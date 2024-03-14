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"Колишня"-мільйонерка, Козин та інвест-мама: журналісти виявили елітне майно у родичів директора Київського метрополітену Брагінського. ВIДЕО

Віктор Брагінський обійняв посаду директора Київського метрополітену у 2014 році. З тих пір у його родичів з’явилася нерухомість та автівки.

Про це йдеться у розслідуванні BIHUS.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти розібрали декларації чиновника, проаналізували нове майно його рідних та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.

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Після публікації розслідування журналістів мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обов’язків.

Автор: 

Київ (19638) Метрополітен (1419)


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Топ коментарі
+25
Навіть якщо квиток у київське метро буде коштувати 10 американських доларів, цієї суми буде недостатньо для фінансування особистих будмайданчиків очільників цього транспорту. Апетит це дуже потужний показник.
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14.03.2024 23:39
+19
Звичайна історія. Простий народ воює, гине а гниди крадуть і шикують на крові.
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14.03.2024 23:49
+15
Треба тариф на метро підвищити. Мама-пенсіонерка брагінського страждає.
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14.03.2024 23:54
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Навіть якщо квиток у київське метро буде коштувати 10 американських доларів, цієї суми буде недостатньо для фінансування особистих будмайданчиків очільників цього транспорту. Апетит це дуже потужний показник.
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14.03.2024 23:39 Відповісти
Очільники не з квитків мають прибуток, а з реклами.
Там давня схема з рекламою у метрополітені через прокладку, якою є фірма очільника. Через цю прокладку до Метрополітену грубо кажучи доходить 1 копійка з кожної гривні, яку платять рекламодавці.
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15.03.2024 01:03 Відповісти
Вже давно метрополітен не займається рекламою. Цей функціонал забрав під себе КМДА.
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15.03.2024 12:24 Відповісти
Звичайна історія. Простий народ воює, гине а гниди крадуть і шикують на крові.
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14.03.2024 23:49 Відповісти
"Звичайна історія" - жлоб не ділився і засвітився.
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14.03.2024 23:56 Відповісти
Так батько Брагинського керував при Верховній Раді у 90х ДП ПО БУДІВНИЦТВУ. Тому і Брагинський зробив таку карьеру.

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14.03.2024 23:53 Відповісти
Біля зелених дивні персонажи
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14.03.2024 23:54 Відповісти
"Віктор Брагінський обійняв посаду директора Київського метрополітену у 2014 році. "
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15.03.2024 01:04 Відповісти
так, але ж Зе-мародери "обіцяли" на стадіонах: "прийде весна...будемо...."

