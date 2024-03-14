США не можуть надати ще один пакет допомоги, останній був "унікальним випадком", - Пентагон

США не зможуть надати Україні ще один пакет військової допомоги, як це було два дні тому.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Сінгх, виділення Україні останнього пакета допомоги на $300 млн було "унікальним випадком", і Пентагон не має можливості повторити це.

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Речниця Міноборони США додала, що остання військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.

12 березня США оголосили про виділення Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.