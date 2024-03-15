На "виборах" президента РФ "голосуватимуть" загиблі, полонені та безвісти зниклі окупанти, - ГУР МО

Російська влада збирає голоси за Путіна серед військових РФ. Зокрема до них планують додати "голоси" загиблих на війні проти України окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Так, керівництво Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть участь у війні проти України "голосувати за Путіна навіть не з'являючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів".

"Згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління мо рф критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо навіть фотокопії документів.

Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців путіна, залучивши до "голосування" так звані "мертві душі". Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", - йдеться в повідомленні.

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