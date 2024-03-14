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Результати війни в Україні будуть вирішені цієї весни та літа, - Боррель

боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив у Вашингтоні, що забезпечення нової підтримки України не може чекати, оскільки результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

На тлі сумнівів щодо продовження військової допомоги США Києву, Боррель сказав журналістам, що його послання до американських політиків таке: "Що б не було зроблено, це має бути зроблено швидко".

"Ми повинні прискорити темпи. Ми повинні збільшити нашу підтримку, робити більше і швидше. Ось чому ми збільшуємо наші промислові оборонні потужності. І це також справедливо для США", — сказав Боррель про зусилля Європи підтримати Україну.

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США", - додав він.

Також читайте: Перемога України залежить від міцності трансатлантичних зв’язків між Європою та США, - Боррель

Автор: 

США (23335) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+10
Саме тому у нас проблеми зі зброєю? Ясно!
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14.03.2024 22:25
+8
З ними нічого не буде. Бо з такою допомогою і з таким урядом до того часу в нас теж залишаться такі ж гвинтівки, ще й без патронів.
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14.03.2024 22:55
+7
Сумніваюсь, що наступ рашки (навіть якщо вони там щось й захоплять), якось реально миттєво вплине на результат війни цього літа, чи весни.
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14.03.2024 22:44
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Діду - харе у нас уже є такі
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14.03.2024 22:22 Відповісти
Дід не чув, що все почалося набагато раніше, 1169-го року, коли русскій(!) князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
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15.03.2024 06:03 Відповісти
Ну раскосые глаза у Боголюбского были от матери, половецкой княжны. А вот его отец Долгорукий был сыном Владимира Мономаха князя Киевского, которому Боголюбский таким образом внук.
Какие уж там русские и украинцы, феодальная семейная разборка.
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15.03.2024 09:07 Відповісти
Рюзкє, переживаєш за своїх?
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15.03.2024 14:40 Відповісти
Невесело звучить...
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14.03.2024 22:24 Відповісти
Саме тому у нас проблеми зі зброєю? Ясно!
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14.03.2024 22:25 Відповісти
Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США Джерело:
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15.03.2024 10:42 Відповісти
у нас проблеми з владою. Європейці і американці кричать про це вже 2 роки
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15.03.2024 11:17 Відповісти
Дада, 2-3 тижні. Бачили, знаємо.
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14.03.2024 22:25 Відповісти
Это смотря что результатом считать. Выход ВСУ на границы 91-го ? эрефия в Чопе? В ЕС особого оптимизма нет, будут склонять к переговорам.
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14.03.2024 22:34 Відповісти
Мова йде про тотальну відкриту мобілізацію одразу після "виборів путєна" і про літній наступ рашки після цього.
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14.03.2024 22:38 Відповісти
Речь идет о "результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа".
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14.03.2024 22:45 Відповісти
Від масштабу залежить. Схоже, Борель вважає, що рашка планує кинути в мʼясні штурми залишки всього, що в неї щє є.
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14.03.2024 22:48 Відповісти
Те саме я чув рік тому. Ніачьом.
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14.03.2024 22:34 Відповісти
Ви не зрозуміли...зараз все набагато гірше для нас ніж торік. І питання геть у іншому - чи буде вже кацапський наступ успішним, чи зможемо ми його відбити.
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14.03.2024 22:38 Відповісти
Сумніваюсь, що наступ рашки (навіть якщо вони там щось й захоплять), якось реально миттєво вплине на результат війни цього літа, чи весни.
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14.03.2024 22:44 Відповісти
До результату війни ще ой як далеко.
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14.03.2024 22:45 Відповісти
Не знаю...я вже від багатьох чув, що у кінці літа щось закінчиться...якось, не зрозуміло як...
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14.03.2024 23:41 Відповісти
Та ніяк. То риторика
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15.03.2024 11:29 Відповісти
Значить вже все порішали
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14.03.2024 22:36 Відповісти
в цілому зрозуміло. путлєр планує піти ва-банк, оголосивши тотальну мобілізацію і кинувши всі наявні військові ресурси рашки на "бліцкріг" для захоплення якнайбільше територій до моменту прихода трампа до влади. там він розраховує домовлятись про "ситуацію на землі"
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14.03.2024 22:42 Відповісти
Думаю, він до" виборів Трампа " буде продовжувати повзучий наступ, ставлячи основним завданням не захоплення територій, а нанесення максимальних втрат ЗСУ.
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14.03.2024 22:53 Відповісти
йому під вибори Трампа треба саме території захопити, так як він розраховує на заморозку конфлікту.
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14.03.2024 23:39 Відповісти
З чого ви вирішили, що йому потрібна заморозка?
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15.03.2024 00:14 Відповісти
Заморозка йому потрібна щоб накопичити техніку і призвати/обучити якомога більше м'яса для нового походу на Київ.
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15.03.2024 11:32 Відповісти
борель знає, шо каже. літом буде п*здець і я схильний вважати, що зовсім не паРаші.
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14.03.2024 22:43 Відповісти
