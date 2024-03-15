Сили ППО знищили усі 27 "шахедів", якими Росія атакувала вночі, - Повітряні сили
Вночі армія РФ атакувала Україну 7 ракетами С-300, авіаракетою Х-59 та 27 "шахедами"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"У ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.)", - йдеться в повідомленні.
В результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.
Топ коментарі
+4 Тонка червона лінія
показати весь коментар15.03.2024 07:26 Посилання
+2 alexandr shamov
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+2 Анатолий К #427424
показати весь коментар15.03.2024 07:58 Посилання
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Але якщо за даним повідомленням збили усі ворожі БПЛА ще у Вінницькій області, то виходить, що мало місце свідоме введення в оману рашистів через соцмережі і систему "Тривога!" з одночасною дезорієнтацією і "приземленням" дронів шляхом спуфінгу.
Адже в іншій новині шахед влучив у житловий будинок.
На Вінниччині ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, одна людина загинула, - ОВА (оновлено) Джерело:
Що сталося на Вінничині?
Від чого загинули 2 людини і ще кілька в лікарні.