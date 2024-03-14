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Новини
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У Латвії конфіскували перше авто з російськими номерами та оштрафували власника на 750 євро

рф,номер

Латвійські правоохоронці конфіскували перше авто з російською реєстрацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.lv.

У повідомленні йдеться, що поліція конфіскувала машину Lada і оштрафувала господаря на 750 євро. У водія, за даними поліції, була посвідка на проживання в Латвії.

У виданні розповідають, що автомобілі на російській реєстрації можуть пересуватися територією Латвії транзитом. За місяць там було задекларовано 815 авто з номерними знаками РФ.

Також їздити з російськими номерами дозволено тим, на кого поширюються імунітет і привілеї, яких Латвія дотримується в рамках норм міжнародного права.

Але всім іншим їздити в Латвії з реєстраційними номерними знаками РФ заборонено під загрозою конфіскації машини.

Нагадаємо, нещодавно перше авто із російськими номерами затримали у Литві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50 автомобілів із номерами РФ можуть конфіскувати в Литві

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авто (6224) конфіскація (864) Латвія (1360) росія (65925)


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Ще б якби ***** дали...
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14.03.2024 23:20 Відповісти
Забрали відро і штраф стягнули эквівалентний вартості такого ж відра з болтами..
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14.03.2024 23:21 Відповісти
Абидели юродивого, отобрали копеечку!
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14.03.2024 23:24 Відповісти
Штраф перебільшує вартість колимаги...
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14.03.2024 23:49 Відповісти
Поищите в интернете видео
С российской десантурой в Латвии
Какими они чувствуют себя хозяевами
Как их, пьяных, молча сопровождают до электрички латвийские полицейские
Как русские над ними измываются
А те лишь молчат в ответ - потому что все законно
А потом один из десантуры рукой разбивает окно электрички
И это такой подарок для латышей
С каким удовольствием они метелят русскую десантуру
Выволакивают из электрички
И кладут мордой на перрон
Улетное видео !!!!!
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14.03.2024 23:51 Відповісти
https://youtu.be/CMDmk6RAWdo?si=2w0HgnYLiFulYqyO
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15.03.2024 00:43 Відповісти
дивні речі, які я не можу зрозуміти ніяк
якщо Західні країни (глобально) підтримують Україну, а не Росію то
(1) треба за будь яких обставин стімулюювати єміграцию з Росії
(2) вивіз з Росії будь яких матеріальних цінностей, автомобілей, грошей, будь якого майна
(3) спрощувати адаптацію росіянам у всіх країнах Західного світу
(4) якомога ускладнювати життя українцям за кордоном, щоб вони поверталися в Україну
(5) дозаволяти росіянам вільно відкривати рахунки у будь якої країні західного світу, та ускладнювати це українцім, теж саме з роботою - давати росіянам необмежени квоти на роботу у країнах Західного світу, та ускладнювати ті ж самі процедури українцім
(6) стімулювати перекази грошей з росії у країни західного світу
(7) якомога меньше перерераховути грошей у росію, та якомога більше в Україну

замість цього відбувається ровно протилежне
(1) гроші дуже важко вивезти з Росії у країни західного світу
(2) гроші перерахувуються у величезних розмірах у росію - за газ та нафту, приблизно одни мільярд евро на день
(3) якомога обмежуються перерахування грошей в Україну - візьміть для прикладу Пейпал - він працює тільки на вивід грошей з Україну, отримати гроші на українську ідентичність неможливо
(4) всякі програми по адаптації українців для Канади, Америки та Европи є - тобто українців стімулюють покидати Україну
(5) а от росіянам ускладнюють покидати росію, вивозити майну (включно автівки про які тут йде мова), натомість постійно затримують перерахування грошей Україні, а в росію перераховують без затримок (за сировину, навіть за крадене у нас зерно, про що йшла мова нещодавно з поляками та журналістами)

тобто, все потрібно робити ровно навпаки
вивіз машину з росії - отримай бонус, вивіз дітей - отримай бонус двічи, вивіз гроші - отримай гроші тричі, вкрав гроші з війсково-промислового комплексу росії та поклав їх на рахунок у західному банку - отримай бонус у десять разів від суми вкрадених грошей, дозвідл на роботу та безкоштовне житло від держави, якщо вкрав достаньо
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14.03.2024 23:54 Відповісти
щоби ці дії мали якийсь закінчений вигляд, то окрім конфіскації та штрафу власника ще треба закопувати у найближчому лісі.
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15.03.2024 00:21 Відповісти
..афтар ашиПки исправь,плз в названии
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15.03.2024 08:26 Відповісти
 
 