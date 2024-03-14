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Новини Війна
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На Вінниччині ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, одна людина загинула, - ОВА (оновлено)

У Вінницькій області ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Одна людина загинула. Четверо осіб госпіталізовано.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

Влучання шахеда в будинок на Вінничині

"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - повідомив чиновник.

Згодом Борзов повідомив, що в наслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині одна людина загинула. Госпіталізовано четверо людей.

Тривають роботи по розбору завалів.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "шахедів" у напрямку Вінницької та Черкаської областей.

Також читайте: У чотирьох містах Сумщини є влучання у цивільну інфраструктуру "шахедами"

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безпілотник (4304) Вінницька область (1023) жертви (1812)


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свинособаки...
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14.03.2024 22:38 Відповісти
тварюки.Щоб ви всі повиздихали
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14.03.2024 22:40 Відповісти
Смерть терористу путіну і всій злочиній рашиській кліці ,смерть нациській росії.
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15.03.2024 07:21 Відповісти
"У Вінницькій області ворожий безпілотник влучив у житловий будинок"

Скажіть,як можливо пролетіти на "мопеді"до Вінниці,це ж не сумщина і не харьківщина....чи в путлера з*явились бпла з реактивною тягою...в 2 маха. Да,сьогодня свято на болотах-"ВИБОРИ" путлера на бестроковий термін.Смерть цьому покидьку
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15.03.2024 08:01 Відповісти
 
 