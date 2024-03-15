Папа Римський "увійшов до саду, куди його ніхто не кликав", не потрібна капітуляція України, - Боррель
Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Папа Римський Франциск "накликав на себе біду" своїм висловом про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією.
Про це він сказав іспанським журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет
За його словами, нещодавно він говорив про недоречність заяв понтифіка під час виступу в ООН.
"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що його святість папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав", - сказав Боррель.
Він зазначив, що не вважає правильною позицію пропонувати Україні капітуляцію перед окупантами.
"Навпаки, час продовжувати їй допомагати", - заявив дипломат.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні. Також посла Ватикану запросили до МЗС України.
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Папа повинен бути при розумі та фізично крепким,тому вік має бути обмеженим хочаб 75-80 років
а Папі через півтора року 90!!!!!!
це не нормально....
люди розумнішають, вплив релігійних сект майже нульовий.
ти, свою
але я не кажу за других людей
бо у них теж є своя думка.
і якщо навіть релігія відходить на твій розсуд
то остаються традиції та їх прихильники яких дуже багато.
ти сказав про Папу
а скажеш таке про головного священника ісламу, твоєю башкою будуть грати футбол
Ось і маємо те, що маємо. Не треба від верби чекати апельсинів.
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До речі, слідкуйте за руками: хто за одностатеві "шлюби", як оцей "папа" - той і за рашку (бо лівак)
Смерть папы Римского должна быть подтверджена кардиналом-камерленго, который раньше также должен был трижды ударить серебряным молоточком по лбу умершего.
Если нет молоточка-возьмите кувалду.