Наратив про нелегітимність Зеленського після травня - російський. Під ним нема жодних підстав, - Стефанчук
Володимир Зеленський залишатиметься президентом, допоки повноважень не набуде його наступник. Принцип безперервності влади прописаний у Конституції.
Про це в інтерв’ю Суспільному заявив спікер Верховної Ради, "слуга народу" Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали спікера, чи мають право на існування дискусії про легітимність президента Зеленського із травня 2024 року.
"Як і в Голови Верховної Ради, і правника, у мене позиція одна: цей наратив Російської Фередації не має під собою жодних юридичних підстав. Я розумію всю недосконалість Конституції України, яка писалася у той час, була системою компромісів, але я точно знаю, що Конституція містить статтю 108 , де чітко передбачено, що Президент України виконує свої зобов’язання до моменту, поки не вступить у свої повноваження наступний Президент. Це так званий принцип безперервної влади, який закладений у Конституції України. І тому до цього моменту Президентом України був, є і залишатиметься Володимир Олександрович Зеленський", - відповів Стефанчук.
Він додав, що в Україні "чітко визначено право, хто може звернутися до Конституційного Суду".
"Це Президент України, це 45+ народних депутатів, це Уповноважений з прав людини і ще низка можливостей.
Я думаю, що сьогодні в українському суспільстві немає жодних сумнівів щодо легітимності президента. Але якщо хтось звернеться, це вже обов’язок Конституційнго Суду дати тлумачення цим положенням. І я глибоко переконаний, що Конституційний Суд, який дуже багато коли демонстрував свою державницьку позицію, дасть чітке юридичне роз’яснення цим питанням", - зазначив спікер парламенту.
Нагадаємо, 20 травня 2019 року Володимир Зеленський склав присягу Президента на вірність українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради.
За законом вибори глави ержави мають відбутися в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента. Однак відповідно до режиму воєнного стану, який запровадила Верховна Рада 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонено.
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мимо офис простых решений
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України ,таким чином всі заяви хренпіду , опу чи іншиш посіпак це намагання залишитися при владі та уникнути відповідальності.
Ні? А шо так?
Вище начальство треба опізнавати зі сраки!
Не сплутаєте з мордою - вона неголена.
На прицепі до квадроцикла везуть хряка(не Свинарчука!) десь на ~300+ кг.
Підпис."Доставка Стефанчука на виборчу дільнию".
Якщо не можуть видбитися від візиту БЕЗ запрошеня.
Ох доведеться те зелене лайно виковирювати. Боюся що без крові воно від влади не піде..
Виборів не буде і не має бути, бо війна, але Конституція каже, що виконувати обов'язки керівника країни має спікер Верховної Ради і вся влада переходить до Верховної Ради, яка потім призначить новий уряд і вибори президента. Здається в нас по Конституції парламентсько-президентська республіка і визначити легітімність має виключно Конституційний Суд, а не заяви стефанчука, подоляка, позітівних блогерів і соціологія.
Навіть зараз,люди,які НЕ БАЖАЮТЬ виконувати конституційний обов'язок,зберігають право обирати і БУТИ ОБРАНИМИ!
То чого дивуватись,що обраний НИМИ клав на конституційні обов'язки?!
інші босяки що тяжіють до візантійської форми правління царя і клоун на жаль не виключення
Ну,так,все що не вписується в зепропаганду.то наратив російський."Оман"-те саме,агенти буратіно,тимофєєв також.А всі,хто не згодний з зедоктриною-порохоботи і мало не українські буржуазні націоналісти.
Сам мав би піти в імя збереження країни,якщо не хоче ввійти в історію темним демоном для України.
@tZEinform
Наратив про нелегітимність Зеленського після травня - російський. Під ним нема жодних підстав, - Стефанчук Голос подав безпосередній організатор і виконавець антиконституційної змови правлячого режиму. Голосок правда дрижить і хочеться втекти до КСУ
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
тобто пʼять років і не на одну добу більше - це конституційний термін Президента України.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
тобто пока не виберуть нового.
Я висловлю виключно свою думку. Стаття 103 Конституції чітко вказує на строк 5 років. І в ній немає, що якщо...
А статтю 108, я розумію, як виконання своїх повноважень Президентом до вступу на пост новообраного Президента України. Тобись, пройшли вибори і проводиться чи перерахунок голосів, можливо землетрус, чи якісь інші моменти і інавгурація затягується.
Влась в Украине принадлежит народу, беспрерывность власти в парламентско-президентской Украине осуществляется Верховной Радой и при невозможности перевыборов.
Преза - нет (5 лет и на квн). Полномочия ИО-преза перейдут к спикеру ВР. Стефанчук-хряк если не хочет - так Агрохимию Ермак в кресло всадит
(что даже вряд-ли, если только его рузкий папа и контора не зарядят кассу героя россии на "подмазать" остатки слуг, опзж и майбахов, юльков и голоса).
Принцип безперервності влади не передбачає відсутності виборів та запровадження диктатури. Відсутність виборів в Україні вигідна лише кацапам, які не бажають віддавати захоплену владу