не буде ніякого п*здеця
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14.03.2024 22:53 Відповісти
хотілося би, але...
дуже скоро дізнаємось, мимо нас не пройде.
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14.03.2024 22:56 Відповісти
я вам кажу що не буде,від вас потрібно тільки одне -не скиглити й не "пускати бульби з носа".
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14.03.2024 23:04 Відповісти
кацапський бойовий потенціал не безкінечний, всьому є край, з гвинтівками мосіна вони то підуть, але що з ними буде
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14.03.2024 22:46 Відповісти
З ними нічого не буде. Бо з такою допомогою і з таким урядом до того часу в нас теж залишаться такі ж гвинтівки, ще й без патронів.
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14.03.2024 22:55 Відповісти
Але поки вони збільшують відрив в КАБах, ракетах, дронах.
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14.03.2024 22:55 Відповісти
З КАБ-ами та ракетами в нас й не було ніякого паритету,щодо дронів-питання спірне, все залежить від ділянки фронту,десь в них,десь в нас,зайдуть "ЕФ-ки",з КАБ-ами буде легше.
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14.03.2024 23:10 Відповісти
- Ваші колеги з аеророзвідки розказують, що у росіян суттєво збільшилася кількість дронів…
- Вони в цьому плані чудово забезпечені. У них ще з початку повномасштабної війни є "Орлани", "Зала", "Ланцети". Також багато "Мавіків", які вони інколи не прошивають, але застосовують таку тактику, що їх впіймати досить важко. Тобто з дронами у них все о'кей. Їх виготовляє держава. Росіяни мають штатні аеророзвідувальні підрозділи. Уявіть собі, яка у них логістика! Це все пропрацьовано. Роблять все штатно, а не на ініціативі, як доводиться нам. Я не FPV-шник, але хлопці, які з ними працюють, кажуть, що у росіян їх чимало, й задовбують ними дуже серйозно. Також мають багато протидронових рушниць та РЕБів. На жодному напрямку ми не чули, що у них немає дронів. Джерело:
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14.03.2024 23:14 Відповісти
З КАБ-ами та ракетами в нас й не було ніякого паритету
Я і не говорив, що він був.
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14.03.2024 23:17 Відповісти
Україна може отримати F-16 вже влітку, але тільки 6 із 45 обіцяних винищувачів, - New York Times
Джерело:
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14.03.2024 23:18 Відповісти
Ніде нема інфи, і ніхто не каже, які це F-16. Якої модифікації? Якщо старі, то толку з них буде не багато. Якщо нові, то будуть в рівень новим кацапським літакам.
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14.03.2024 23:23 Відповісти
Невже ви реально такий наївний,що вірите всьому,що пишуть у СМІ,а військовий розвідник розповідає виключно про зону своєї відповідальності,до речі кацапи верещать про "рої дронів у ЗСУ", зрозумійте одну річ-скільки б чого не було, треба ще більше,це-аксіома на війні.
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14.03.2024 23:35 Відповісти
Я вірю тільки вам і Телемарафону.
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15.03.2024 00:17 Відповісти
Мені не треба вірити,головне-вуха поширше розвіште.
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15.03.2024 00:29 Відповісти
Результати вже Зельоними вирішені. В Туреччині готують підписати з дружнім народом те, що не дали їм весною 2020. Звідси і таке завзяття вже відкрити аеропорти, та лякання Майданом. Бо будуть створені для нього всі умови. Знають, що буде "просто пєрєстать стрєлять". Але воєнний стан не відмінять. Бо протести, Майдан, вибори.
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14.03.2024 23:20 Відповісти
а що було весною 2020?
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14.03.2024 23:40 Відповісти
Як казав хтось із великих: "Як завжди: День Перемоги, Шашлики"
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15.03.2024 00:00 Відповісти
Ніякого кацапського супернаступу не буде , бо їх наявні війська вже добряче виснажені . Вважаю що темп бойових дій після виборів на болоті навпаки - дещо спаде . Якщо США таки врешті надасть нам зброю - справи в ЗСУ підуть набагато веселіше .
Якщо ж ***** і наважиться провести загальну мобілізацію ( що є - дурниця з дурниць само по собі , бо посиплеться вся руснява економіка ) , то це розтягнеться до літа , а для підготовки мобіків до наступу потрібно ще кілька місяців . Плюс їм треба буде чимось заповнити свої втрати в техніці і добряче запастися бк , а швидко зробити це не вийде . Восени ще й підуть дощі . Плюс до всього - за цей час Зеля може ж таки добудує врешті свою - лінію Маннергейма . Русня на болоті дуже запереживала з цього приводу ,, бо на нашому прикладі побачила - чого такий наступ буде їй коштувати .
Боррель робить цю заяву з метою скоріше щоб - поквапити США .
Західні політики частенько ********** кидати резонансні заяви .
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15.03.2024 00:39 Відповісти
Надо было этой советчице в Чернигове людей под ракетный удар не подставлять, кухня епрст...
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15.03.2024 09:11 Відповісти
Ну так, піду в Сільпо, куплю тротила чи гексогена, зроблю вдома бімбу щоб скинуть на кацапів.
Таке лять розумне, краще б головою подумало що не треба конференцію збирати в прифронтовому місті.
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15.03.2024 14:17 Відповісти
Самий час готувати потужне відрядження СН на чолі з єрмаком до країн Заходу! У ни це добре виходило попередні рази!
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15.03.2024 06:56 Відповісти
А как же вийна на багато рокив и воюваты будуть вси тридцять мильонив украинцев? Отменяется, всё порешали?
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15.03.2024 09:10 Відповісти
егеж
коли два роки тому ломалися, чи давати джевеліни , теж казали, - ну всьо русні - п%ста
потім, коли абрамси - ну всьо, через три місяці перелом...
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15.03.2024 11:16 Відповісти
Його Арестович покусав?
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15.03.2024 11:22 Відповісти
 
 