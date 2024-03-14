На Вінниччині ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, одна людина загинула, - ОВА (оновлено)

У Вінницькій області ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Одна людина загинула. Четверо осіб госпіталізовано.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - повідомив чиновник.

Згодом Борзов повідомив, що в наслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині одна людина загинула. Госпіталізовано четверо людей.

Тривають роботи по розбору завалів.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "шахедів" у напрямку Вінницької та Черкаської областей.

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