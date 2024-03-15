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Росія почала використовувати в Україні китайські гольф-кари Desertcross-1000 через шалені втрати БМП, - Forbes

голф-кар

Українська армія за місяць розбиває в рази більше техніки, ніж РФ здатна виготовити, тому військові країни-агресора пересіли на китайські гольф-кари Desertcross-1000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Видання зазначає, що Росія щомісяця виготовляє близько 30 нових БМП, проте з 14 лютого по 14 березня армія РФ втратила 200 такої техніки. Відтак ЗС РФ доводиться експериментувати з технікою, вони все частіше використовують китайські Desertcross або саморобні БМП.

"Кремль знімає зі зберігання старі БМП. Мінімально їх відновлює і відправляє на фронт - це ще дає 50 машин на місяць. Але навіть величезні радянські запаси мають тенденцію до вичерпання. Росія має, ймовірно, тисячі БМП на складах, але значно менша кількість взагалі придатна до відновлення. З початку повномасштабної війни ЗС РФ втратили 3500 БМП", - йдеться в матеріалі.

Через це росіяни почали експериментувати. Українські військові зазначають, що на фронті почали зʼявлятись саморобні БМП. Зокрема застарілі Т-62 перероблюються під бойову машину піхоту шляхом демонтажу башти. Так само робиться і з інженерними БТС-2. Свободне місце використовують для перевезення ворожої піхоти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОСУВ "Таврія" пояснили, чому росіяни штурмують на квадроциклах і гольф-карах: Намагаються пройти мінні поля

І це, на думку журналістів Forbes, є не найгіршим варіантом. Бо Т-62 хоч і не планувався як БМП, але має 100-мм сталевої броні в деяких ділянках. Не дарма так само зробили і в Україні, коли створювали БМПТ-62. З трофейного Т-62 знімали башту й робили іншу техніку.

Найгіршими варіантами для ЗС РФ є перероблені тягачі МТ-ЛБ або китайські гольф-кари Desertcross-1000 без будь-якого захисту. Машини дійсно використовуються на лінії фронту. Будь-яка "притомна армія" доручила б штурмові дії БМП. Але у РФ використовують гольф-кари, а екіпажі в них горять, підриваються на мінах і можуть бути знерухомлені снайперською гвинтівкою.

"У Росії все ще більше танків, бойових машин, артилерії, і що найважливіше, боєприпасів, ніж в України. Але росіянам стає все важче повністю оснастити всі свої фронтові полки та бригади, оскільки їхні втрати випереджають як нове виробництво, так і повернення старої зброї з тривалого зберігання", - зазначають у Forbes.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через брак бронетехніки росіяни для штурмів використовують квадроцикли і гольф-кари. Ми це називаємо "колимажні м’ясні штурми", - Тарнавський. ВIДЕО

Автор: 

Forbes (161) армія рф (17755) техніка (1846)


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Топ коментарі
+18
Desertcross 1000CC-3
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15.03.2024 10:58
+13
Ви хоч раз бачили гольф-кар що пишете цю маячню?
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15.03.2024 10:48
+9
В старі часи це іменувалося "кидать уланів на піхотне каре" Вважалося найбільшою дурістю серед воєначальників Бо "улани" - це "легка кавалерія" (озброєна здебільшого списами та *******) Переважно використовувалася для рейдів по тилах противника та для переслідування розбитих військ А піхотне "каре" - квадрат важкоозброєної піхоти озброєної мушкетами та підсилений польовими гарматами зарядженими переважно картеччю Таке озброєння "розносило в пух" наступаючу лаву кавалерії Тобто - звичайна "м"ясорубка"!
Та сама історія й з "баггі" та квадроциклами Наші їх використовували після прориву оборонних ліній - а кацапи їх кидають на самі оборонні лінії
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15.03.2024 10:55
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Ви хоч раз бачили гольф-кар що пишете цю маячню?
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15.03.2024 10:48 Відповісти
А що,весь світ їх робить по одному проекту?
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15.03.2024 10:54 Відповісти
Формально так.
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15.03.2024 10:57 Відповісти
Desertcross 1000CC-3
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15.03.2024 10:58 Відповісти
Росія почала використовувати в Україні гольф-кари через шалені втрати БМП

таке висрати... а через які втрати амери використовують

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15.03.2024 11:07 Відповісти
У амерів баггі.
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15.03.2024 12:26 Відповісти
Американське командування використовує їх як атакуючі БМП? Можете навести приклади-де, як і коли?
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15.03.2024 14:17 Відповісти
Це вже більше баггі а не гольф-кар
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15.03.2024 13:35 Відповісти
https://youtu.be/B2LXMAOZk5U?t=35 Відео Desertcross 1000-3 all-terrain Vehicles

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15.03.2024 11:13 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yaplakal.com%2Fforum3%2Fst%2F75%2Ftopic2697111.html&psig=AOvVaw0wxDT3yuMbRrWCHXjfTZ5F&ust=1710581565291000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjhxqFwoTCMCOg5f79YQDFQAAAAAdAAAAABAD Шойгу показал пуйтину новые виды военной техники РФ Desertcross 1000

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15.03.2024 11:35 Відповісти
то тепер будуть сідати не на швабру а клюшку для гольфу??
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15.03.2024 13:17 Відповісти
Та хоч на селфі - досках -- було б чим бити
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15.03.2024 10:49 Відповісти
Доречі ці гольфкари це лендліз від Кітаю і це не шутка
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15.03.2024 10:50 Відповісти
Це не шутка, а неправда.

