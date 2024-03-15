Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 428 420 осіб (+580 за добу), 6758 танків, 10 580 артсистем, 12 949 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 428 420 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 428420 (+580) осіб,

танків ‒ 6758 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 12949 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 10580 (+15) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 717 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34),

крилаті ракети ‒ 1920 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1711 (+3)

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