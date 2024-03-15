"Наратив про нелегітимність Зеленського після травня - російський. Під ним нема жодних підстав, - Стефанчук".

Володимир Зеленський залишатиметься президентом, допоки повноважень не набуде його наступник. Принцип безперервності влади прописаний у Конституції.

Про це в інтерв’ю Суспільному заявив спікер Верховної Ради, "слуга народу" Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали спікера, чи мають право на існування дискусії про легітимність президента Зеленського із травня 2024 року.

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"Як і в Голови Верховної Ради, і правника, у мене позиція одна: цей наратив Російської Фередації не має під собою жодних юридичних підстав. Я розумію всю недосконалість Конституції України, яка писалася у той час, була системою компромісів, але я точно знаю, що Конституція містить статтю 108 , де чітко передбачено, що Президент України виконує свої зобов’язання до моменту, поки не вступить у свої повноваження наступний Президент. Це так званий принцип безперервної влади, який закладений у Конституції України. І тому до цього моменту Президентом України був, є і залишатиметься Володимир Олександрович Зеленський", - відповів Стефанчук.

Він додав, що в Україні "чітко визначено право, хто може звернутися до Конституційного Суду".

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"Це Президент України, це 45+ народних депутатів, це Уповноважений з прав людини і ще низка можливостей.

Я думаю, що сьогодні в українському суспільстві немає жодних сумнівів щодо легітимності президента. Але якщо хтось звернеться, це вже обов’язок Конституційнго Суду дати тлумачення цим положенням. І я глибоко переконаний, що Конституційний Суд, який дуже багато коли демонстрував свою державницьку позицію, дасть чітке юридичне роз’яснення цим питанням", - зазначив спікер парламенту.

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Нагадаємо, 20 травня 2019 року Володимир Зеленський склав присягу Президента на вірність українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради.

За законом вибори глави ержави мають відбутися в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента. Однак відповідно до режиму воєнного стану, який запровадила Верховна Рада 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонено.