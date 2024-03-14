Результати війни в Україні будуть вирішені цієї весни та літа, - Боррель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив у Вашингтоні, що забезпечення нової підтримки України не може чекати, оскільки результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
На тлі сумнівів щодо продовження військової допомоги США Києву, Боррель сказав журналістам, що його послання до американських політиків таке: "Що б не було зроблено, це має бути зроблено швидко".
"Ми повинні прискорити темпи. Ми повинні збільшити нашу підтримку, робити більше і швидше. Ось чому ми збільшуємо наші промислові оборонні потужності. І це також справедливо для США", — сказав Боррель про зусилля Європи підтримати Україну.
"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США", - додав він.
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Какие уж там русские и украинцы, феодальная семейная разборка.
дуже скоро дізнаємось, мимо нас не пройде.
- Вони в цьому плані чудово забезпечені. У них ще з початку повномасштабної війни є "Орлани", "Зала", "Ланцети". Також багато "Мавіків", які вони інколи не прошивають, але застосовують таку тактику, що їх впіймати досить важко. Тобто з дронами у них все о'кей. Їх виготовляє держава. Росіяни мають штатні аеророзвідувальні підрозділи. Уявіть собі, яка у них логістика! Це все пропрацьовано. Роблять все штатно, а не на ініціативі, як доводиться нам. Я не FPV-шник, але хлопці, які з ними працюють, кажуть, що у росіян їх чимало, й задовбують ними дуже серйозно. Також мають багато протидронових рушниць та РЕБів. На жодному напрямку ми не чули, що у них немає дронів. Джерело:
Я і не говорив, що він був.
Джерело:
Якщо ж ***** і наважиться провести загальну мобілізацію ( що є - дурниця з дурниць само по собі , бо посиплеться вся руснява економіка ) , то це розтягнеться до літа , а для підготовки мобіків до наступу потрібно ще кілька місяців . Плюс їм треба буде чимось заповнити свої втрати в техніці і добряче запастися бк , а швидко зробити це не вийде . Восени ще й підуть дощі . Плюс до всього - за цей час Зеля може ж таки добудує врешті свою - лінію Маннергейма . Русня на болоті дуже запереживала з цього приводу ,, бо на нашому прикладі побачила - чого такий наступ буде їй коштувати .
Боррель робить цю заяву з метою скоріше щоб - поквапити США .
Західні політики частенько ********** кидати резонансні заяви .
Таке лять розумне, краще б головою подумало що не треба конференцію збирати в прифронтовому місті.
коли два роки тому ломалися, чи давати джевеліни , теж казали, - ну всьо русні - п%ста
потім, коли абрамси - ну всьо, через три місяці перелом...