Ленд-ліз, офіційно представлений як Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів (від англ. lend - «позичати» і lease - «здавати в оренду, внайми») - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам **********, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби.
Загалом така допомога є безкоштовною, хоча деяку техніку (наприклад, кораблі) повернули після Другої світової війни.

Враховуючи оприлюднені у РФ дані, загалом станом на середину листопада у розпорядженні ворога вже є 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць.

Також була оголошена й ціна цієї машини - 1,58 млн рублів у базовій комплектації та 2,1 млн рублів з доповненнями відповідно до держоборонзамовлення. Тобто Desertcross 1000-3 армії РФ обходиться приблизно о 23,88 тисячі доларів за одну машину, а загальний контракт на них потягнув на 50,8 млн доларів.
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15.03.2024 11:22 Відповісти
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15.03.2024 10:50 Відповісти
Я вибачаюсь, а де?
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15.03.2024 11:14 Відповісти
клоун, західна техніка ремонтується і відновлюється.
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15.03.2024 11:37 Відповісти
"Хаймарс" не відремонтувати, а 99% іншої техніки - відремонтувати.

Русня ніякої нової техніки не отримує, вони розконсервовують і рихтують вже Т-55і. Через 2-3 роки подібних мʼясних штурмів в них тупо скінчиться вся броня
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15.03.2024 11:44 Відповісти
У Європи більше і грошей і потужностей по виробництву зброї, ніж у рашки і вони якраз їх розширяють.
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15.03.2024 11:52 Відповісти
У русні є Китай. Закінчиться своя зброя і техніка - буде китайська.
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15.03.2024 12:06 Відповісти
А хто вам сказав, що китай дасть свою зброю і техніку обсератися на полі бою? китаю зброя самому треба.
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15.03.2024 12:13 Відповісти
Ну потенційно - звісно ж сильніші . Людський , військовий і економічний потенціал Заходу і паРаші не йде ні в яке порівняння . Якби Захід ще був менш серливим , і справді хотів перемоги , було б взагалі прекрасно .
А кацапи - так , перемагають . От за 2 роки перемогли Авдіївку нарешті , і кілька сел біля неї . Чим не досягнення !?
Вторая армія міра , а фулє !!
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15.03.2024 11:28 Відповісти
Ага, "втарая армєя міра". Чули вже
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15.03.2024 11:39 Відповісти
У порівнянні з країнами Заходу, які спільну мову знайти не можуть і бояться 5% ВВП на власну оборону виділити - грізна сила.
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15.03.2024 11:42 Відповісти
Поки вся військова міць росії застрягла в Україні - якоїсь небезпеки Заходу рашка не представляє.
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15.03.2024 11:47 Відповісти
Поки що ЗСУ перемалують росію.
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15.03.2024 11:53 Відповісти
Магія. Тішь да гладть, а етнічні ванькі постійно то в полон потрапляють, то просто дохнуть в Авдіівці тисячами...
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15.03.2024 11:57 Відповісти
Вже ні, вже ванькі зрозуміли, що ці дві тисячі трупу не допоможуть
і сотнями тисяч тікають з рашки. Більшість підписує контракти під примусом і залякуванням фсб.
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15.03.2024 12:02 Відповісти
Коли не відчував, наступи були не повзучими.
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15.03.2024 12:12 Відповісти
це приблизно стільки вони випустили, щоб захопити Авдіївку.
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15.03.2024 12:16 Відповісти
Тільки от "дощ" вже на тьоткіно падає.
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15.03.2024 12:19 Відповісти
Тут "дощ", тут "укус комара", тут рибу загортали.
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15.03.2024 12:25 Відповісти
Мова йшла про дощ КАБів по Тьоткіно.
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15.03.2024 12:29 Відповісти
Тьоткіно не "поскубли", а розвалили КАБами, Бєлгород і Курск евакуюються, вибори в ціх містах відміняються.
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15.03.2024 12:36 Відповісти
мєдлєнно но увєрєнно.
а в нас єдине що ми можемо - дронами сповілюнювати їх. але зупинити не можемо.
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15.03.2024 11:36 Відповісти
Поки постачання американської зброї заблоковане , на жаль це так - вони сунутимуть , хоча й - мєдлєнно .
Але таке черепашаче просування , для армії яка переважає нас кратно в усьому , це скоріше - ганьба .
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15.03.2024 11:55 Відповісти
заткни пельку курва
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15.03.2024 13:02 Відповісти
В старі часи це іменувалося "кидать уланів на піхотне каре" Вважалося найбільшою дурістю серед воєначальників Бо "улани" - це "легка кавалерія" (озброєна здебільшого списами та *******) Переважно використовувалася для рейдів по тилах противника та для переслідування розбитих військ А піхотне "каре" - квадрат важкоозброєної піхоти озброєної мушкетами та підсилений польовими гарматами зарядженими переважно картеччю Таке озброєння "розносило в пух" наступаючу лаву кавалерії Тобто - звичайна "м"ясорубка"!
Та сама історія й з "баггі" та квадроциклами Наші їх використовували після прориву оборонних ліній - а кацапи їх кидають на самі оборонні лінії
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15.03.2024 10:55 Відповісти
Не бійтеся за зрадойобів. Зараз набіжать і почнуть розповідати, що "але ж іздить, штурмовиків возить, а це головне, БМП - це доставка штурмовиків!!!". Ніби там, на фронті, головне - сісти хоч на щось, що їздило б. А що воно разом з "десантом" конає від протипіхотної міни, старосовкового рпг в будь-яку точку, від будь-якого дрона-камікадзе та навіть від короткої черги з пкм-а, що воно не в змозі підтримати піхоту, подавити вогневі точки супротивника, везти 3 тони БК, так то зрадойобам похєру.