я розумію, добре розумію, що ці "обіцянки" були "па-пріколу для лахов"....
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15.03.2024 09:58 Відповісти
Треба тариф на метро підвищити. Мама-пенсіонерка брагінського страждає.
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14.03.2024 23:54 Відповісти
Ось такі вони, борцюни - за гроші Українців!!!
Співпадіння чи просто, як лохів розвів на млн з кишень…
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15.03.2024 00:14 Відповісти
Давай Витек! До встречи в Монаке, епт
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15.03.2024 00:15 Відповісти
Як несподівано...
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15.03.2024 00:15 Відповісти
Во фарт пенсионерке! Так удачно - а главное вовремя понести.... Теперь понятно зачем на болотах рождаемостью озаботились...
КИЕВЛЯНИН! ЗАЧНИ МЕТРОСТРОЕВЦА! КОЗИН ЖДЕТ ИНВЕСТИЦИЙ!
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15.03.2024 00:19 Відповісти
Вони там рекдаму продають, мабуть її ніхто не обліковує.
Кілька років тому, зараз не пам"таю хто саме, сильно рвав жопу, що київському метро конче необхідні табло зворотнього відліку часу, бо без них далі ніяк. Нескажу чи встановили на всіх станціях але є на багатьох, замість табло за бюджетні кошти на станціях поставили по 8 телевізорів плазм для реклами, і весь час крутять рекламу, у вагонах рекламу розміщують теж, хто там скільки її розмістив ніхтоне рахує, реклама у них дорога, за ці кошти можна було б відремонтувати метрополітен.
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15.03.2024 00:31 Відповісти
Все рахують. Тільки за рекламу рекламодавці платять не Метрополітену, а фірмі-прокладці, яка вже типу розраховується з Метрополітеном, знімаючи свої комісійні у розмірі 99%.
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15.03.2024 01:05 Відповісти
*******, але самі собі, головне, що телевізори плазми під виглядом табло для метрополітену закупили за бюджетні кошти
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15.03.2024 01:11 Відповісти
Я про це й написав. Чи вам не зрозуміла фраза "комісійні у розмірі 99%"?
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15.03.2024 11:30 Відповісти
Плазми в метро точно не кілька років. Десь 5 мінімум. Ще самунг на них піарився. Однак найбільший для тебе сюрприз, що вони якраз і показують зворотній відлік до прибуття поїзду. Нахєра тобі ще одне табло?!
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15.03.2024 06:41 Відповісти
Ну 5, і що? Цей чувачок керує метрополитеном вже майже 10 років.
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15.03.2024 11:31 Відповісти
То телевізори плазма, це табло?
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15.03.2024 18:02 Відповісти
Когда Бигус на Зелю или Резникова копнет???
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15.03.2024 00:34 Відповісти
Не на часі.
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15.03.2024 06:37 Відповісти
Знову :: Мама любіт Sкорость ....
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15.03.2024 00:52 Відповісти
Оце все і вимагає "європейських" цін на метро. "Нема за що "добудувати маєток в Козині.
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15.03.2024 02:52 Відповісти
Ось так, метро в жахливому стані ,натомість "керівник"з родиною стали мільярдерами. Показово за 30 років незалежності України таке відбувалося усюди. Що не так з нашим народом, га?
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15.03.2024 02:57 Відповісти
Всё, что нажито непосильным трудом: три куртки, три магнитофона, дача в Козыни, 3.
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15.03.2024 03:19 Відповісти
...конфіскувати все,
розстріляти, може хоч одного...
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15.03.2024 04:17 Відповісти
Ви бачили, які убогі фонтанчики питні поставили в метро? З гімна і палок...
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15.03.2024 05:55 Відповісти
всім поху... що там в метро...
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15.03.2024 06:23 Відповісти
Ти хочеш фонтани із фантою і пепсі за 5 млн штука?
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15.03.2024 06:38 Відповісти
ти не їздиш в метро. ти їх не бачив. як не забуду, сфоткаю- покажу
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15.03.2024 12:39 Відповісти
а ще ти не бачив, якою ганчіркою баба перила на ескалаторі протирає. Уж повір не від кутюр.
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15.03.2024 12:41 Відповісти
Там тільки з однієї реклами можна намітити мільйони не кажучи про інше .
З метрополітену зробили "колхоз" дизайн , обліпили все рекламою лайном , навіщо взагалі робили проекти станцій платили кошти за це все , якщо всі станції обліпили однаково рекламним лайном ...
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15.03.2024 07:29 Відповісти
когда в стране правохранительные органы по уши в дерьме и воровстве, остаются журналисты. да и те под колпаком у сбу.
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15.03.2024 09:19 Відповісти
Якесь дивне у суспільства враження про елітарність (елітне майно у родичів). Дороге - значить елітне (і плювати, що це дороге може бути "Пшонка стайл", позбавлене всякого смаку). Таким чином елітарність визначається вмінням барижити та організовувати схематози, а не клепкою в голові, вкладом в розвиток суспільства, науки, мистецтва, економіки тощо.
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15.03.2024 09:58 Відповісти
Треба дивитись на сплату податків, якщо купив майно з доходів по яким не було сплачено до бюджету податку на доходи, відразу конфіскація.
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15.03.2024 10:30 Відповісти
Там все, зазвичай, чисто. Якісь фопи, тови через які проходять гроші за міфічні послуги. Навіть податки з фопів сплачені. В усякому разі, так роблять, якщо не повні дибіли.
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15.03.2024 11:04 Відповісти
Якісь фопи не підходять бо це особисте майно. Тови також мають сплачувати податки. Це легко прослідкувати, якщо не інспектор не дибіл, або не зацікавлена особа.
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15.03.2024 14:52 Відповісти
Цей випадок ще раз доказує,що Україна дуже багата країна,якби небуло розкрадань-ми могли б самі Євросоюзу кредити роздавати і інвестувати.Злодії при владі-велика проблема України.
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15.03.2024 11:04 Відповісти
даже под ядерным грибом, продолжат схематозить и воровать...прям картина перед глазами, эпичная такая.....
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15.03.2024 11:09 Відповісти
Классный парень...очередной, он, кстати ещё и депутат вроде, сразу видно действенная "кадровая" система (почти, как в столовке)- заработал, освободи место, дай заработать другому
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15.03.2024 11:34 Відповісти
Наче Кличко нічого не знав! Підмочуєш свою репутацію пане Кличко. Ох підмочуєш...
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15.03.2024 11:43 Відповісти
Отже, людина прийшла з Майдану.
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15.03.2024 14:58 Відповісти
Коротко, а где сейчас президент Киевгорстроя Игорь Кушнир который побрил и обанкротил холдинг со своей женой? Инвестора на улице - а Кушнир в Ницце в поместье за 20 млн евро, без единого уголовного дела, Кличко тоже не в курсе был с 2012 года о схемах в Киевгорстрое, он просто в доле был, а инвестора - да по..уй на них
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15.03.2024 15:11 Відповісти
А ну, давай бухти про "економічно обгрунтований тариф на проїзд" і про те як метрополітен зводить кінці з кінцями.
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15.03.2024 16:29 Відповісти
**** конченная во время войны. Кто голосовал за этого ******? Они и есть ******
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15.03.2024 16:39 Відповісти
Коротко, а где сейчас президент Киевгорстроя Игорь Кушнир который побрил и обанкротил холдинг со своей женой? Инвестора на улице - а Кушнир в Ницце в поместье за 20 млн евро, без единого уголовного дела, Кличко тоже не в курсе был с 2012 года о схемах в Киевгорстрое, он просто в доле был, а инвестора - да по..уй на них
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15.03.2024 17:23 Відповісти
 
 