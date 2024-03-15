Прем’єрка Латвії Сіліня підтримує відправлення військ НАТО в Україну для навчання ЗСУ

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила про підтримку введення іноземних військ в Україну для навчання ЗСУ після того, як президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що він відкритий для обговорення такого варіанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.

За її словами, вона хоче, щоб в Україну відправили війська Альянсу для навчання українських військових. Також вона підкреслила, що такий крок потребує консенсусу між усіма країнами-членами НАТО.

"Якщо ця пропозиція буде опрацьована й розширена, можливо, ми ухвалимо рішення про проведення навчань всередині країни. Ми повинні проаналізувати, як ситуація виглядає з точки зору НАТО, а не лише з точки зору Латвії", - зазначила Сіліня.

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Також вона заявила, що після робочої поїздки у Вашингтон, вона покидає його із позитивним настроєм, адже члени Конгресу від обох партій повідомили їй, що пропозиції щодо підтримки Києва, швидше за все, будуть винесені на голосування в Палаті представників.

"Я налаштована більш оптимістично, тому що говорила з деякими конгресменами, які кажуть, що знайшли певний процедурний шлях, як вони можуть досягти результату та знайти певний компроміс", – сказала Сіліня.

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