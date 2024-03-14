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Новини Допомога Україні
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США не можуть надати ще один пакет допомоги, останній був "унікальним випадком", - Пентагон

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх

США не зможуть надати Україні ще один пакет військової допомоги, як це було два дні тому.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ  з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Сінгх, виділення Україні останнього пакета допомоги на $300 млн було "унікальним випадком", і Пентагон не має можливості повторити це.

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Речниця Міноборони США додала, що остання військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.

12 березня США оголосили про виділення Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

Автор: 

Пентагон (1435) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+33
Десь за тиждень-другий після перемоги Трампа на виборах у США, ЗСУ разом з РДК треба зайти до Угорщини й повісити Орбана на головній площі Будапешту. Потужна мадярська ʼарміяʼ розбіжиться миттєво.
Жодної відповіді ʼвсемогутньоїʼ НАТИ, як я розумію, не буде.
Ну хіба занепокоєння.
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14.03.2024 22:28
+19
Пiдкажiть хто там в США зараз Президент? Трамп? Мабуть нi. Кращий друг Байден? Бiнго! Ось так кращий друг! Але тут бiльшiсть коментiв, як завжди, вiшають усе на Трампа. Дуже логiчно!
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14.03.2024 22:32
+19
курва, тут якийсь акваріум гупій, які накинулися на байдена/трампа!! вони тупо забули, як у грудні (!!) 2021 року зелені покидьки кинули 13ярдів баксів (!!) на велике крадівництво, як уся зелена підарня волала "нє расшативайтє нам паніку, а то еканоміка упадьот". а ще "русскій нарот нє хочєт вайни". а ще "ми должни брать прімєр с компартії кітая". а ще "з чонгара запустимо шатли до криму". ***, у тому, що зелене одоробло стало президентом взагалі нічого дивного тоді немає
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14.03.2024 23:32
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Корея,В'єтнам, Афган, Україна...
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14.03.2024 22:48 Відповісти
В Україні не має і не буде американських військ, на відміну від війні у Кореї, В'єтнамі, Афганістані.
Так, що ваше порівняння не коректне.
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14.03.2024 22:52 Відповісти
Afganistan,Irak ili Sirija vy realno dumajete tam vsio amerikansi zdelali ix soldati?Da net gde byli sloznyje operaciji sli soldati s drugix stran.Potom tolko amerikansi xvalili ix Raketi,samolioti da eto ixnije byli
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14.03.2024 23:04 Відповісти
США можуть все.
Бо це єдина наддержава на цій планеті. В військовому, економічному та політичному плані.
Було би тільки бажання.
Америка може завалити будь якою зброєю Україну, в любій кількості.
Треба лишень бажання.
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14.03.2024 22:48 Відповісти
"США можуть все.
Бо це єдина наддержава на цій планеті. В військовому, економічному та політичному плані.".......Була , та й то як виявилося, на словах .
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14.03.2024 23:13 Відповісти
На даний момент США це єдина наддержава в світі, це реальність.
Арміія США перша в світі по потужності, по ******** зброї, по ядерному потенціалу.
Армія США це єдина армія у світі яка в одиночку може вести інтенсивні бойові дії на декількох континентах одночасно.
Більше ніхто в світі на це не здатний.
Це факт.
Економіка США найбільша в світі на сьргодні. По ВВП, ітд.
Американський долар єдина валюта світа яка використовується на всіх континентах, на всій земній кулі в якості платіжного засобу. Всі ресурси і товари на біржах світу торгуються тільки за американські долари.
Це факт.
А тепер докажіть мені зворотнє.
Чия армія краща за американську?
Китайська чи рашистська?
Це смішно.
Хто круче американського доллара?
Китайський юань чи рашистський рубль?
Смішно.
Тому не пишіть казки, що США це в минулому.
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14.03.2024 23:33 Відповісти
А тепер докажіть мені зворотнє.
Чия армія краща за американську?
Китайська чи рашистська?
Це смішно.
Хто круче американського доллара?
Китайський юань чи рашистський рубль?
Смішно.
Тому не пишіть казки, що США це в минулому.

