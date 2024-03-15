Росія почала використовувати в Україні китайські гольф-кари Desertcross-1000 через шалені втрати БМП, - Forbes

Українська армія за місяць розбиває в рази більше техніки, ніж РФ здатна виготовити, тому військові країни-агресора пересіли на китайські гольф-кари Desertcross-1000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Видання зазначає, що Росія щомісяця виготовляє близько 30 нових БМП, проте з 14 лютого по 14 березня армія РФ втратила 200 такої техніки. Відтак ЗС РФ доводиться експериментувати з технікою, вони все частіше використовують китайські Desertcross або саморобні БМП.

"Кремль знімає зі зберігання старі БМП. Мінімально їх відновлює і відправляє на фронт - це ще дає 50 машин на місяць. Але навіть величезні радянські запаси мають тенденцію до вичерпання. Росія має, ймовірно, тисячі БМП на складах, але значно менша кількість взагалі придатна до відновлення. З початку повномасштабної війни ЗС РФ втратили 3500 БМП", - йдеться в матеріалі.

Через це росіяни почали експериментувати. Українські військові зазначають, що на фронті почали зʼявлятись саморобні БМП. Зокрема застарілі Т-62 перероблюються під бойову машину піхоту шляхом демонтажу башти. Так само робиться і з інженерними БТС-2. Свободне місце використовують для перевезення ворожої піхоти.

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І це, на думку журналістів Forbes, є не найгіршим варіантом. Бо Т-62 хоч і не планувався як БМП, але має 100-мм сталевої броні в деяких ділянках. Не дарма так само зробили і в Україні, коли створювали БМПТ-62. З трофейного Т-62 знімали башту й робили іншу техніку.

Найгіршими варіантами для ЗС РФ є перероблені тягачі МТ-ЛБ або китайські гольф-кари Desertcross-1000 без будь-якого захисту. Машини дійсно використовуються на лінії фронту. Будь-яка "притомна армія" доручила б штурмові дії БМП. Але у РФ використовують гольф-кари, а екіпажі в них горять, підриваються на мінах і можуть бути знерухомлені снайперською гвинтівкою.

"У Росії все ще більше танків, бойових машин, артилерії, і що найважливіше, боєприпасів, ніж в України. Але росіянам стає все важче повністю оснастити всі свої фронтові полки та бригади, оскільки їхні втрати випереджають як нове виробництво, так і повернення старої зброї з тривалого зберігання", - зазначають у Forbes.

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