто займається економічною сферою. Економіка є визначальною", – заявив він.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи точно планується запровадити бронювання для тих, хто заробляє від 35 000 грн, або це може бути інша цифра, Стефанчук сказав: "Ще раз кажу, тут треба зрозуміти, чи доцільний цей механізм".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реєстрація: 14.03.2024
це фізична ліквідація голоти в Україні
плять ! то що, введемо ЗЄлєбоський оброк-відкуп для жирнопузих?
Хай живе РККА - робітничо-крестьянськая армія
Може б треба було відмовитися від якихось опцій та бонусів?
наш тил це Європа та Америка
це для Вас відкриття ?
Може краще вкоротити ЗЄрмаків та Стефанчуків на голову?
Виходить, що для терору власного народу відбирають молодих та сильних, а добре озброєного ворога ворога хай зупиняють хворі, старі, слабкі та бідні. Чудова, справедлива ЗЕкраїна.
Я согласен один воин и десять его обувают кормят воружают напрямую минуя эту мутную пену дерьма
Всі показали декларації! Хутко!Хутко!
Тебе кабан, це теж стосується.
Піявки, грьобані.
1. Не "йти у лицарі", а "йти на війну". Людина залишалась у лицарському статусі.
2. Лицар - це не просто вершник, це землевласник, тобто дрібний, але пан. Податок не стосувався інших верств населення.
3. Це підхід Пізнього Середньовіччя - у нас що, феодалізм?
4. В часи, коли давно існує та застосовується загальна мобілізація, система "заплати та сиди вдома" НЕ працює, вона лише додає аргументу мамкіним бубочкам стогнати у соцмережах про те, що замість них мають служити інші.
Пи.Си. Щось про Англію чув, а про те, що значно ближче - Річ Посполиту (там це називалося "кварцяний податок") не чув.