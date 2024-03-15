Доба на Донеччині: Війська РФ 19 разів обстріляли область, під вогнем окупантів три райони, постраждалих немає
Російські окупаційні війська протягом минулої доби 19 разів обстріляли Донецьку область, постраждалих немає.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці. У Курахівській громаді обстріляні околиці Гірника. Серед ночі росіяни випустили 6 ракет по Мирнограду — пошкоджені 2 адмінбудівлі, 9 багатоповерхівок і 3 інфраструктурні об'єкти.
Краматорський район.
Під ворожим вогнем околиці Костянтинівської і Лиманської громад.
Бахмутський район.
У Нью-Йорку пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків.
Протягом доби росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 764 особи, зокрема 124 дитини. Інформація про постраждалих не надходила.
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