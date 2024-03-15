Ворог вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону на Авдіївському напрямку, тут він зосередив основні зусилля, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців та зустрівся з командирами на Авдіївському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головнокомандувач ЗСУ написав у Telegram.

"Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку", - йдеться в повідомленні.

Сирський зазначив, що свій наступ ворог підтримує інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Водночас авіація противника періодично завдає ударів КАБами з відстані 40 - 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

"У цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач спільно з командирами розглянув варіанти дій українських військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

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