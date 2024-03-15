Остін особисто візьме участь у наступному "Рамштайні", - Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін особисто візьме участь в очному засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться в Німеччині наступного тижня.
Про це заявила на брифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн", - зазначила представниця Пентагону.
Вона також зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн.
Учасники "Рамштайну" обговорять питання війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.
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сказать что я охерел ниче не сказать
Ще невідомо, чи справді він був хворий.
Бо діагноз йому ставили ПІСЛЯ того, як стало ясно, що він щиро підтримує Україну.
Так само знайшли онкологію у Маккейна, і заставили піти на операцію,
і результат ми знаємо.
Медицина - та сама зброя, де "кадри вирішують усе" - подивіться, хто 90% лікарів...