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Новини
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Слідчі затримали двох підозрюваних у вбивстві українки в Німеччині та знайшли її доньку

німеччина

Німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалось відшукати її п’ятитижневу дитину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Schwetzinger Zeitung.

Видання повідомляє, що поліція заарештувала двох людей. Вони можуть бути причетними до вбивства, яке трапилось у німецькому містечку Хоккенхайм. Йдеться про 43- та 44-річного чоловіків. Вони були доставлені до суду 14 березня, а потім до виправних установ.

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Слідчим також вдалося знайти дитину загиблої жінки. П’ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, тест підтвердив, що це дійсно немовля 27-річної вбитої українки.

Після обстеження в лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді. Мати вбитої українки - 51-річну Марину Стеценко поки що так і не знайшли, - повідомляє видання.

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біженці (1891) Німеччина (7470) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+34
Дойчланд вже не той що був - понаїхало азіятів, фольксдойчів з рашки та Казахстану, до того ж у оссі мізки засрані на декілька поколінь
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15.03.2024 12:36
+33
Цікаво почути деталі щододо цих двох «чоловіків»
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15.03.2024 12:32
+26
Як і казав - 99% араби
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15.03.2024 12:32
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Какой жах!
Поехать в Европу за защитой
И так страшно умереть.....
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15.03.2024 12:31 Відповісти
А Ви думали, що в Європі, чи США, чи інших країнах немає злочинців? Вони є повсюду.
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15.03.2024 12:34 Відповісти
злочинців нема в зоопарку, але твій недолугий комент не стосується того що написала Галина
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15.03.2024 12:47 Відповісти
у наших опущених потомственний лишньохромосомих поки що сусідів 90 відсотків країни злочинці, бо підтримують вбивство Українського Народу, та ще й своїх Господарів!!!!
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15.03.2024 12:54 Відповісти
Дойчланд вже не той що був - понаїхало азіятів, фольксдойчів з рашки та Казахстану, до того ж у оссі мізки засрані на декілька поколінь
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15.03.2024 12:36 Відповісти
Простите - вы расист?
Вы осознаете ,что с потеплением климата
В Европу хлынут люди из Африки
А вропа не сможет пустить всех
Она ведь нас принять хочет в ЕС
Чтобы и мы в этом поучаствовали
Африканцы к нам ПОКА не хлынули толпами
Потому что война
А как только она закончится - тут такое начнется!!!
Вам дойчлянд из Казахстана будут казаться лучшими на планете
Готовьтесь морально, это будет скоро....
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15.03.2024 12:54 Відповісти
Не переживайте, Ми розселимо всіх у підконтрольних країнах, створених на базі підорашки
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15.03.2024 12:56 Відповісти
Я понимаю ваше ерничество
Но не так все устроено
Мы уже поерничали про шашлыки
Получили катастрофу
А приезд миллионов людей с другой верой
Чаще мусульманской
Не знающих ни языка
Ни нашей культуры
С огромными семьями
С огромной рождаемостью
Будет не менее сильным шоком ,чем война
Европа уже не справляется с последствиями
А мы даже подумать об этом ленимся
А значит нас снова ждет катастрофа
Умный человек
И умная страна
Должны готовиться к любой проблеме
Мудрая Элла Либанова криком кричит о том,что Украина исчезает
Невосполнение новорождающимися украинцами
Огромное количество молодых женщин с детьми ,выехавших из Украины
Ведет нас к новой катастрофе
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15.03.2024 13:16 Відповісти
Багато в Польщі азіятів та негрів ?

Ото ж! Як себе будемо поважати, так і буде із чорними.
Хоча, я б створив негритянські козацькі поселення на звільненому Донбасі. Із правом пострілу на кожне криве слово на адресу неньки-України негрів-козаків 😂👍
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15.03.2024 13:34 Відповісти
Панночко, не переживайте так, бо глобальне потепління почалося років 60 тому, а не під-час війни з РФ. І нічого. Може, ви бачили фото масштабних пожеж, спричинених бойовими діями? Так знайте, що зменшення прозорості атмосферного повітря сприяє процесам похолодання, а не потепління. І це станеться, раніше, чи пізніше! Тільки ступінь цього похолодання нікому невідома...
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15.03.2024 14:25 Відповісти
Ясно, ви просто "роковая жєнщіна"! Буду знати. До побачення не кажу...
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15.03.2024 14:38 Відповісти
Пішла на х..й піда.рососіянка опущена
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15.03.2024 14:45 Відповісти
"Мы уже поерничали про шашлыки
Получили катастрофу"..

