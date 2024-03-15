Російському актору Машкову, який очолив "виборчий штаб" Путіна, повідомлено про нову підозру, - СБУ

СБУ повідомила про нову підозру російському актору Володимиру Машкову, який пропагує війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Машков входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних хедлайнерів масових акцій в Москві на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

"Враховуючи це, у грудні 2023 року Машкова було призначено співголовою "виборчого штабу" путіна на так званих виборах президента країни-агресора. На цій "посаді" фігурант став ключовим рупором пропаганди у "передвиборчій кампанії" очільника кремля.

За даними слідства, Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України. Також він особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території нашої держави. Деструктивну риторику Машков регулярно повторює у ході "передвиборчих" турів різними регіонами росії, а також під час поїздок до тимчасово окупованих районів України", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, такі пропагандистські виступи рашиста відбуваються у вигляді "концертів-мітингів" та "зустрічей з виборцями". Експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Так, Машкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, у травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами вже скеровано до суду.

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