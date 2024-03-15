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Новини
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Папа Римський "увійшов до саду, куди його ніхто не кликав", не потрібна капітуляція України, - Боррель

боррель

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Папа Римський Франциск "накликав на себе біду" своїм висловом про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією.

Про це він сказав іспанським журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет

За його словами, нещодавно він говорив про недоречність заяв понтифіка під час виступу в ООН.

"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що його святість папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав", - сказав Боррель.

Читайте: Результати війни в Україні будуть вирішені цієї весни та літа, - Боррель

Він зазначив, що не вважає правильною позицію пропонувати Україні капітуляцію перед окупантами.

"Навпаки, час продовжувати їй допомагати", - заявив дипломат.

Також читайте: Заява Всеукраїнської Ради Церков: Ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні. Також посла Ватикану запросили до МЗС України.

Автор: 

Папа Римський (336) Папа Франциск (196) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+30
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15.03.2024 09:20
+12
Папа стал проституткой орков.
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15.03.2024 09:19
+12
Папа так і не пояснив - чому в нього нема мужності підняти білий прапор перед Сатаною.
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15.03.2024 09:23
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Папа стал проституткой орков.
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15.03.2024 09:19 Відповісти
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15.03.2024 09:37 Відповісти
накликав на себе ан@хйому...
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15.03.2024 09:20 Відповісти
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15.03.2024 09:20 Відповісти
я прихильник біль розумного підходу до обрання людей на такі величезні та значущі посади.
Папа повинен бути при розумі та фізично крепким,тому вік має бути обмеженим хочаб 75-80 років
а Папі через півтора року 90!!!!!!
це не нормально....
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15.03.2024 09:21 Відповісти
яка значуща посада? це синекура, зіцпрєдсєдатєль фунт.
люди розумнішають, вплив релігійних сект майже нульовий.
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15.03.2024 10:14 Відповісти
я виказав свою особисту думку
ти, свою
але я не кажу за других людей
бо у них теж є своя думка.
і якщо навіть релігія відходить на твій розсуд
то остаються традиції та їх прихильники яких дуже багато.
ти сказав про Папу
а скажеш таке про головного священника ісламу, твоєю башкою будуть грати футбол
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15.03.2024 11:01 Відповісти
"Блудниця вавілонська" чомусь вирішила стать "Клеопатрою" і вирішувать долі народів!
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15.03.2024 09:22 Відповісти
Нада той Ватикан розiгнать. Зiбрали там кодлу.
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15.03.2024 09:30 Відповісти
Це нічого не дасть! "Розганять Ватикан" треба не в Римі - а в головах людей! Коли попи самі себе дискредитовують - вони результативніше ************ від себе людей!
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15.03.2024 09:49 Відповісти
Папа так і не пояснив - чому в нього нема мужності підняти білий прапор перед Сатаною.
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15.03.2024 09:23 Відповісти
Він вже підняв і навіть признався в цьому
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15.03.2024 09:37 Відповісти
Римо Пахано замість щоб роздати опіум народу (Релігія це опіум народу. В.І.Ленін), сам наковтався продукту, того й верзе казна-що.
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15.03.2024 09:25 Відповісти
Опіум народу (нім. Opium des Volkes) - образне визначення релігії, що стало широко відомим завдяки Карлу Марксу, який використав його у своїй роботі «До критики гегелівської філософії права»: Релігійна вбогість є одночасно вияв справжньої вбогості і протест проти цієї справжньої вбогості.
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15.03.2024 09:28 Відповісти
Если бы они помогали столько сколько пи**ят Украина давно бы скинула кацапов в Тихий океан.
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15.03.2024 09:25 Відповісти
Якого саду? - Гексаманського?
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15.03.2024 09:26 Відповісти
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15.03.2024 09:28 Відповісти
У Ватикані всі давно зайшли до садо-мазо і "шоколадне око".
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15.03.2024 09:28 Відповісти
Папа зайшов до саду зірвати яблуко з дерева пізнання, а його пукусав змій. А точніше плєшиве однооке змійло.
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15.03.2024 09:33 Відповісти
Боррель помиляється,його в цей сад не те що кличуть,його кацапи тягнуть
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15.03.2024 09:33 Відповісти
"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що його "КУЙЛОВА" святість папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав", - сказав Боррель.
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15.03.2024 09:37 Відповісти
На жаль, після Іоанна-Павла ІІ папу вибирають якось невдало. А цей і зовсім сміття - недолугий латиноамериканський жебрак і комуніст! Кого ще повинен ********* такий комуняка? США? Якщо воно усе попереднє життя молилося (в цьому випадку - у прямому сенсі!) на срср!
Ось і маємо те, що маємо. Не треба від верби чекати апельсинів.
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15.03.2024 09:40 Відповісти
Нинішній "папа" римський - це лівак з південної Америки. Напевно, у молодості почитував популярних там Троцького та Мао, як же йому рашку не любити (хоча рашка вбила Троцького і робила замахи на Мао)
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До речі, слідкуйте за руками: хто за одностатеві "шлюби", як оцей "папа" - той і за рашку (бо лівак)
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15.03.2024 09:46 Відповісти
А коли там переоберуть нового, чи як там в них. Може цьому вже порачаю налити..
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15.03.2024 09:57 Відповісти
Нічого нового. Папи завжди прислужували фашистам, і в 2-гу світову теж.
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15.03.2024 09:58 Відповісти
я вошол нє в ту двєрь,/киркоров/
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15.03.2024 10:05 Відповісти
Папа зайшов не в сад, а в зад.
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15.03.2024 10:14 Відповісти
Как проверяют умер ли Папа Римский?

Смерть папы Римского должна быть подтверджена кардиналом-камерленго, который раньше также должен был трижды ударить серебряным молоточком по лбу умершего.
Если нет молоточка-возьмите кувалду.
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15.03.2024 10:57 Відповісти
Этот франциск больше НЕ Папа Римский , а ПАДАЛЬ, которая служит мелкому бесу *****.
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15.03.2024 11:20 Відповісти
 
 