Папа Римський "увійшов до саду, куди його ніхто не кликав", не потрібна капітуляція України, - Боррель

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Папа Римський Франциск "накликав на себе біду" своїм висловом про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією.

Про це він сказав іспанським журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет

За його словами, нещодавно він говорив про недоречність заяв понтифіка під час виступу в ООН.

"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що його святість папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав", - сказав Боррель.

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Він зазначив, що не вважає правильною позицію пропонувати Україні капітуляцію перед окупантами.

"Навпаки, час продовжувати їй допомагати", - заявив дипломат.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні. Також посла Ватикану запросили до МЗС України.