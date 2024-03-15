Росія почала використовувати в Україні китайські гольф-кари Desertcross-1000 через шалені втрати БМП, - Forbes
Українська армія за місяць розбиває в рази більше техніки, ніж РФ здатна виготовити, тому військові країни-агресора пересіли на китайські гольф-кари Desertcross-1000.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
Видання зазначає, що Росія щомісяця виготовляє близько 30 нових БМП, проте з 14 лютого по 14 березня армія РФ втратила 200 такої техніки. Відтак ЗС РФ доводиться експериментувати з технікою, вони все частіше використовують китайські Desertcross або саморобні БМП.
"Кремль знімає зі зберігання старі БМП. Мінімально їх відновлює і відправляє на фронт - це ще дає 50 машин на місяць. Але навіть величезні радянські запаси мають тенденцію до вичерпання. Росія має, ймовірно, тисячі БМП на складах, але значно менша кількість взагалі придатна до відновлення. З початку повномасштабної війни ЗС РФ втратили 3500 БМП", - йдеться в матеріалі.
Через це росіяни почали експериментувати. Українські військові зазначають, що на фронті почали зʼявлятись саморобні БМП. Зокрема застарілі Т-62 перероблюються під бойову машину піхоту шляхом демонтажу башти. Так само робиться і з інженерними БТС-2. Свободне місце використовують для перевезення ворожої піхоти.
І це, на думку журналістів Forbes, є не найгіршим варіантом. Бо Т-62 хоч і не планувався як БМП, але має 100-мм сталевої броні в деяких ділянках. Не дарма так само зробили і в Україні, коли створювали БМПТ-62. З трофейного Т-62 знімали башту й робили іншу техніку.
Найгіршими варіантами для ЗС РФ є перероблені тягачі МТ-ЛБ або китайські гольф-кари Desertcross-1000 без будь-якого захисту. Машини дійсно використовуються на лінії фронту. Будь-яка "притомна армія" доручила б штурмові дії БМП. Але у РФ використовують гольф-кари, а екіпажі в них горять, підриваються на мінах і можуть бути знерухомлені снайперською гвинтівкою.
"У Росії все ще більше танків, бойових машин, артилерії, і що найважливіше, боєприпасів, ніж в України. Але росіянам стає все важче повністю оснастити всі свої фронтові полки та бригади, оскільки їхні втрати випереджають як нове виробництво, так і повернення старої зброї з тривалого зберігання", - зазначають у Forbes.
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таке висрати... а через які втрати амери використовують
Ленд-ліз, офіційно представлений як Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів (від англ. lend - «позичати» і lease - «здавати в оренду, внайми») - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам **********, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби.
Загалом така допомога є безкоштовною, хоча деяку техніку (наприклад, кораблі) повернули після Другої світової війни.
Враховуючи оприлюднені у РФ дані, загалом станом на середину листопада у розпорядженні ворога вже є 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць.
Також була оголошена й ціна цієї машини - 1,58 млн рублів у базовій комплектації та 2,1 млн рублів з доповненнями відповідно до держоборонзамовлення. Тобто Desertcross 1000-3 армії РФ обходиться приблизно о 23,88 тисячі доларів за одну машину, а загальний контракт на них потягнув на 50,8 млн доларів.
Русня ніякої нової техніки не отримує, вони розконсервовують і рихтують вже Т-55і. Через 2-3 роки подібних мʼясних штурмів в них тупо скінчиться вся броня
А кацапи - так , перемагають . От за 2 роки перемогли Авдіївку нарешті , і кілька сел біля неї . Чим не досягнення !?
Вторая армія міра , а фулє !!
і сотнями тисяч тікають з рашки. Більшість підписує контракти під примусом і залякуванням фсб.
а в нас єдине що ми можемо - дронами сповілюнювати їх. але зупинити не можемо.
Але таке черепашаче просування , для армії яка переважає нас кратно в усьому , це скоріше - ганьба .
Та сама історія й з "баггі" та квадроциклами Наші їх використовували після прориву оборонних ліній - а кацапи їх кидають на самі оборонні лінії
Так вони і про танки Т-62/Т-55/54 казали - головне ж - їздить, з ПУШКОЮ І СТРІЛЯЄ. І засрашинці навіть фактично зробили ці танки "основним бойовим танком" в цілих танкових батальйонах. От тільки виявилось, що в ЗСУ ще багато тих дронів-камікадзе, які танкам Т-90М/Т-80БВМ/Т-72Б3 з крутим захистом майже нічого не можуть зробити, а іржаві коробки Т-62 - "валять" просто пачками...
Але попасти в лунку-
З якоюсь клюшкою-
Голим ...
З міс мацква... голою..
На вулиці Пушкіна...
Проблеми в сімейних стосунках...
колись мавік був іграшкою а тепер це дуже ефективна зброя
при цьому, саме використання подібних машин у військових цілях цілком доцільне. за певних умов: відсутність ешелонованої оборони та мінування, рейди по тилах та швидка доставка спецназу і снайперів для засідок, вивіз поранених недалеко від нуля. подібне. але ж не для штурмових дій.