Сили ППО знищили усі 27 "шахедів", якими Росія атакувала вночі, - Повітряні сили

Вночі армія РФ атакувала Україну 7 ракетами С-300, авіаракетою Х-59 та 27 "шахедами"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.)", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

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