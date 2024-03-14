"Колишня"-мільйонерка, Козин та інвест-мама: журналісти виявили елітне майно у родичів директора Київського метрополітену Брагінського. ВIДЕО

Віктор Брагінський обійняв посаду директора Київського метрополітену у 2014 році. З тих пір у його родичів з’явилася нерухомість та автівки.

Про це йдеться у розслідуванні BIHUS.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти розібрали декларації чиновника, проаналізували нове майно його рідних та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.

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Після публікації розслідування журналістів мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обов’язків.