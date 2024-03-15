У Бєлгороді та Курську розпочав дію гуманітарний коридор для цивільних, - Легіон "Свобода Росії"
Із Бєлгородської та Курської областей завдяки гуманітарному коридору вдалось евакуювати тисячі мирних жителів.
Про це повідомив Легіон "Свобода Росії", інформує Цензор.НЕТ.
Завдяки гуманітарному коридору, який діє з 07:00 15 березня, з Бєлгородської області вдалось евакуювати більше 7000 цивільних автомобілів, а з Курської близько 600 авто, йдеться в повідомленні.
"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ путінського режиму", - зазначають в легіоні.
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