Так вони і про танки Т-62/Т-55/54 казали - головне ж - їздить, з ПУШКОЮ І СТРІЛЯЄ. І засрашинці навіть фактично зробили ці танки "основним бойовим танком" в цілих танкових батальйонах. От тільки виявилось, що в ЗСУ ще багато тих дронів-камікадзе, які танкам Т-90М/Т-80БВМ/Т-72Б3 з крутим захистом майже нічого не можуть зробити, а іржаві коробки Т-62 - "валять" просто пачками...
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15.03.2024 13:30 Відповісти
Трамп грає в гольф на апушкі...
Але попасти в лунку-

З якоюсь клюшкою-
Голим ...

З міс мацква... голою..
На вулиці Пушкіна...

Проблеми в сімейних стосунках...
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15.03.2024 10:59 Відповісти
Скоро на садови тачки перейдуть
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15.03.2024 11:02 Відповісти
час плеве, все змінюється
колись мавік був іграшкою а тепер це дуже ефективна зброя
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15.03.2024 11:08 Відповісти
Нація кулібіних )
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15.03.2024 11:09 Відповісти
Ще є самоходні газонокосарки, як варіант...
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15.03.2024 11:10 Відповісти
Олди тут?)

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15.03.2024 11:10 Відповісти
Куда же без нас. "Полицейская академия" тот еще хит.
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15.03.2024 11:23 Відповісти
незабаром на рибалку наші хлопці їздитимуть на цих карах...
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15.03.2024 11:22 Відповісти
Не треба сміятися з кацапів, у них і "гольф кари" і квадроцикли вже на фронті, а наші воїни на передку пішки бігають з амуніцією та боєкомплектом. Треба вчитися воювати навідь у ворога, а ге висміювати висери подоляцьких "експертів"!🤬
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15.03.2024 11:27 Відповісти
"хлопці голі босі навіть калаша немаа"......а вот великая 2 армия 3 мира уже на гольфкарах ездит.....таких чертей меншевартисных как вы надо похлеще кацапов *******,рыганина плаксиво сцыккливая.
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15.03.2024 11:37 Відповісти
На Западе свой марафон гарних новин.
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15.03.2024 11:38 Відповісти
А ми за ремонт своєї машини (не бойової) маємо заплатити понад 60 тисяч. Зі своєї кишені, бо машина нам потрібна. Цо, до речі, для заздрісників про "100 тисяч зарплати".
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15.03.2024 11:32 Відповісти
я чогось думав, шо вони будуть на буханках наступати, а виявилось іще гірше.
при цьому, саме використання подібних машин у військових цілях цілком доцільне. за певних умов: відсутність ешелонованої оборони та мінування, рейди по тилах та швидка доставка спецназу і снайперів для засідок, вивіз поранених недалеко від нуля. подібне. але ж не для штурмових дій.
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15.03.2024 11:34 Відповісти
ты погоди сейчас тебе зрадойобы которым не посчаливилось жопу под великороссов подставить,расскажут что козак,и бредли это фуфло а у втарой армии все самое лучше даже мосинка круче баррета)ментальные рабы они такие)
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15.03.2024 11:40 Відповісти
там уже біснуються: зрада зрадная, кацапи на гольфкарах наступають, всім кінець.
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15.03.2024 11:43 Відповісти
Все кразе ніж пішки бігати. Маю надію шо українські воїни забезпечені бредлями на всі 120%.
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15.03.2024 11:38 Відповісти
«Свободне місце» чудовий перекладач
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15.03.2024 12:39 Відповісти
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15.03.2024 12:40 Відповісти
Экипаж голф-кара должен по штатному расписанию быть вооружен клюшками для гольфа
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15.03.2024 13:05 Відповісти
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15.03.2024 13:25 Відповісти
це полубаггі по факту і вони в них є-вони ж не пішки бігають.сьогодні китайози таке дають,а завтра вже щось серйозніше-так що це не смішно
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15.03.2024 14:46 Відповісти
 
 