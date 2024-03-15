Директор Київського метрополітену Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків, - Кличко

Директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків після розслідування журналістів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене…



Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні.

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З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, - виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян", - заявив Кличко.

Розслідування журналістів щодо Брагінського

Журналісти BIHUS.Info розібрали декларації директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, проаналізували майно його рідних, яке у них з'явилося після призначення Брагінського та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.