Пентагон поповнить запаси зброї на понад 6 млрд після надання допомоги Україні, - Bloomberg

Міністерство оборони США має пріоритетно поповнити свої запаси зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на документ Пентагону, направлений до Конгресу США.

Згідно з документом, датованим 24 лютого, американські військові зокрема заявили про необхідність:

$2,1 млрд на компоненти та збірку 155-мм снарядів;

$915 млн на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM;

$797 млн на компоненти для перехоплювачів Patriot з заводів;

$549 млн на додаткові компоненти озброєння GMLRS;

$348 млн на протитанкові ракети TOW і компоненти;

$308 млн на прилади нічного бачення.

Все обладнання та озброєння планується придбати на американських підприємствах, розташованих у різних штатах. При цьому, як зазначається, цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на $10 млрд, які США надали Україні зі своїх складів.

У Пентагоні очікують, що ці кошти буде включено до додаткового запиту президента США Джо Байдена, який передбачає виділення мільярдів доларів на допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю.

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