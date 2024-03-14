"Колишня"-мільйонерка, Козин та інвест-мама: журналісти виявили елітне майно у родичів директора Київського метрополітену Брагінського. ВIДЕО
Віктор Брагінський обійняв посаду директора Київського метрополітену у 2014 році. З тих пір у його родичів з’явилася нерухомість та автівки.
Про це йдеться у розслідуванні BIHUS.Info, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти розібрали декларації чиновника, проаналізували нове майно його рідних та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.
Після публікації розслідування журналістів мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обов’язків.
Топ коментарі
+25 Михаил Дужик #512165
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+19 ОсвальдКоблпот #588757
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Там давня схема з рекламою у метрополітені через прокладку, якою є фірма очільника. Через цю прокладку до Метрополітену грубо кажучи доходить 1 копійка з кожної гривні, яку платять рекламодавці.
я розумію, добре розумію, що ці "обіцянки" були "па-пріколу для лахов"....
Співпадіння чи просто, як лохів розвів на млн з кишень…
КИЕВЛЯНИН! ЗАЧНИ МЕТРОСТРОЕВЦА! КОЗИН ЖДЕТ ИНВЕСТИЦИЙ!
Кілька років тому, зараз не пам"таю хто саме, сильно рвав жопу, що київському метро конче необхідні табло зворотнього відліку часу, бо без них далі ніяк. Нескажу чи встановили на всіх станціях але є на багатьох, замість табло за бюджетні кошти на станціях поставили по 8 телевізорів плазм для реклами, і весь час крутять рекламу, у вагонах рекламу розміщують теж, хто там скільки її розмістив ніхтоне рахує, реклама у них дорога, за ці кошти можна було б відремонтувати метрополітен.
розстріляти, може хоч одного...
З метрополітену зробили "колхоз" дизайн , обліпили все рекламою лайном , навіщо взагалі робили проекти станцій платили кошти за це все , якщо всі станції обліпили однаково рекламним лайном ...