Как это понять, можно поподробней?
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15.03.2024 14:57 Відповісти
Це кацапська потомственній лишньохромосома тролиха несе ольгинську дічь!
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15.03.2024 17:04 Відповісти
Аа, ну тогда всё понятно.. )
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15.03.2024 17:21 Відповісти
дивуватись чи бути шокованим можна від факту чогось кили відомі обставини події
а відомо лиш те що десь, хтось, когось....
а не хто, кого як та за що.
бо при розслідуванні може шокувати кожна подальша заява
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15.03.2024 12:44 Відповісти
Никакие детали не отменяют СМЕРТИ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
Она могла быть проституткой
Да кем угодно
Никто не имеет права убить человека
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15.03.2024 12:48 Відповісти
ви теж могли бить прастітуткой. Я розумію, що це припущення ви використали лише як полемічний прийом, але краще не треба. Якось шкрябануло, нещасна жінка не винна
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15.03.2024 12:53 Відповісти
Взагалі ви читали до кінця чи тільки про вбивство??? Молода мама з бабцею і п'яти тижневим малюком пішли на ******!!! У вас все нормально з головою??? Треба спочатку думати а потім висєри свої робити!!!
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15.03.2024 15:32 Відповісти
Какой жах бути кацап ом і не до кінця вивчивши мову своїх Господарів лізти до них на ресурси і писати тупорилі коменти, зупиніться, бо "у мене просто нема мочі терпіти це борошно"!!!!!
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15.03.2024 12:52 Відповісти
Тільки це не борошно, а непотріб монголоїдної закваски!!!
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15.03.2024 15:34 Відповісти
Цікаво почути деталі щододо цих двох «чоловіків»
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15.03.2024 12:32 Відповісти
Вгадаю з двох раз: або орки, або араби. Скоріш за все - араби, бо орки б згвалтували всіх фігуранток, включно з дитиною, і винесли б холодильники і унітази з приміщення.

