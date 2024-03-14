У Латвії конфіскували перше авто з російськими номерами та оштрафували власника на 750 євро

Латвійські правоохоронці конфіскували перше авто з російською реєстрацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.lv.

У повідомленні йдеться, що поліція конфіскувала машину Lada і оштрафувала господаря на 750 євро. У водія, за даними поліції, була посвідка на проживання в Латвії.

У виданні розповідають, що автомобілі на російській реєстрації можуть пересуватися територією Латвії транзитом. За місяць там було задекларовано 815 авто з номерними знаками РФ.

Також їздити з російськими номерами дозволено тим, на кого поширюються імунітет і привілеї, яких Латвія дотримується в рамках норм міжнародного права.

Але всім іншим їздити в Латвії з реєстраційними номерними знаками РФ заборонено під загрозою конфіскації машини.

Нагадаємо, нещодавно перше авто із російськими номерами затримали у Литві.

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