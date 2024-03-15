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У Бєлгороді та Курську розпочав дію гуманітарний коридор для цивільних, - Легіон "Свобода Росії"

рдк

Із Бєлгородської та Курської областей завдяки гуманітарному коридору вдалось евакуювати тисячі мирних жителів.

Про це повідомив Легіон "Свобода Росії", інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки гуманітарному коридору, який діє з 07:00 15 березня, з Бєлгородської області вдалось евакуювати більше 7000 цивільних автомобілів, а з Курської близько 600 авто, йдеться в повідомленні.

"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ путінського режиму", - зазначають в легіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тьоткіно Бєлгородської області знищено 2 склади боєкомплекту армії РФ, - легіон "Свобода Росії". ВIДЕО

гуманітарний коридор (178) РДК (66) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+14
Слава Легиону "Свобода России"!
Держитесь ребята!
Мочите орков.
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15.03.2024 09:32
+13
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15.03.2024 09:33
+12
***** не розраховував на такий хід війни. Від Київ за три дні до евакуації кацапів.
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15.03.2024 09:34
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Слава Легиону "Свобода России"!
Держитесь ребята!
Мочите орков.
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15.03.2024 09:32 Відповісти
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15.03.2024 09:33 Відповісти
мєдвєдєв унічтожаєт Фінляндію?
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15.03.2024 10:28 Відповісти
Приставати до Легіону не Хочуть? -- ше не дозріли?
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15.03.2024 09:33 Відповісти
***** не розраховував на такий хід війни. Від Київ за три дні до евакуації кацапів.
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15.03.2024 09:34 Відповісти
Вешайте таблички "Украина"
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15.03.2024 09:34 Відповісти
Нам чужого не треба
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15.03.2024 09:35 Відповісти
Це не чуже, це наші історичні землі!
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15.03.2024 09:38 Відповісти
https://zaxid.net/************************************************************************* Історичні українські землі у складі Росії
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15.03.2024 09:43 Відповісти
Можливо. Але зараз воно не наше.
Нам би своє захистити...
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15.03.2024 09:43 Відповісти
++++++++++++!!!!!
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15.03.2024 09:50 Відповісти
Вішайте таблички "Украина" БНР...,
для-початку....
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15.03.2024 10:03 Відповісти
Міста нинішньої Росії, які колись входили до складу України:
1. Стародубщина:
Баклан (Бакляни) Мглин Новгородок (Новгород-Сіверський) Погар (Погари) Почеп Стародуб Топаль (Великі Топалі) Шептаки
2. Сірий Клин:
Валуйки Грайворон Короча Нехаївка Новий Оскол Обоянь Старий Оскол
3. Жовтий Клин:
Астрахань Волгоград Камишин Краснодар Ростов-на-Дону Саратов Сизрань
4. Інші міста:
Білгород Брянськ Курськ Орел Рязань Таганрог
Важливо зазначити, що:
Деякі з цих міст протягом історії перебували під владою різних держав, Їх етнічний склад і культурна ідентичність могли змінюватися з часом. Питання про те, які міста "історично українські", є дискусійним.https://suspilne.media/667870-cernigivska-starodubsina-ak-etnicnij-ukrainskij-region-opinivsa-u-skladi-rosii/
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15.03.2024 09:39 Відповісти
https://zaxid.net/************************************************************************* Історичні українські землі у складі Росії
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15.03.2024 09:44 Відповісти
у раши свое только болото на мацковии
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15.03.2024 10:04 Відповісти
Прошу вибачення....Я не пойняв.А гумунитарный калидор,кто открыл?Это руськие к нам едут?Или куда ??? Эвакуировади 7000 ?Куда и главное..хто????Ми шо там,окружили...тепер випускаемо???До чого ця новина який каридор?Кому????
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15.03.2024 09:35 Відповісти
У них там громадянська війна. Свої правила...
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15.03.2024 09:37 Відповісти
чого в Україну? з однієї народної республіки до іншої.
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15.03.2024 09:58 Відповісти
Гуманітарний калідор на московщину! Цивільні хай тікають до путлєра та вимагають жратви і житла!
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15.03.2024 09:59 Відповісти
путін-памагі!!
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15.03.2024 10:06 Відповісти
От нахуа нам тут ця махрова расєянськ "вата"?
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15.03.2024 09:36 Відповісти
вони не їдуть в Україну! коридор відкрито вглиб паРаші, до інших народних республік.
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15.03.2024 09:59 Відповісти
Де можна прочитати ДОСТОВІРНУ інформацію, що там насправді відбувається? Підтверджену відео та фотоматеріалами?
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15.03.2024 09:36 Відповісти
У вікіпедії.
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15.03.2024 09:40 Відповісти
👍😁😂
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15.03.2024 16:00 Відповісти
Йде інформаційна війна.
Правди ви не побачите
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15.03.2024 09:48 Відповісти
Все згідно інструкції, міжнародного права і стандартів
Виїжджайте, бо хто не встигне буде сприйматись як диверсант і терорист!
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15.03.2024 09:37 Відповісти
Генетичним рабам Свобода не потрібна. Кацапам до вподоби холопське ярмо оздоблене і оспіване мохнорилими попами.
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15.03.2024 09:37 Відповісти
Так на засрашкі ж всі цивільні- покидьки та виродки.
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15.03.2024 09:38 Відповісти
I куда цей "коридор" веде?. Хто його "построīв"?
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15.03.2024 09:39 Відповісти
на мацкву веде, та на підербург...ну принаймні в той бік.
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15.03.2024 10:00 Відповісти
На видосиках "с боями" такое ощущение что они нарочно прикалываются.
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15.03.2024 09:46 Відповісти
Не вводите людей в заблуждение, лучше дайте прочухона редактору новостей. Действие гуманитарного коридора для эвакуации населения объявлено с 21:00 14 марта по 7:00 15 марта, обьявленная акция на данный момент закончена и идут боевые действия.Информация с телеграма РДК.
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15.03.2024 09:41 Відповісти
Мацковская хунта хочет задушить молодую Республику!!!

