У Бєлгороді та Курську розпочав дію гуманітарний коридор для цивільних, - Легіон "Свобода Росії"

Із Бєлгородської та Курської областей завдяки гуманітарному коридору вдалось евакуювати тисячі мирних жителів.

Про це повідомив Легіон "Свобода Росії", інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки гуманітарному коридору, який діє з 07:00 15 березня, з Бєлгородської області вдалось евакуювати більше 7000 цивільних автомобілів, а з Курської близько 600 авто, йдеться в повідомленні.

"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ путінського режиму", - зазначають в легіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тьоткіно Бєлгородської області знищено 2 склади боєкомплекту армії РФ, - легіон "Свобода Росії". ВIДЕО