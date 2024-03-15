Пентагон поповнить запаси зброї на понад 6 млрд після надання допомоги Україні, - Bloomberg
Міністерство оборони США має пріоритетно поповнити свої запаси зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на документ Пентагону, направлений до Конгресу США.
Згідно з документом, датованим 24 лютого, американські військові зокрема заявили про необхідність:
- $2,1 млрд на компоненти та збірку 155-мм снарядів;
- $915 млн на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM;
- $797 млн на компоненти для перехоплювачів Patriot з заводів;
- $549 млн на додаткові компоненти озброєння GMLRS;
- $348 млн на протитанкові ракети TOW і компоненти;
- $308 млн на прилади нічного бачення.
Все обладнання та озброєння планується придбати на американських підприємствах, розташованих у різних штатах. При цьому, як зазначається, цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на $10 млрд, які США надали Україні зі своїх складів.
У Пентагоні очікують, що ці кошти буде включено до додаткового запиту президента США Джо Байдена, який передбачає виділення мільярдів доларів на допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю.
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