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15.03.2024 12:38 Відповісти
Ти прізвище матері бачив? Арабське! Скоріш всього - мати з дочкою ховалися від "бородатого татуся в чалмі"
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15.03.2024 12:45 Відповісти
як би наші або німці, уже б сказали
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15.03.2024 13:18 Відповісти
Эти два из Содома и Гоморры родом.... кошерные мля...
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15.03.2024 13:38 Відповісти
Як і казав - 99% араби
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15.03.2024 12:32 Відповісти
Ваша правда. Араби нечисть ще більша за кацапів.
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15.03.2024 12:42 Відповісти
Тут недавно читав шо в Iндiī 6 iндусiв згвалтували iспанку при īī чоловiку . йому ще й по мордi надавали. Правда вiн був старше за жiнку годiв на 25. Вони подорожували на мотоциклi , i стали десь бiля рiчки на вiдпочинок.
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15.03.2024 12:42 Відповісти
Це теж правда. Так званий ганг-банг в них дуже розповсюджений по всій індії.
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15.03.2024 12:44 Відповісти
Подібний випадок рік тому, німецька пара, жінку гвалтувало майже все село, скільки їх не відомо, а чоловіка вбили одразу!!! Індія ще той " рай ", в випадках гвалтування індіанок, до поліції не йдуть, бо ті кажуть що ти сама їх провокувала!!!
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15.03.2024 15:40 Відповісти
Махмуди заполонили всю Європу а тепер з ними не можуть ради дати.
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15.03.2024 12:36 Відповісти
Це у них така гра в демократію !
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15.03.2024 12:47 Відповісти
особливо палестинці. це ще та мерзота.
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15.03.2024 12:47 Відповісти
що значить: знайшли немовля? за пару тижнів воно мало вмерти, якби загубилось. Значить, воно у когось було? хтось його годував, пеленав (взимку особливо актуально)?
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15.03.2024 12:56 Відповісти
до чого тут "пара тижнів"? Ти новину взагалі читав?Немовля загублене вчора.
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15.03.2024 13:02 Відповісти
Труп Маргарити знайшли біля 10:20 сьомого березня, з того ж таки часу її матір і донька зникли
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15.03.2024 13:57 Відповісти
Тобто немовля могло до вчора жити з бабусею.
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15.03.2024 14:52 Відповісти
Як можна лягати спати з тваринкой з Близького Сходу? Що в цих баб в голові. Навіть не шкода
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15.03.2024 13:01 Відповісти
Гроші або гормональний сплеск. Подивіться на кішок в тічку. Отаке робиться і з іншими істотами.
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15.03.2024 13:32 Відповісти
Взагалі то вона виїхала з України в 23 році будучи вагітною (мешкала у Харкові який що не що дня обстрілюють), народила в лютому цього року. Про яких тваринок ти мариш
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15.03.2024 14:05 Відповісти
в голові уколи сіліконом
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15.03.2024 13:03 Відповісти
Меркель з шрьодером та Шольц, мабуть, глибоко «затурбовані», чи, так собі..??
Їх друХ, валАдімір, добряче, дякуючи їм, нагадив у країнах Західної Європи, та включно у Німеччині!! Далі ще буде…
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15.03.2024 13:14 Відповісти
Судити чортів довічно !
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15.03.2024 13:28 Відповісти
Темна історія. Потрібно дочекатись результатів розслідування.
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15.03.2024 13:30 Відповісти
Якщо не назвали національність, то це араби, афганці чи африканці. Якби це були німці, назвали б імена та виставили фото.
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15.03.2024 13:53 Відповісти
так звана толерантність
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15.03.2024 14:21 Відповісти
Мати загиблої мабудь також загинула. Нажаль.
А тіло не знайшли, бо злочинці могли його скинути у водосховище, адже місце події - дамба.
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15.03.2024 13:54 Відповісти
Захотіла з екзотикою "покувиркатися", арабські мужчини такі уважні, такі компліменти, а наші алкашв, блаблабла....то й маєм закономірний результат
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15.03.2024 14:03 Відповісти
Відразу з двома, на дамбі на очах у матері.
Воно конєчно да, їй прям так і кортить через місяць після пологів кувиркатися.
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15.03.2024 14:09 Відповісти
Тут назва міста Хоккенхайм , на інших ресурсах - Гоккенгайм , і доводять що саме ця назва правильна .
Тоді Харків не Харків а - Гарків .? А Херсон - Герсон чи що ?
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15.03.2024 14:09 Відповісти
В німецькій мові є гамбургський акцент, а є - берлінський! Не чіпай українські міста!😉
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15.03.2024 14:34 Відповісти
Колись розповісте про охоронника і лікарні, який побив ветерана на відновлені. То навіть ліцензії не відібрали...
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15.03.2024 14:15 Відповісти
є підозра, що та вбита була "чорнильницею" для якогось абдули. Потім щось пішло не так, і її порішали.
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15.03.2024 14:22 Відповісти
Германія така небезпечна країна!? І це ми знаєм тільки про вбивства українців!
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15.03.2024 14:23 Відповісти
народила не від того кого треба.як варіант
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15.03.2024 14:33 Відповісти
Це вам не Україна, не встигли затримати - вже доправили до суду та виправних місць, не встигли взяти зразки ДНК - вже і результати готові...! А в нас це все буде тягнутись місяцями, якщо не роками
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15.03.2024 16:51 Відповісти
Ми живемо сьогодні так як вчора голосували... Що ви хочете від наріду "какая разница", якщо їх навезли в помешкання винищених власників, бо ті давали собі раду, а не комуняцьким байкам вірили?
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15.03.2024 20:22 Відповісти
 
 