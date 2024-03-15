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Остін особисто візьме участь у наступному "Рамштайні", - Пентагон

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін особисто візьме участь в очному засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться в Німеччині наступного тижня.

Про це заявила на брифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн", - зазначила представниця Пентагону.

Читайте: Умєров та Сирський обговорили з главою Пентагону Остіном потреби України в боєприпасах і засобах ППО

Вона також зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн.

Учасники "Рамштайну" обговорять питання війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.

Також читайте: Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня в Німеччині, - ЗМІ

Автор: 

Пентагон (1435) Сінгх Сабріна (48) Остін Ллойд (521)


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Пусть лучше этот грозный дядька придушит чепуша Джонсона... чтобы тот не блокировал пакет помощи...
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15.03.2024 08:47 Відповісти
Джонсон сам слил свой авторитет в унитаз здания Конгресса.
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15.03.2024 09:02 Відповісти
спросоня прочитал "путін особисто візьме участь в наступному "Рамштайні"..."
сказать что я охерел ниче не сказать
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15.03.2024 09:00 Відповісти
навіщо? хворий похилого віку чувак переймається власним здоров'ям і більше нічим. на цій посаді потрібен здоровий більш-менш молодий міністр, которий попри все прагне виїбати росію
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15.03.2024 09:22 Відповісти
Ллойд Остін на хворого не скиджається.
Ще невідомо, чи справді він був хворий.
Бо діагноз йому ставили ПІСЛЯ того, як стало ясно, що він щиро підтримує Україну.
Так само знайшли онкологію у Маккейна, і заставили піти на операцію,
і результат ми знаємо.
Медицина - та сама зброя, де "кадри вирішують усе" - подивіться, хто 90% лікарів...
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15.03.2024 10:11 Відповісти
 
 