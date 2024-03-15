Остін особисто візьме участь у наступному "Рамштайні", - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін особисто візьме участь в очному засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться в Німеччині наступного тижня.

Про це заявила на брифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн", - зазначила представниця Пентагону.

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Вона також зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн.

Учасники "Рамштайну" обговорять питання війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.

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