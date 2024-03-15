Окупанти в Криму змушують бюджетників іти на "вибори", щоб збільшити явку
Російська окупаційна влада змушує бюджетників іти на фейкові вибори у Криму. Таким чином окупанти мають на меті збільшити явку виборців, оскільки громадяни не хочуть брати участь у псевдовиборах, які проходять з 15 по 17 березня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Нас всіх попередили, що ми маємо піти і проголосувати на виборах, щоб на роботі не було проблем. Після голосування, ми маємо зателефонувати куратору у наш навчальний заклад та доповісти, що проголосували. Нам не кажуть, що треба конкретно за когось голосувати. Головне створити явку, бо люди не хочуть йти на вибори", - повідомив виданню працівник сфери освіти.
Активісти громадського руху спротиву "Жовта Стрічка" також підтверджують низьку явку виборців на дільницях. У своєму Telegram-каналі вони повідомляють: "В Сімферополі та Севастополі у рашистів з самого ранку низька явка".
Нагадаємо, о 09:00 ранку в окупованому Криму розпочалися "вибори президента РФ". "Виборчі дільниці" працюватимуть протягом 15-17 березня.
МЗС України закликало мешканців півострову, а також жителів інших ТОТ України ігнорувати фейкові вибори.
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