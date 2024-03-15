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Сили ППО знищили усі 27 "шахедів", якими Росія атакувала вночі, - Повітряні сили

інфографіка

Вночі армія РФ атакувала Україну 7 ракетами С-300, авіаракетою Х-59 та 27 "шахедами"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.)", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано рух "шахедів" з Сумщини у напрямку Чернігівщини, - Повітряні сили

Робота сил ППО 15 березня

Автор: 

ППО (3264) Повітряні сили (2737)


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Топ коментарі
+4
Тривога була і в Хмельницькій області. Передавали, що "шахеди" розвернулись на Старокостянтинів.
Але якщо за даним повідомленням збили усі ворожі БПЛА ще у Вінницькій області, то виходить, що мало місце свідоме введення в оману рашистів через соцмережі і систему "Тривога!" з одночасною дезорієнтацією і "приземленням" дронів шляхом спуфінгу.
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15.03.2024 07:26
+2
Теперь верю, шо мобильные группы имеют, кроме подсветки фонариком, еще и лазерную, как и вычисление шахедов по инфракрасному излучению.
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15.03.2024 07:51
+2
Велика подяка ЗСУ, за збиття "шахедів", а ракети с-300 не збиваються.
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15.03.2024 07:58
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Тривога була і в Хмельницькій області. Передавали, що "шахеди" розвернулись на Старокостянтинів.
Але якщо за даним повідомленням збили усі ворожі БПЛА ще у Вінницькій області, то виходить, що мало місце свідоме введення в оману рашистів через соцмережі і систему "Тривога!" з одночасною дезорієнтацією і "приземленням" дронів шляхом спуфінгу.
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15.03.2024 07:26 Відповісти
Да бросьте вы.... Спуфинг не получается: вы же растрындели все расклады...
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15.03.2024 07:58 Відповісти
Та ні, над хмельницької області летіли декілька. У Хмельницькому було чути вибухи.
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15.03.2024 08:31 Відповісти
Сбили но не все !!! Непонятно зачем врать
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15.03.2024 08:47 Відповісти
Теперь верю, шо мобильные группы имеют, кроме подсветки фонариком, еще и лазерную, как и вычисление шахедов по инфракрасному излучению.
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15.03.2024 07:51 Відповісти
Велика подяка ЗСУ, за збиття "шахедів", а ракети с-300 не збиваються.
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15.03.2024 07:58 Відповісти
Патриотом и https://ru.wikipedia.org/wiki/FSAF_SAMP/T SAMP/T сбиваются
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15.03.2024 08:28 Відповісти
сбивали лазерами - тюв тюв тюв !

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15.03.2024 08:25 Відповісти
Хтось тут, якщо не бреше, - то прибріхує.
Адже в іншій новині шахед влучив у житловий будинок.

На Вінниччині ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, одна людина загинула, - ОВА (оновлено) Джерело:
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15.03.2024 08:26 Відповісти
то вчера ,а это сегодня ночью
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15.03.2024 08:29 Відповісти
там скорее обломки ,неужели русня целилась в частный дом
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15.03.2024 08:31 Відповісти
https://t.me/voynareal/85586 🔥Момент миттєвої ріхтовки ГАЗельки рандомного бєлгородчаніна
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15.03.2024 08:36 Відповісти
Брехуни!
Що сталося на Вінничині?
Від чого загинули 2 людини і ще кілька в лікарні.
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15.03.2024 09:28 Відповісти
Коли збивають, теж вибух та осколки розлітаються. От і наслідок - жертви та руйнації. Воно ж летить та несе на собі чималенький заряд. Якби їх збивали десь у чистому полі, то може б воно було не так небезпечно. Але у містах чи селах обов'язково щось зруйнує
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15.03.2024 09:58 Відповісти
Уламки ракет і шахедів падають також і в густонаселеному Києві, але кількість постраждалих,чомусь, співмірна.
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15.03.2024 10:36 Відповісти
 
 