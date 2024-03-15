Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 428 420 осіб (+580 за добу), 6758 танків, 10 580 артсистем, 12 949 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 428 420 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 428420 (+580) осіб,
- танків ‒ 6758 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12949 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 10580 (+15) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 717 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1920 (+0),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 1711 (+3)
Топ коментарі
+12 Юрий Викторович #524822
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+12 Яр Холодний
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+12 Qq Qqq #455433
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Хоча «лвквідовано»звучить.приємніше.
Скільки можне мусолити це питання.
Може зі ста п'яток і повернеться (що сумнівно) але скількох не порахували.
может это там мелким шрифтом где-то...?
вопрос об официальной информации на на страничке Генштаба видишь...?\ищи...\
и заодно - там такого\в Генштабе...\ Андрія Ковальова нет...\прежде чем что-то писать - проверяй...
давай на страничку Генштабу - и ищи там это сообщение...
А тут не 3***** каждый день одним и тем же нытьем.
кацапский "самовар" хуже для путина чем дохляк
більшість вони тягнуть у ремонт
https://amp.censor.net/ua/video_news/3477846/******************************************************************************************************
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net/ua/video_news/3403171/**********************************************************************
Це як приклад.
но вот тебе за "ликвидацию" - и больше не ной...!!!
20.04.2022?
я тебе привожу факты - а ты только один словесный понос ничем не подкреплённый...\как *********...\
вот смотрю я - у таварисча даже шестёрки закончились...\не отвечает...\
А как дысал, как дысал! • • •(с) - Подождём его мать...?
https://t.me/voynareal/85586
https://t.me/voynareal/85577?single
https://t.me/voynareal/85579?single
64 одиниці техніки та 580! чумардосів.
Арта 15, броня 12, логістика 34.
Все просіло, голосують тварі ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 428 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
приятно тебя видеть здесь...!
Втрати в живій силі за 2023 рік 253 290 чумардосів, вимальовується всім відома пропорція 1:3.
Але @.... (не матюкаючись) вже завтра повилазять @.... і почнуть скіглити що статистика не відповідає дійсності.