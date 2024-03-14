США в ОБСЄ: Який сенс укладати угоди з Росією, якщо вона їх порушує

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер розкритикував небажання Росії дотримуватися правил міждержавної поведінки та поставив під сумнів доцільність укладання з РФ будь-яких домовленостей у такій ситуації.

Про це Карпентер заявив на засіданні Постійної ради організації у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Подумайте лише про кількість зобов'язань, які були порушені Російською Федерацією за останні кілька років: Договір про звичайні збройні сили в Європі, Договір з відкритого неба, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, Конвенція про хімічну зброю, Женевські конвенції, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права... Я можу продовжувати і продовжувати", - зазначив Карпентер.

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За його словами, "Росія пішла ще далі" – "вона ставить під сумнів саму необхідність правил міждержавної поведінки". Американський посол вказав на те, що раніше очільник Кремля Путін висміяв узгоджені правила міжнародних відносин, назвавши їх "сміттям". "Міністр закордонних справ Лавров відкидає так званий "горезвісний порядок, заснований на правилах". Російська делегація на Форумі з безпекового співробітництва глузливо називає його "порядком, заснованим на дурнях". І це не просто слова. Існує послідовна модель поведінки, яка їх підтверджує", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Він нагадав, що 4 березня колишній президент РФ і нинішній заступник секретаря Ради безпеки Росії заявив, що "Україна - це, безперечно, Росія". "Але ми всі знаємо, що в Будапештському меморандумі 1994 року Росія зобов'язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Отже, питання полягає в тому, на які існуючі зобов'язання, взяті на себе Російською Федерацією, ми можемо розраховувати сьогодні? Чи є вони взагалі?" - запитав Карпентер.

Також він вказав на те, що раніше Путін, коментуючи "світовий порядок, заснований на правилах", сказав, що "таких правил не існує, і в реальності вони змінюються щодня в залежності від поточного політичного порядку денного і тимчасових інтересів тих, хто про це говорить".

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Карпентер наголосив, що відмова Росії від міжнародної системи, заснованої на правилах, – "це не просто теорія", це вже зруйнувало життя мільйонів невинних людей в Україні.

"Російські лідери стверджують, що Захід застосовує порядок, заснований на правилах, вибірково. Але саме Росія є уособленням вибіркового дотримання правил…Як ми можемо укладати угоди з державою, яка визнає правила лише тоді, коли вони сприяють її вузьким інтересам, ігноруючи всі ті, що сприяють глобальному миру, безпеці та людській гідності?" - зазначив очільник американської місії в ОБСЄ.

За його словами, проблема не в міжнародній системі, заснованій на правилах чи в ОБСЄ. "Справа – в повній зневазі до наших спільних зобов'язань і міжнародного права. Важливо також те, як ми реагуємо на цю зухвалу зневагу. Чи вдаватимемо, що нові "домовленості" і зобов'язання можливі? Чи спочатку наполягатимемо на повній відповідальності? Чи вдаємо, що компроміс все ще можливий, чи наполягаємо на тому, що наші принципи не можуть бути скомпрометовані? Те, як ми реагуємо, має величезні наслідки для майбутнього цієї організації", - наголосив Карпентер.