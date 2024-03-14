На Вінниччині ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, одна людина загинула, - ОВА (оновлено)
У Вінницькій області ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Одна людина загинула. Четверо осіб госпіталізовано.
Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - повідомив чиновник.
Згодом Борзов повідомив, що в наслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині одна людина загинула. Госпіталізовано четверо людей.
Тривають роботи по розбору завалів.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "шахедів" у напрямку Вінницької та Черкаської областей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скажіть,як можливо пролетіти на "мопеді"до Вінниці,це ж не сумщина і не харьківщина....чи в путлера з*явились бпла з реактивною тягою...в 2 маха. Да,сьогодня свято на болотах-"ВИБОРИ" путлера на бестроковий термін.Смерть цьому покидьку