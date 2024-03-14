Результати війни в Україні будуть вирішені цієї весни та літа, - Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив у Вашингтоні, що забезпечення нової підтримки України не може чекати, оскільки результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

На тлі сумнівів щодо продовження військової допомоги США Києву, Боррель сказав журналістам, що його послання до американських політиків таке: "Що б не було зроблено, це має бути зроблено швидко".

"Ми повинні прискорити темпи. Ми повинні збільшити нашу підтримку, робити більше і швидше. Ось чому ми збільшуємо наші промислові оборонні потужності. І це також справедливо для США", — сказав Боррель про зусилля Європи підтримати Україну.

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США", - додав він.

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