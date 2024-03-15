Іран купляє у Росії аеростати, схожі на китайські, які були збиті над територією США, - росЗМІ

Росія продає Ірану аеростати, які можуть використовуватися для шпигунства. Військова співпраця та торгівля між Тегераном та Москвою триває щонайменше з 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Видання зазначає, що хакери угруповання Prana Network, які виступають проти іранського режиму, злили у мережу поштові сервіси місцевої компанії Sahara Thunder. Її вважають "прокладкою", яка зв'язує Росію та Іран.

Журналісти проаналізували архівні документи та з’ясували, що Тегеран закуповує у Москви аеростати, дуже схожі на китайські, які були збиті над територією США.

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У листуванні Sahara Thunder "Медуза" виявила 17 імейлів від російської компанії "Внештехснаб", яка спеціалізується на експорті обладнання. У цих листах обговорюється постачання до Ірану продукції "Довгопрудненського конструкторського бюро автоматики" (ДКБА) - "єдиного", як сказано на його сайті, "держпідприємства, яке займається розробкою та створенням дирижаблів, аеростатів, а також систем спеціального призначення". Пов'язаний з аеростатами проєкт іранська сторона назвала "Демавенд".

Представники сторін почали листування 11 листопада 2020 року. Керівництво російського "Внештехснаб" повідомило, що вже займається процедурою отримання дозволів на постачання десятків назв обладнання, зокрема метеостанції аеростата, бароклапана, аеростатного сигнального вогню, пульту керування тощо, - повідомляє видання "Медуза".

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