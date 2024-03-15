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Новини
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Прем’єр Чехії Фіала змінив промову щодо снарядів для України через присутність прем’єра Словаччини Фіцо, - ЗМІ

фіцо,фіало

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вирішив змінити промову під час виступу перед союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України, коли дізнався про присутність на зустрічі проросійського прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Aktuálně з посиланням на джерела.

Зазначається, що це сталося три тижні тому на саміті у Парижі, який був скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном і передбачав обмін інформацією про військову допомогу Україні.

Макрон спочатку заявив, що на саміт прибудуть представники близько п’ятнадцяти країн. Тоді Фіала планував поінформувати інших про те, як триває чеська ініціатива пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн та хотів уточнити походження та ціну боєприпасів. Однак початкові п’ятнадцять поступово перетворилися на двадцять п’ять запрошених країн, і як виявилося, серед них був і голова словацького уряду Фіцо.

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Коли Фіала дізнався, що Фіцо сяде за стіл переговорів, він вирішив змінити промову. З неї зникло кілька пунктів про чеську ініціативу.

"Так, ми це викреслили", — підтвердило виданню джерело в чеській дипломатії.

Повідомляється, що найбільш чутливі речі Фіала передавав кільком керівникам окремо, оскільки не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України через словацького прем'єра наблизилася до російських кіл.

Боєприпаси для України

Прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

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Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Автор: 

Чехія (1651) Фіцо Роберт (216) Фіала Петр (106)


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Топ коментарі
+31
Чеський уряд більше проукраїнський чим український .
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15.03.2024 10:07
+22
Молодець пан Фіала

Дякуємо Чехіє та всім друзям України!
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15.03.2024 10:10
+15
Фіала таки має рацію , не те що в Україні кріт на кротови сидить починаючи з офісу єрмака .
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15.03.2024 10:12
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Чеський уряд більше проукраїнський чим український .
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15.03.2024 10:07 Відповісти
Авжеж, гоги та його машки-секретарки ЗЄлі немає

За главкрота д'єриака й мови немає
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15.03.2024 10:13 Відповісти
А не простіше було притопити? Його башка як раз відповідає отвору в унітазі. Як вилка та розетка.
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15.03.2024 10:07 Відповісти
Молодець пан Фіала

Дякуємо Чехіє та всім друзям України!
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15.03.2024 10:10 Відповісти
але поки йдуть лише балачки, а люди гинуть.., та скаженні руйнування кожного дня..
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15.03.2024 10:10 Відповісти
але, це НЕ до Фіали..та інших Західних політиків....

Це до Голобородька-Янелоха-Боневтіка-Херпіду....та його "команди"...

а також до виборців в 2019-му, які просто "хатєлі паржать..., па-пріколу"....
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15.03.2024 10:16 Відповісти
Поверхневий главМандувач 👿
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15.03.2024 10:31 Відповісти
Фіала таки має рацію , не те що в Україні кріт на кротови сидить починаючи з офісу єрмака .
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15.03.2024 10:12 Відповісти
Ось як справжні особистості діють у присутності нікчемного президента!
Спробуйте уявити на місці Фіали якогось умовного шмигаля у нас. Вийшло?
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15.03.2024 10:13 Відповісти
Кремлівського крота тримають подалі...
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15.03.2024 10:14 Відповісти
Фіцо лох як і Орбан, не можу зрозуміти як Словаки допустили ******** комуняку до влади, вони ж могли бути в числі перших після України
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15.03.2024 10:14 Відповісти
Ще не вечір і Україна не перемогла

У разі чого, в мудярщині та словачині українські чмобики будуть особливо жорстокі

Ото хай той орбан з фіцою моляться на ЗСУ!
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15.03.2024 10:39 Відповісти
Куди там "допустили"? Фіцо як був комунякою при комуняках ще Чехословаччини, так вже 30 років їм і лишається. І всі 30 років біля влади. Останні 20 на найвищих щаблях.
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15.03.2024 11:13 Відповісти
Тепер вже і Фіцо будуть відправлять "попить кави" на час засідань ЕС та НАТО?
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15.03.2024 11:02 Відповісти
А в нас фсбешні кроти хлібом-сіллю зустрічають фсбешноного крота фіцо бл.
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15.03.2024 11:54 Відповісти
Дожився Фіцо! За людину вже не рахують...
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15.03.2024 11:59 Відповісти
 
 