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Російському актору Машкову, який очолив "виборчий штаб" Путіна, повідомлено про нову підозру, - СБУ

машков

СБУ повідомила про нову підозру російському актору Володимиру Машкову, який пропагує війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Машков входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних хедлайнерів масових акцій в Москві на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

"Враховуючи це, у грудні 2023 року Машкова було призначено співголовою "виборчого штабу" путіна на так званих виборах президента країни-агресора. На цій "посаді" фігурант став ключовим рупором пропаганди у "передвиборчій кампанії" очільника кремля.

За даними слідства, Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України. Також він особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території нашої держави. Деструктивну риторику Машков регулярно повторює у ході "передвиборчих" турів різними регіонами росії, а також під час поїздок до тимчасово окупованих районів України", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, такі пропагандистські виступи рашиста відбуваються у вигляді "концертів-мітингів" та "зустрічей з виборцями". Експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Так, Машкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, у травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами вже скеровано до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російському актору Пєвцову, який закликав до захоплення всієї України, повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 

актор (144) росія (65925) СБУ (12925) підозра (782)


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Топ коментарі
+12
Підор,від якого власна дочка відмовилася.
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15.03.2024 12:16
+11
Непоганий актор. Був. Але людина - паскуда.
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15.03.2024 12:16
+11
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15.03.2024 12:38
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Та до дупи всі ці підозри всіляким маразматикам машковим-кіркоровим! Коли будуть реальні підозри в державній зраді зєрмакам, в корупції рєзніковим та другій прикацапленій нечисті на Банковій?
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15.03.2024 12:14 Відповісти
Тоді, коли зникне з Банкової "хатинка" всієї нечисті у владі - пан Зеленський. А до того часу вони недоторканні і понад Законом.
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15.03.2024 12:20 Відповісти
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .

"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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15.03.2024 12:36 Відповісти
Саме дороге в житті - діти.
Від Машкова відмовилась донька.

Навіщо тоді жити!?
Щоб агітувати за хутіна?
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15.03.2024 12:44 Відповісти
машков причастен к "бизнесу" на укр. детях, вывезенных в рашку, подробности писать не буду, они страшные, а я отец, моральных сил не хватит...Этот ***** давно не снимается в пропутинских гавно-фильмах, у него другой бизнес...
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15.03.2024 19:38 Відповісти
Підор,від якого власна дочка відмовилася.
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15.03.2024 12:16 Відповісти
Непоганий актор. Був. Але людина - паскуда.
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15.03.2024 12:16 Відповісти
Вiн наверно думае шо вiн ще Давид Маркович Гоцман.
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15.03.2024 12:32 Відповісти
Актор з нього - гів...но, як і з нашого Голобородько - вивчили одну роль і крутять її як заїжджену платівку
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15.03.2024 12:46 Відповісти
це коли це лайно "було непоганим"
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15.03.2024 12:41 Відповісти
Колись совєцкій нарід по-навибирав усяких акторів у вєрховний совєт СРСР, про яких нічого не знав, окрім того, що бачив їх у кіно, де вони знімалися у позитивних ролях. Потім дуже швидко зрозуміли, що це звичайне лайно, здебільшого, за виключенням 1-2. Ну як у нас, Голобородька вибрали. Але це досі працює.
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15.03.2024 12:19 Відповісти
Ну це не тiки совети так робили.
Це така технологiя- шоб привернути увагу лохторату.
Згадаем тих же: Повалий, Сумську, Шевченка А. . Я. Клочкову, Поплавського , Кличко ....
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15.03.2024 12:28 Відповісти
Ну це я згадав, коли почалося.
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15.03.2024 12:33 Відповісти
Амєрєканський нарід свого часу теж обирав президентом актора Рейгана. Від тоді усе і пішло.
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15.03.2024 12:55 Відповісти
Спочатку Рейгана вибрали губернатором Каліфорнії у 1966 році та повторно у 1970 році, а не прямо з екрану у президенти.
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15.03.2024 13:04 Відповісти
Машков із зрук кремля...
Гівно їсть...
Протухші мізки-
Пониклий погляд -
На суччу миску...

-Хазяїн! Нє магу!
Але ногой по писку....
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15.03.2024 12:24 Відповісти
Життєвий шлях машкова - від Давіда Гоцмана до путлєрівського куєсоса . Шестьорки ***** .
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15.03.2024 12:28 Відповісти
Мені цікаво - чому ГУР змогло дістати Ківу а Кісельова чи Арістовича ні - хоча Ківа особливо і не треба був
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15.03.2024 12:33 Відповісти
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15.03.2024 12:38 Відповісти
Мошонкова пора брать за мошонку!
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15.03.2024 12:49 Відповісти
АХКДЖАКОВА,СМОЛЬЯНИНОВ,БЕЛЫЙ,НАЗАРОВ,ХАМАТОВА-выступили против войны и в поддержку Украины....остальные молчат или поддерживают ***** и его режим.
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15.03.2024 13:08 Відповісти
Трохи більше, бо і покійний вже Е. Рязанов , і О. Басілашвілі і ще ряд акторів виступили проти московитської агресії проти України.
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15.03.2024 19:51 Відповісти
кстати сегодня умер Ширвиндт
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15.03.2024 21:26 Відповісти
Дивлячись як юрій соломін, сєргєй бєзруков, захар прілєпін чи владімір машков стають довєрєнимі ліцамі путіна, я зробив висновок що русская культура нуждаєтся в діктатурє "для укрєплєнія своєго мірового статуса".

без русской діктатури русская культура просто клішє, copy-paste з культурної работи інших народів, а під керівництвом русской діктатури русская культура "покоряєт простори і сєрдца"
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15.03.2024 13:38 Відповісти
Машкова запросили на зйомки у Голлівуд. Вже 18 березня. На роль "Вічний голуб миру" . Так, так, ви не помилились. У фільмі "Спогади *****".
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15.03.2024 13:38 Відповісти
Просто гандон.Це якщо коротко...
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15.03.2024 13:56 Відповісти
 
 