1. Кацапи теж свою армію вважали другою у світі , і не одні кацапи Чия краща за американську - час покаже , тоді і порегочемося .
2. "Хто" застосовувати до долара некоректно , потрібно "що " , до того ж говорити про крутизну цього "що" варто після того як США погасить свої боргові зобов'язання хоча б перед власниками "смішного" юаня та "ніякої" єни. До речі , культ долара в Україні чомусь не підтримується Європою , де обміняти долари виявляється проблематично у багатьох випадках ((
3. Смішно , кажете, - регочіться , але США впевнено рухаються у напрямку історії , і керівництво цієї держави цьому сприяє !
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15.03.2024 19:43 Відповісти
"США можуть все"? 😕🧐🙄😯😉😃😁😅🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
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15.03.2024 18:32 Відповісти
згадується як по новорасєйску в'їбали, скільки смороду від бідона було

отака ***** їхня допомога
нафта їхня вся свята
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14.03.2024 22:49 Відповісти
Пора уже северной Корее брать лидерство в етом мире в свои руки. Северная корея 3 млн снарядов и минимум 50 балистических ракет рашистам передала по щелчку пальцев без никакой бюрократии, никаких условий не стрелять по другой стране и в сжатые сроки.
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14.03.2024 22:50 Відповісти
Вы забыли дописать "за мешок пшеницы" )
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15.03.2024 01:26 Відповісти
Це міняє суть ? (( Нам ні задарма , ні за мішок пшениці , ні за суховантаж зелених папірців не дають жодної з далекобійністю корейської ((
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15.03.2024 19:46 Відповісти
Нет, не меняет. Прото так было бы прикольнее.
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15.03.2024 20:00 Відповісти
******* стид таким союзникам...
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14.03.2024 22:52 Відповісти
Вже б мовчали…. Хтось відпочиває(мріючи про рейтенги) а когось розстрілюють в окопі…. гидко все це….
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14.03.2024 22:53 Відповісти
с такими президентами недолго осталось Штатам быть сверхдержавой. Если забор с соседом важнее мирового лидерства, на деле это факт упадка. Авторитет США и так катится пропасть
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14.03.2024 22:59 Відповісти
Все белые страны задыхаются от мигрантов. Украине этого не понять.
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15.03.2024 00:02 Відповісти
и белых рашистов. Сами работать не пробовали?
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15.03.2024 04:52 Відповісти
Читаючи деякі коменти складається враження, що зе-шмарафон вже тут... Про вірогідні проблеми з американською військовою та фінансовою допомогою від США в рік американських виборів, тобто в цей 2024 рік, казали всі притомні дипломати та політичні експерти ще у 2022році. Що треба було робити нормальному притомному керівництву воюючої країни? Правильно - треба було вже тоді до цього готуватися... АЛЕ у нас при владі примітивне ватне злодійкувате шапіто, яке працює виключно на себе, а не на державу. Тому з 2022 по сьогодні НЕ РОБИЛОСЯ НІЧОГО. Окрім того, що ОП через своїх людей в Міноборони, Укроборонпромі та через схеми вивезення української агропродукції на експорт, заробляв на смертях українців мільярди доларів, при цьому пошиваючи в дурні "мудрий нарід", якому вміло згодовували тезу про "ета всьо нєхароший запад вінават"... а ми просто крадемо як несамовиті ваші гроші, 24/7, бо ми ж "слугі народа", ви ж нас наобирали. БАЧИЛИ ОЧІ ЩО ОБИРАЛИ, тепер їжте, хоч повилазьте...
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14.03.2024 23:06 Відповісти
Ну і доки буде це безтолкове посипання голови попелом?
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15.03.2024 00:01 Відповісти
це буде доки безтолкові не поумнішають та замість питати: "Ну і доки буде це безтолкове посипання голови попелом?" почнуть, нарешті думати власною головою та діяти.
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15.03.2024 00:12 Відповісти
Перестань пустопорожньо пи₴діти,"умнік".
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15.03.2024 00:17 Відповісти
Не панікуйте. Історію учіть. Яка тільки сволота не топтала нашу землю. І де вони всі? Все буде Україна! Слава українському народу і ЗСУ!
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14.03.2024 23:07 Відповісти
Може заодно згадати скільки століть топтала?
А заодно, чого це Україні коштувало?
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14.03.2024 23:21 Відповісти
Спитайте про це у жертв Голодоморів.
Спитайте про це у двох маленьких братиків мого батька, які померли з голоду у 1946 році.
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15.03.2024 11:39 Відповісти
Текст справжнього листа від 15 травня 1940 року, який прем'єр-міністр Вінстон Черчілль написав президенту Франкліну Рузвельту. В листі він просить "у борг сорок або п'ятдесят старих есмінців", "кілька сотень новітніх літаків", "зенітну техніку та **********" і "сталь".

У листі він наголошує на жахливій ситуації в Європі та потребі у допомозі Сполучених Штатів. "Але я вірю, що ви усвідомлюєте, пане Президенте, що голос і сила Сполучених Штатів можуть бути втрачені, якщо їх занадто довго стримувати".

