Ворог вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону на Авдіївському напрямку, тут він зосередив основні зусилля, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців та зустрівся з командирами на Авдіївському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головнокомандувач ЗСУ написав у Telegram.
"Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку", - йдеться в повідомленні.
Сирський зазначив, що свій наступ ворог підтримує інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Водночас авіація противника періодично завдає ударів КАБами з відстані 40 - 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.
"У цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії", - наголосив Сирський.
Головнокомандувач спільно з командирами розглянув варіанти дій українських військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.
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Анонсовані Кабінетом міністрів 1.5 млрд. гривен на будівництво оборонних споруд тихо переведені в стан глибокого дерибану, коли на реальні споруд в зоні бойових дій пішло 886 млн. гривен, а решта розмазали по всім областям, близьким і далеким до зони реальних потреб в оборонних спорудах. Шедеври фортифікації, які виводять в глибокому тилу створені з дошок і піску, який в звітах фігурує залізобетоном і протиснарядним покриттям.
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Бачте, військовий не має права контактувати зі ЗМІ.
А Сирський тепер - ніби рок-зірка. Ні дня без піару.
І що цікаво - Безугла мовчить, як гівна до рота набрала - ні плану не вимагає, взагалі нічого.
Сирський відступає - і це його великий професіоналізм і героїзм
Ця все його (їх) завдання.
Чи ці двоє друзів-улюбленців живуть у паралельних світах?