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США не можуть надати ще один пакет допомоги, останній був "унікальним випадком", - Пентагон
США не зможуть надати Україні ще один пакет військової допомоги, як це було два дні тому.
Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Сінгх, виділення Україні останнього пакета допомоги на $300 млн було "унікальним випадком", і Пентагон не має можливості повторити це.
Речниця Міноборони США додала, що остання військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.
12 березня США оголосили про виділення Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.
Топ коментарі
+33 YU ST
показати весь коментар14.03.2024 22:28 Посилання
+19 Alex Zverev #512929
показати весь коментар14.03.2024 22:32 Посилання
+19 Андрій Богатир
показати весь коментар14.03.2024 23:32 Посилання
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Так, що ваше порівняння не коректне.
Бо це єдина наддержава на цій планеті. В військовому, економічному та політичному плані.
Було би тільки бажання.
Америка може завалити будь якою зброєю Україну, в любій кількості.
Треба лишень бажання.
Бо це єдина наддержава на цій планеті. В військовому, економічному та політичному плані.".......Була , та й то як виявилося, на словах .
Арміія США перша в світі по потужності, по ******** зброї, по ядерному потенціалу.
Армія США це єдина армія у світі яка в одиночку може вести інтенсивні бойові дії на декількох континентах одночасно.
Більше ніхто в світі на це не здатний.
Це факт.
Економіка США найбільша в світі на сьргодні. По ВВП, ітд.
Американський долар єдина валюта світа яка використовується на всіх континентах, на всій земній кулі в якості платіжного засобу. Всі ресурси і товари на біржах світу торгуються тільки за американські долари.
Це факт.
А тепер докажіть мені зворотнє.
Чия армія краща за американську?
Китайська чи рашистська?
Це смішно.
Хто круче американського доллара?
Китайський юань чи рашистський рубль?
Смішно.
Тому не пишіть казки, що США це в минулому.
Чия армія краща за американську?
Китайська чи рашистська?
Це смішно.
Хто круче американського доллара?
Китайський юань чи рашистський рубль?
Смішно.
Тому не пишіть казки, що США це в минулому.
1. Кацапи теж свою армію вважали другою у світі , і не одні кацапи Чия краща за американську - час покаже , тоді і порегочемося .
2. "Хто" застосовувати до долара некоректно , потрібно "що " , до того ж говорити про крутизну цього "що" варто після того як США погасить свої боргові зобов'язання хоча б перед власниками "смішного" юаня та "ніякої" єни. До речі , культ долара в Україні чомусь не підтримується Європою , де обміняти долари виявляється проблематично у багатьох випадках ((
3. Смішно , кажете, - регочіться , але США впевнено рухаються у напрямку історії , і керівництво цієї держави цьому сприяє !
отака ***** їхня допомога
нафта їхня вся свята
А заодно, чого це Україні коштувало?
Спитайте про це у двох маленьких братиків мого батька, які померли з голоду у 1946 році.
У листі він наголошує на жахливій ситуації в Європі та потребі у допомозі Сполучених Штатів. "Але я вірю, що ви усвідомлюєте, пане Президенте, що голос і сила Сполучених Штатів можуть бути втрачені, якщо їх занадто довго стримувати".
Проте ми маємо розуміти, що навіть в такій складній ситуації Сполученому Королівству вдалося відстояти свою незалежність не лише завдяки витримці англійців, стійкості їхньої армії, флоту та авіації, принциповості лідерів, але завдяки допомозі США, яка таки надійшла.
Пан уявляє, хоча б у першому наближенні, що то є -виробництво снарядів
та набоїв? З власним виробництвом пороху і вибухових речовин ?
США не называли уникальной сумму 300 миллионов. Печь вообще шла не о сумме, а о том, что по такой схеме Пентагон больше не сможет выделить помощь.
якщо є тільки 300млн та нема атакамс, навішо https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/03/12/7446119/ дискувати що 400 з атакамсами також можливо
якщо Ви не в курсі.
Діяльність агента фсб/гру дЄрмака даром не пройшла.
А то зараз ******** сразу 2 Пэтриота, спасибо новым дегенератам командирам
Дивує, що з цим чмонею взагалі щось давали та і здається мені, що то видавали під того ж Пороха та Залужного і аж ніяк під Єлдака, незважаючи на те що той кремлядь 1оо% пропонував гроші поділити.
А тепер один із гарантів бомбить Україну, а інший гарант жує соплі,гальмує з наданням зброї (бо боїться ескалації) і розповідає про якийсь унікальний випадок! Хоча оця вся ситуація і є унікальний випадок.