Проте ми маємо розуміти, що навіть в такій складній ситуації Сполученому Королівству вдалося відстояти свою незалежність не лише завдяки витримці англійців, стійкості їхньої армії, флоту та авіації, принциповості лідерів, але завдяки допомозі США, яка таки надійшла.
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14.03.2024 23:09 Відповісти
Чому президенти демократи такі хлюпіки??? Був би Рейган, а на місті джонсона якийсь демократ, він би заткнув цю гидоту!!! А тут якийсь треш з цими іграми політичними!!!
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14.03.2024 23:09 Відповісти
Дивлячись на цей треш в голову приходить кіно з хорошим і поганим копом. Тому що, в таку безпорадність президента США, ну дуже слабо віриться..
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14.03.2024 23:23 Відповісти
Світовий гегемон бляха...
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14.03.2024 23:20 Відповісти
А хто заважав,за два роки повномасштабного вторгнення, побудувати заводи з виробництва снарядів та набоїв? Байден? Чи Трамп?
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14.03.2024 23:25 Відповісти
Dmitriy
Пан уявляє, хоча б у першому наближенні, що то є -виробництво снарядів
та набоїв? З власним виробництвом пороху і вибухових речовин ?
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15.03.2024 08:20 Відповісти
Як швидко США виявились ******* гівном.
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14.03.2024 23:25 Відповісти
Не США, а Байден гівно. І це було зрозуміло давно!
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15.03.2024 07:37 Відповісти
Так звичайно, а спікер конгресу трампіст джонсон зовсім ні до чого.
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15.03.2024 09:10 Відповісти
Штати називають 300 мільйонів унікальними,Данія дає 330 мільйонів і нічого не каже.Таку унікальну допомогу надають волонтери,але набагато більшу.
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14.03.2024 23:30 Відповісти
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15.03.2024 00:40 Відповісти
Не передергивайте.
США не называли уникальной сумму 300 миллионов. Печь вообще шла не о сумме, а о том, что по такой схеме Пентагон больше не сможет выделить помощь.
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15.03.2024 09:29 Відповісти
курва, тут якийсь акваріум гупій, які накинулися на байдена/трампа!! вони тупо забули, як у грудні (!!) 2021 року зелені покидьки кинули 13ярдів баксів (!!) на велике крадівництво, як уся зелена підарня волала "нє расшативайтє нам паніку, а то еканоміка упадьот". а ще "русскій нарот нє хочєт вайни". а ще "ми должни брать прімєр с компартії кітая". а ще "з чонгара запустимо шатли до криму". ***, у тому, що зелене одоробло стало президентом взагалі нічого дивного тоді немає
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14.03.2024 23:32 Відповісти
"По словам Сингх, выделение Украине последнего пакета помощи на $300 млн было "уникальным случаем", и у Пентагона нет возможности повторить это."

якщо є тільки 300млн та нема атакамс, навішо https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/03/12/7446119/ дискувати що 400 з атакамсами також можливо
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14.03.2024 23:48 Відповісти
Гарна фотка на заставці - вийшла якась рогата індійська корова 😅 Фотограф - геній сюжету
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14.03.2024 23:50 Відповісти
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15.03.2024 04:46 Відповісти
США роззброїли Україну від ядерної зброї, яка була гарантією безпеки, виступили гарантом цієї безпеки і зараз з найбільшого союзника перетворюється на слимака, який заради виборів готовий здати Україну. Це історична подія яка матиме наслідки для авторитету США і ганьба для трампистів і тих хто їх привів до влади.
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14.03.2024 23:51 Відповісти
Це Трамп не дає зброю?
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15.03.2024 07:40 Відповісти
https://tsn.ua/svit/tramp-tisne-na-kongres-schob-zablokuvati-dopomogu-********-zhurnalist-2500114.html

якщо Ви не в курсі.
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15.03.2024 08:47 Відповісти
Да. Трамп руками республиканцев не даёт.
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15.03.2024 09:30 Відповісти
Куколди, сидять усієї країною на одній ****** трампа
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14.03.2024 23:52 Відповісти
Все вони можуть. Але не хочуть з політичних мотивів. Позорники.
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14.03.2024 23:57 Відповісти
Бл..., а як же 3,9 млрд, що залишилося по программі PDA? Чи - "ето другоє"?
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14.03.2024 23:59 Відповісти
Ето вибори в США 🤷
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15.03.2024 00:03 Відповісти
Ещё не понятно какое ГАВНО Байден ?
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15.03.2024 00:08 Відповісти
********************, Бідон грьобаний.
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15.03.2024 00:13 Відповісти
там все г*
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15.03.2024 00:49 Відповісти
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15.03.2024 00:17 Відповісти
Гуд, окей. Делаем ядерное оружие, а вы идите в жопень со своей обеспокоеннстью западные ссыкуны.
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15.03.2024 00:21 Відповісти
ОТО ТАК - ВІД ЛЕНД ЛІЗА ДО СОСІТЬ ЛАПУ ВСЬОГО ДВА РОКИ.

