УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини
4 012 17

США в ОБСЄ: Який сенс укладати угоди з Росією, якщо вона їх порушує

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер розкритикував небажання Росії дотримуватися правил міждержавної поведінки та поставив під сумнів доцільність укладання з РФ будь-яких домовленостей у такій ситуації.

Про це Карпентер заявив на засіданні Постійної ради організації у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Подумайте лише про кількість зобов'язань, які були порушені Російською Федерацією за останні кілька років: Договір про звичайні збройні сили в Європі, Договір з відкритого неба, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, Конвенція про хімічну зброю, Женевські конвенції, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права... Я можу продовжувати і продовжувати", - зазначив Карпентер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хоче знищити Україну та підкорити українців, - США в ОБСЄ

За його словами, "Росія пішла ще далі" – "вона ставить під сумнів саму необхідність правил міждержавної поведінки". Американський посол вказав на те, що раніше очільник Кремля Путін висміяв узгоджені правила міжнародних відносин, назвавши їх "сміттям". "Міністр закордонних справ Лавров відкидає так званий "горезвісний порядок, заснований на правилах". Російська делегація на Форумі з безпекового співробітництва глузливо називає його "порядком, заснованим на дурнях". І це не просто слова. Існує послідовна модель поведінки, яка їх підтверджує", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Він нагадав, що 4 березня колишній президент РФ і нинішній заступник секретаря Ради безпеки Росії заявив, що "Україна - це, безперечно, Росія". "Але ми всі знаємо, що в Будапештському меморандумі 1994 року Росія зобов'язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Отже, питання полягає в тому, на які існуючі зобов'язання, взяті на себе Російською Федерацією, ми можемо розраховувати сьогодні? Чи є вони взагалі?" - запитав Карпентер.

Також він вказав на те, що раніше Путін, коментуючи "світовий порядок, заснований на правилах", сказав, що "таких правил не існує, і в реальності вони змінюються щодня в залежності від поточного політичного порядку денного і тимчасових інтересів тих, хто про це говорить".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Путін наслідує Гітлера

Карпентер наголосив, що відмова Росії від міжнародної системи, заснованої на правилах, – "це не просто теорія", це вже зруйнувало життя мільйонів невинних людей в Україні.

"Російські лідери стверджують, що Захід застосовує порядок, заснований на правилах, вибірково. Але саме Росія є уособленням вибіркового дотримання правил…Як ми можемо укладати угоди з державою, яка визнає правила лише тоді, коли вони сприяють її вузьким інтересам, ігноруючи всі ті, що сприяють глобальному миру, безпеці та людській гідності?" - зазначив очільник американської місії в ОБСЄ.

За його словами, проблема не в міжнародній системі, заснованій на правилах чи в ОБСЄ. "Справа – в повній зневазі до наших спільних зобов'язань і міжнародного права. Важливо також те, як ми реагуємо на цю зухвалу зневагу. Чи вдаватимемо, що нові "домовленості" і зобов'язання можливі? Чи спочатку наполягатимемо на повній відповідальності? Чи вдаємо, що компроміс все ще можливий, чи наполягаємо на тому, що наші принципи не можуть бути скомпрометовані? Те, як ми реагуємо, має величезні наслідки для майбутнього цієї організації", - наголосив Карпентер.

Автор: 

ОБСЄ (3510) Карпентер Майкл (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
14.03.2024 23:09
+8
Он дело говорит. Не стоит их соглашение даже бумаги, на которой подписано.
показати весь коментар
14.03.2024 23:13
+8
Нарешті на Заході під@рів назвали під@рами
показати весь коментар
14.03.2024 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.03.2024 23:09 Відповісти
Гаспада, пакупайте подгузники. Нам они понадобяться сильнее чем желтосиняя ткань.( з місцевих пабліків)
показати весь коментар
14.03.2024 23:25 Відповісти
Ну штати теж підтерлись своїми зобов'язаннями. Кацапи просто мудаки, а ви мудаки лицемірні...
показати весь коментар
14.03.2024 23:12 Відповісти
ох вжеж ці міфічні "зобовʼязання штатів"
показати весь коментар
14.03.2024 23:36 Відповісти
Он дело говорит. Не стоит их соглашение даже бумаги, на которой подписано.
показати весь коментар
14.03.2024 23:13 Відповісти
Ну як то який сенс?
Це така традиція - "миші кололися, плакали, але продовжували жерти той кактус"...
показати весь коментар
14.03.2024 23:13 Відповісти
А який сенс у ОБСЄ …??
Азербайджан на прикладі Карабаху довів - існування там 30-т років вищезгаданних ні до чого не призвело…!!
показати весь коментар
14.03.2024 23:18 Відповісти
Нарешті на Заході під@рів назвали під@рами
показати весь коментар
14.03.2024 23:19 Відповісти
На жаль, ні. Поки що особами з нетрадиційним підходом до правил життя.
показати весь коментар
14.03.2024 23:27 Відповісти
в поточному часі шо кацапи що янки - шахраї. Тільки ***** більш досвідчена потвора і Штатам буде скрутно повернуто те. що просрали Обами, Трамп та Байден. Буде країна за парканом від Мексикі
показати весь коментар
14.03.2024 23:23 Відповісти
"Карпентер ... нагадав, що 4 березня колишній президент РФ і нинішній заступник секретаря Ради безпеки РФ заявив що "Україна - це, безперечно, Росія""(с) - видать, Карпентер ще не чув про сьогоднішню озвучену тим же Дімоном ...
показати весь коментар
14.03.2024 23:31 Відповісти
Нарешті дійшло.
показати весь коментар
14.03.2024 23:34 Відповісти
Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму 23 листопада 2022. Про який сенс ще іде мова?
показати весь коментар
14.03.2024 23:51 Відповісти
Який сенс вводити індивідуальні санкції проти раша- хакерів, якщо ви достеменно знаєте хто дає наказ їм на втручання у ваші стратегічні мережі, включно із виборчими.
показати весь коментар
15.03.2024 00:04 Відповісти
той взагалі в міжнародному розшуку
показати весь коментар
15.03.2024 05:18 Відповісти
Мир может быть построен только на обломках России. В противном случае в мире будут постоянные войны , . империи без воен. не могут существовать. Збигнев Бжезинский пол века назад. Как в воду глядел.
показати весь коментар
15.03.2024 07:20 Відповісти
так зване "міжнародне право" подохло й вже смердить, а вбив його ***** на ваші гроші, та гроші решти так званого цивілізованого світу.
показати весь коментар
15.03.2024 10:41 Відповісти
 
 