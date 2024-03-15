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Союзники попереджають про небезпеку "тісних відносин Угорщини з Росією", - посол США в країні Прессман

прессман

Посол США в Угорщині Девід Прессман розповів про небезпеку тісних стосунків країни з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Прессман підкреслив, що хоча Угорщина є давнім другом і союзником, вона робить речі, які підривають довіру і дружбу, а ці його занепокоєння поділяють союзники Угорщини по НАТО, і їх "не можна ігнорувати".

Занепокоєння зосереджується на уряді, "який клеймить і ставиться до Сполучених Штатів як до "супротивника", водночас ухвалюючи політичні рішення, які все більше ізолюють його від друзів і союзників", - сказав він.

Він наголосив, що США "не можуть ігнорувати спікера Національної асамблеї Угорщини, який стверджує, що війна Путіна в Україні насправді "ведеться Сполученими Штатами".

"Ми не можемо зрозуміти або погодитися з тим, що прем’єр-міністр визначає Сполучені Штати як "головного супротивника" Угорщини" - пояснив посол.

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За його словами, союзники Угорщини попереджають про небезпеку "тісних відносин Угорщини з Росією", і якщо це політичне рішення Угорщини, "тоді ми повинні вирішити, як найкраще захистити наші інтереси в питанні безпеки".

Він також нагадав, що Угорщина відкрито закликала Сполучені Штати й інших союзників припинити військову підтримку України нібито для припинення вогню і початку мирних переговорів.

"Сполучені Штати також хочуть миру. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але пропозиція Угорщини не відповідає дійсності", - сказав дипломат.

Прессман наголосив, що Сполучені Штати продовжують прагнути до діалогу з урядом Угорщини і хочуть відносин, заснованих на "демократичних цінностях, спільній безпеці й процвітанні". За його словами, керівництво США вирішило, що воно хоче покращити відносини, але уряд Угорщини ще не погодився з цим.

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Автор: 

Угорщина (2336) росія (65925) США (23335)


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Топ коментарі
+10
Угорщину пора викинути з НАТО як собаку, що сказилась.
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15.03.2024 04:51
+8
Десь за тиждень-другий після перемоги Трампа на виборах у США, ЗСУ разом з РДК треба зайти до Угорщини й повісити Орбана на головній площі Будапешту. Потужна мадярська ʼарміяʼ розбіжиться миттєво.
Жодної відповіді ʼвсемогутньоїʼ НАТИ, як я розумію, не буде.
Ну хіба занепокоєння.
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15.03.2024 01:00
+7
Проще перестати давати допомогу, валюта полетить і Орбана і ******* на вилах винесуть
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15.03.2024 06:45
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Десь за тиждень-другий після перемоги Трампа на виборах у США, ЗСУ разом з РДК треба зайти до Угорщини й повісити Орбана на головній площі Будапешту. Потужна мадярська ʼарміяʼ розбіжиться миттєво.
Жодної відповіді ʼвсемогутньоїʼ НАТИ, як я розумію, не буде.
Ну хіба занепокоєння.
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15.03.2024 01:00 Відповісти
а чому ти так???
в ЄС не заборонені тісні стосунки між підарасами.
чим успішно користується орбан, фіцо та ще деякі
вони товаришують тілами.
бо як співалось:
нєту лучше влагаліща чєм очко товаріща.
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15.03.2024 08:26 Відповісти
Чергові теревені терпіл.
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15.03.2024 01:10 Відповісти
Трамп буде сосати .. у всіх , але не допоможе! Він лузер!!!
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15.03.2024 01:23 Відповісти
отмените им безвиз для начала. Сколько можно сопли жевать??!
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15.03.2024 02:13 Відповісти
Угорщину пора викинути з НАТО як собаку, що сказилась.
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15.03.2024 04:51 Відповісти
Проще перестати давати допомогу, валюта полетить і Орбана і ******* на вилах винесуть
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15.03.2024 06:45 Відповісти
Агентів воєнного злочинця прутіна, або знищують, або локалізовують, як Кучму свого часу, за Кольчуги для Ірану…
Бо буде проблема, для здорових людей! Там де московіти, там Смерть, Кров, Руїна… Пам'ятаймо пр табори ГУЛАГУ та психушки совдепії!
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15.03.2024 07:44 Відповісти
вирішити це питання зовсім просто: повністю перестати фінансувати Угорщину. через кілька місяців орбану і ******** прийдеться тікати на паРашу, щоб не бути прикопаним десь під руzzкою бєрьозкою.
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15.03.2024 10:36 Відповісти
Повільно але надійно. Прес почав працювати. Таким чином свого часу був роздавлений срср. І ядерна зброя не допомогла. Правда потім зрозуміли, що трохи переборщили і прийшлось кацапію рятувати від голодних бунтів і щоб ця падаль не розповзлася по Європі та по всьому світу. Мабуть краще було би якби тоді дотиснули до кінця. Тепер на жаль самою болісною частиною цього пресу зараз стала Україна. Така нам випала доля...
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15.03.2024 11:06 Відповісти
 
 