Діяльність агента фсб/гру дЄрмака даром не пройшла.
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15.03.2024 00:39 Відповісти
Сабрина Сингх : Мы не можем поставлять быстрее, чем вы воруете
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15.03.2024 00:52 Відповісти
Дебил? Воруют снаряды? Или ракеты Himars?
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15.03.2024 07:45 Відповісти
Отвечу развёрнуто: ПНХ, м**ак не понимающий схематозов... PS Надеюсь, ты не планировал, что я тебе отвечу интеллигентно, у**бок.
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16.03.2024 11:36 Відповісти
Нет , конечно.не планировал что кацапский дебил ответит интеллигентно.
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16.03.2024 12:36 Відповісти
ну,що поробиш у США "критичні дні"..
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15.03.2024 01:40 Відповісти
Президенту Чехії і іншим теж було складно закупити снаряди але рішили і не роздувають на весь загал а США мають можливість і тягнуть надіючись що обійдеться. Закінчиться війна розрахуємось до копійки з усіма хто допомагає народ України вдячний ви ж бачите яка корупована некомпетентна влада будьте джентельменами до кінця не розчаровуйте тих хто вам довіряє.
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15.03.2024 02:09 Відповісти
Пакет не нужен, нужны ракеты и снаряды.

А то зараз ******** сразу 2 Пэтриота, спасибо новым дегенератам командирам
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15.03.2024 03:57 Відповісти
Про яку допомогу може йти річ, коли кремлядські гниди запускають все глибше руки в керування тим що залишилось від України? Володька піаніст не дасть збрехати, бо блть на перемовини з США часу немає, зате в Турцію до представників іншого Володькі Хла, подвійного тезки, завжди готовий.
Дивує, що з цим чмонею взагалі щось давали та і здається мені, що то видавали під того ж Пороха та Залужного і аж ніяк під Єлдака, незважаючи на те що той кремлядь 1оо% пропонував гроші поділити.
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15.03.2024 06:04 Відповісти
зеленський і єрмак на початку мали двопалатну підтримку, але бикували і хамили як могли і показували себе Авганістаном, добились таки свого
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15.03.2024 08:41 Відповісти
300млн "унікальна" на повідло вони друкували таке меньш ніж на добу, а тут "унікальна". Польша продавила собі 100+ярдів сходу, а тут копійки. Бо нікому не потрібна ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ військовим шляхом. Світ косе бабло, на життя українців усім начхати.
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15.03.2024 08:56 Відповісти
Добровільна відмова від третього в світі ядерного потенціалу,на якусь паперу з гарантіями- теж унікальний випадок!
А тепер один із гарантів бомбить Україну, а інший гарант жує соплі,гальмує з наданням зброї (бо боїться ескалації) і розповідає про якийсь унікальний випадок! Хоча оця вся ситуація і є унікальний випадок.
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15.03.2024 09:00 Відповісти
****** союзнички
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15.03.2024 09:13 Відповісти
А навіщо вони будуть давати свої кровні 300 млн.$, коли бачать, як наша зе-влада закатує асфальтом наші скривавлені 436 млн.$ (17 млрд.₴ : 39 ₴/$ ≈ 436 млн.$). З яких значну частку розкрадуть. P.S. Насправді, зєля закатує асфальтом нас на передовій, діточок та цивільних у тилу, нашу економіку, зрештою - Україну. P.P.S. Тільки, зе-боти, не пишіть, будь ласка, туфту, про податки, що будуть з тих 17 млрд.₴.
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15.03.2024 10:04 Відповісти
куколди
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15.03.2024 10:32 Відповісти
Весь розвиток цивилізації прийшов до того, що 7 млрд. людей і майже 200 країн не можуть приборкати ОДНОГО гопника. І якщо один гопник ставить практично ВЕСЬ світ раком, то може дійсно наша цивілізація просто ніц не варта . І всі ці Гомери, Шекспіри, Бетховини з Енштейнами творили дарма. Ну тоді якщо ця цивілізація згине-то туди їй і дорога. Вона не варта того щоб існувати далі.
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15.03.2024 10:56 Відповісти
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