Руки прочь от БелНР !!!
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15.03.2024 09:51 Відповісти
МАКРОН!!! ввіді вайска!!
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15.03.2024 10:09 Відповісти
Народ ви наче маленькі) Якщо хтось когось і випускає кудись то не в нашу сторону точно. Але це скоріше інформаційна операція для кацапні щоб самі втікали.
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15.03.2024 09:57 Відповісти
Напрямок дій ЛСР правильний!
Кошмарить москалотів, щоб відволікались від фронту!
А там як Всесвіт дасть і що з того вийде, подивимось!
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15.03.2024 09:58 Відповісти
На фронт це ніяк не вплине. Згадайте турпохід пригожинців на мацкву. Жоден підрозділ не був знятий з ЛБЗ, хоча тоді дійсно була загроза режиму хутіна пуя.
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15.03.2024 10:32 Відповісти
слухала Снегірьова - матюкався , бо у тих легіонерів на рукавах жовто-блакитні нашивки ... е при тому що можуть страждати мирні руські то тоді це що? Лапін теж дуже проти - краще каже б в глибині рашки мости зривали та інші провокації, а не ці бутафорні зайнята територій
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15.03.2024 10:05 Відповісти
Идет война. Чем эти "мирні руські" отличаются оккупантов?
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15.03.2024 10:11 Відповісти
Це звичайні люди, такі як і в нас : жінки ,діти , похилого віку. Живуть собі і не факт ,що підтримують режим путіна. Окупанти це ті ,які напали на суверенну державу і захоплюють її територію. Якщо ви не бачите різницю, то очевидно, що вам інтелектуальний рівень залишився на рівні підліткового віку
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15.03.2024 10:30 Відповісти
Ви знов про " хАроших рускіх".
Це безголосе стадо
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15.03.2024 10:47 Відповісти
Якщо вбивати цивільних, чим ми відрізняємся від рашистів? Як Ви не розумієте, що путіну цього й треба. Чим більше загине його цивільного населення тим йому краще. Він чхати хотів на свій народ, це лишя для нього інструмент для задоволення його підліткових комплексів та утримання влади. А використовувати жертв він вміє, розповідями про нацистів та терористів . Він чудово розуміє,що ці жертви пов язують його болотне населення кров ю і гуртує нібито на священну війну. Я вже не кажу про вплив на 3 країни світу про звірства українців
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15.03.2024 15:32 Відповісти
Але ж вибори зірвані у цих населених пунктах. Та і в інших народ вже задумується, що цар слабкий і щось з ним не так. Все правильно роблять, треба качати ситуацію, може через биття до цих тупих та покірних дійде що щось у цьому царстві-імперії не так
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15.03.2024 10:16 Відповісти
100% ху.ловская рашка - это бочка на глиняных ногах. Стоит только расширить наступление по областям и всё ПОСЫПИТСЯ, солдатня сдастся, а мусорня и гэбня будет драпать без штанов
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15.03.2024 11:24 Відповісти
 
 