Союзники попереджають про небезпеку "тісних відносин Угорщини з Росією", - посол США в країні Прессман

Посол США в Угорщині Девід Прессман розповів про небезпеку тісних стосунків країни з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Прессман підкреслив, що хоча Угорщина є давнім другом і союзником, вона робить речі, які підривають довіру і дружбу, а ці його занепокоєння поділяють союзники Угорщини по НАТО, і їх "не можна ігнорувати".

Занепокоєння зосереджується на уряді, "який клеймить і ставиться до Сполучених Штатів як до "супротивника", водночас ухвалюючи політичні рішення, які все більше ізолюють його від друзів і союзників", - сказав він.

Він наголосив, що США "не можуть ігнорувати спікера Національної асамблеї Угорщини, який стверджує, що війна Путіна в Україні насправді "ведеться Сполученими Штатами".

"Ми не можемо зрозуміти або погодитися з тим, що прем’єр-міністр визначає Сполучені Штати як "головного супротивника" Угорщини" - пояснив посол.

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За його словами, союзники Угорщини попереджають про небезпеку "тісних відносин Угорщини з Росією", і якщо це політичне рішення Угорщини, "тоді ми повинні вирішити, як найкраще захистити наші інтереси в питанні безпеки".

Він також нагадав, що Угорщина відкрито закликала Сполучені Штати й інших союзників припинити військову підтримку України нібито для припинення вогню і початку мирних переговорів.

"Сполучені Штати також хочуть миру. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але пропозиція Угорщини не відповідає дійсності", - сказав дипломат.

Прессман наголосив, що Сполучені Штати продовжують прагнути до діалогу з урядом Угорщини і хочуть відносин, заснованих на "демократичних цінностях, спільній безпеці й процвітанні". За його словами, керівництво США вирішило, що воно хоче покращити відносини, але уряд Угорщини ще не погодився з цим.

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