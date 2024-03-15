УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8994 відвідувача онлайн
Новини
1 343 12

На "виборах" президента РФ "голосуватимуть" загиблі, полонені та безвісти зниклі окупанти, - ГУР МО

рф,вибори,окупанти

Російська влада збирає голоси за Путіна серед військових РФ. Зокрема до них планують додати "голоси" загиблих на війні проти України окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Так, керівництво Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть участь у війні проти України "голосувати за Путіна навіть не з'являючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів".

"Згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління мо рф критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо навіть фотокопії документів.

Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців путіна, залучивши до "голосування" так звані "мертві душі". Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", - йдеться в повідомленні.

Читайте: США та Велика Британія засуджують вибори на окупованих територіях

Автор: 

армія рф (17755) ГУР (537) Фейкові вибори (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Забагато уваги до цих "виборів".
показати весь коментар
15.03.2024 11:10
+5
Ну у нас скоро нелегітимний клоун призначив себе Президентом пожиттєво. Чим ми краще в цьому плані ?!
показати весь коментар
15.03.2024 11:18
+5
показати весь коментар
15.03.2024 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І мертві і живі і ненароджені - всі за
показати весь коментар
15.03.2024 11:08 Відповісти
Це дуже важливо!Відчутно посилює наші позиції на фронті.
Чудова робота від ГУР МО
показати весь коментар
15.03.2024 11:09 Відповісти
Забагато уваги до цих "виборів".
показати весь коментар
15.03.2024 11:10 Відповісти
Особливо "цінні" відомості від буданівського ГУР
показати весь коментар
15.03.2024 11:16 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 11:16 Відповісти
Ну у нас скоро нелегітимний клоун призначив себе Президентом пожиттєво. Чим ми краще в цьому плані ?!
показати весь коментар
15.03.2024 11:18 Відповісти
Абсолютно пох...й!!! Результати вже підраховані і висновок цвк написаний! 73 відсотки за ху...ла!😁
показати весь коментар
15.03.2024 11:21 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 11:25 Відповісти
Телефонують з виборчого штабу губернатору Бєлгорода:
- Долбаные "легианеры" нам избирательный працесс срывают! Избиратели пришли галасавать - а ани па гораду влупили снарядами... На стаянках машины гарят, окна взрывами выбивает... Избиратели в бамбаубежищах папрятались!
- А кто вам мешал избирательные участки в бомбоубежищах арганизавать? "Три в адном" - и людей для агитации сабрали-бы, и прагаласавали арганизованно, и абстрел пересидели-бы... А если-бы туда завезли пивко с водочкой - то и "стресс снять" удалось-бы!
показати весь коментар
15.03.2024 11:26 Відповісти
Сцарь **************
показати весь коментар
15.03.2024 11:30 Відповісти
Потужна робота.
показати весь коментар
15.03.2024 11:56 Відповісти
Скажіть, а навіщьо це.Работа Гур вивідувати хто буде "голосувати" в рашці.Чи ванга-буданов вже нікого не штирить.
показати весь коментар
15.03.2024 13:21 Відповісти
 
 