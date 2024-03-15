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Прем’єрка Латвії Сіліня підтримує відправлення військ НАТО в Україну для навчання ЗСУ

латвія

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила про підтримку введення іноземних військ в Україну для навчання ЗСУ після того, як президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що він відкритий для обговорення такого варіанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.

За її словами, вона хоче, щоб в Україну відправили війська Альянсу для навчання українських військових. Також вона підкреслила, що такий крок потребує консенсусу між усіма країнами-членами НАТО.

"Якщо ця пропозиція буде опрацьована й розширена, можливо, ми ухвалимо рішення про проведення навчань всередині країни. Ми повинні проаналізувати, як ситуація виглядає з точки зору НАТО, а не лише з точки зору Латвії", - зазначила Сіліня.

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Також вона заявила, що після робочої поїздки у Вашингтон, вона покидає його із позитивним настроєм, адже члени Конгресу від обох партій повідомили їй, що пропозиції щодо підтримки Києва, швидше за все, будуть винесені на голосування в Палаті представників.

"Я налаштована більш оптимістично, тому що говорила з деякими конгресменами, які кажуть, що знайшли певний процедурний шлях, як вони можуть досягти результату та знайти певний компроміс", – сказала Сіліня.

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Латвія (1360) НАТО (6516) військові навчання (2781)


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и чему они будут учить украинцев, которые уже воюют с русней 10 лет?
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15.03.2024 10:38 Відповісти
Досадная ошибка в заголовке
Пропущена буква
для навчання У ЗСУ
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15.03.2024 10:41 Відповісти
Хаи ідуть - і самі навчаться
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15.03.2024 10:51 Відповісти
Соплежуї. Рашка напала на Україну якоби використовуючи те що їх попросили про це фейкове лднр у відповідь зельц мав попросити захисту у нато і останнє мало б спонукати його до цього. Рашка дала білорусам тактичну ядерну зброю у відповідь гаранти будапештського меморандуму мали б використовуючи це передати Україні тактичну ЯЗ, знову втерлись. Лише зараз Макрону начинає доходить що якщо він і далі буде утиратись то йому прийдеться воювати французами за кордони нато 97 року проти українців у формі русні.
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15.03.2024 10:56 Відповісти
Мне кажется что европейцам пора направлять к нам своих солдат для того, чтобы учиться у наших.
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15.03.2024 11:06 Відповісти
украинские гниды против НАТО в Украине.
потому что тогда они потеряют власть, за воровство их начнут банально бить и сажать в тюрьму и они не смогут мародерить яйца по 17, наживаясь на своих солдатах
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15.03.2024 11:39 Відповісти
Отправить в Украину от каждой европейской страны
От 2000 до 10000 военных
Вообще не проблема
Конкурс будет !!!
Желающих МОЧИТЬ РУССКИХ ПОДОНКОВ легально
За зарплату
По всему миру - миллионы
Коммуняки столько принесли многим народам страданий
И неважно - когда это было
У каждого убитого коммуняками выросли уже внуки
У каждой изнасилованной советским солдатом немки
Есть наследники
И они помнят - что сотворили эти русские падлы
Так что войска европейские
Легионы европейские
Точно приедут- зуб даю
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15.03.2024 12:39 Відповісти
 
 