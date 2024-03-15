УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8935 відвідувачів онлайн
Новини
2 579 17

Пентагон поповнить запаси зброї на понад 6 млрд після надання допомоги Україні, - Bloomberg

сша,ракети

Міністерство оборони США  має пріоритетно поповнити свої запаси зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на документ Пентагону, направлений до Конгресу США.

Згідно з документом, датованим 24 лютого, американські військові зокрема заявили про необхідність:

  • $2,1 млрд на компоненти та збірку 155-мм снарядів;
  • $915 млн на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM;
  • $797 млн на компоненти для перехоплювачів Patriot з заводів;
  •  $549 млн на додаткові компоненти озброєння GMLRS;
  • $348 млн на протитанкові ракети TOW і компоненти;
  • $308 млн на прилади нічного бачення.

Все обладнання та озброєння планується придбати на американських підприємствах, розташованих у різних штатах. При цьому, як зазначається, цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на $10 млрд, які США надали Україні зі своїх складів.

У Пентагоні очікують, що ці кошти буде включено до додаткового запиту президента США Джо Байдена, який передбачає виділення мільярдів доларів на допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон готовий передати Україні ATACMS дальністю понад 290 км, - WSJ

Автор: 

зброя (7523) Пентагон (1435) США (23335)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
І економіку свою стимулюють,і старого мотлоха позбавляються,і арсенали свої оновлюють,і "шоу" дивляться з безпечної відстані.Всьо красиво.
показати весь коментар
15.03.2024 07:47
+6
Так, американці молодці, все в них, як то кажуть, до толку. А наш нарід 73%, хай не заглядає по сусідах, а дивиться своє, наприклад кіно про Голобородьку, інколи "свати". Ми ж також позбавилися від старого мотлоху і маємо молодих Херпіду, єлдака і татарова. Хай у американців беруть завидки, який же вумний наш нарід.
показати весь коментар
15.03.2024 07:56
+5
Дуже негарно з Вашого боку, замість подяки, що спасли нас від навали вбивць і терористів, Ви ще примудрилися обзивати американців. А чому нуль уваги до свого Президента і уряду, які мали б замінити допомогу США, чи американці Вам зобов'язані постійно підтримувати короткі штанішки?
показати весь коментар
15.03.2024 07:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось до сраки що ви там поповните. Ваші жмурки вже задовбали.
показати весь коментар
15.03.2024 07:42 Відповісти
Дуже негарно з Вашого боку, замість подяки, що спасли нас від навали вбивць і терористів, Ви ще примудрилися обзивати американців. А чому нуль уваги до свого Президента і уряду, які мали б замінити допомогу США, чи американці Вам зобов'язані постійно підтримувати короткі штанішки?
показати весь коментар
15.03.2024 07:49 Відповісти
По перше я їх не обзивав читайте уважно. По друге за зермака я не голосував і претензій в мене до нашої влади дуже і дуже багато. По третє нех обіцяти того чого не зробиш в самий відповідальний момент бо мій син тримає ваші штанішки не вилазячи з окопа.
показати весь коментар
15.03.2024 08:18 Відповісти
І оці всі мутки підарок Джонсон ще хоче виставити в якості кредиту для України.
показати весь коментар
15.03.2024 07:46 Відповісти
І економіку свою стимулюють,і старого мотлоха позбавляються,і арсенали свої оновлюють,і "шоу" дивляться з безпечної відстані.Всьо красиво.
показати весь коментар
15.03.2024 07:47 Відповісти
Так, американці молодці, все в них, як то кажуть, до толку. А наш нарід 73%, хай не заглядає по сусідах, а дивиться своє, наприклад кіно про Голобородьку, інколи "свати". Ми ж також позбавилися від старого мотлоху і маємо молодих Херпіду, єлдака і татарова. Хай у американців беруть завидки, який же вумний наш нарід.
показати весь коментар
15.03.2024 07:56 Відповісти
Навіщо вам ця зброя? Ви ж лише з дикунами напівозброєними наважуєтесь нею воювати. Все інше для вас це одразу ж ескалація і повні штани лайна.
показати весь коментар
15.03.2024 08:05 Відповісти
Так багато хто стверджує, що ми теж воюємо з алкашами та невдахами, у яких нічого не літає і ракет немає. Якщо ми воюємо з алкашами - то навіщо нам багато зброї?
показати весь коментар
15.03.2024 11:26 Відповісти
Демагогія. І підміна понять. Тут це дуже популярно. Навіть і дискутувати не буду. Немає с ким і немає заради чого.
показати весь коментар
15.03.2024 12:44 Відповісти
 
 