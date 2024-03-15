Слідчі затримали двох підозрюваних у вбивстві українки в Німеччині та знайшли її доньку
Німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалось відшукати її п’ятитижневу дитину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Schwetzinger Zeitung.
Видання повідомляє, що поліція заарештувала двох людей. Вони можуть бути причетними до вбивства, яке трапилось у німецькому містечку Хоккенхайм. Йдеться про 43- та 44-річного чоловіків. Вони були доставлені до суду 14 березня, а потім до виправних установ.
Слідчим також вдалося знайти дитину загиблої жінки. П’ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, тест підтвердив, що це дійсно немовля 27-річної вбитої українки.
Після обстеження в лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді. Мати вбитої українки - 51-річну Марину Стеценко поки що так і не знайшли, - повідомляє видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поехать в Европу за защитой
И так страшно умереть.....
Вы осознаете ,что с потеплением климата
В Европу хлынут люди из Африки
А вропа не сможет пустить всех
Она ведь нас принять хочет в ЕС
Чтобы и мы в этом поучаствовали
Африканцы к нам ПОКА не хлынули толпами
Потому что война
А как только она закончится - тут такое начнется!!!
Вам дойчлянд из Казахстана будут казаться лучшими на планете
Готовьтесь морально, это будет скоро....
Но не так все устроено
Мы уже поерничали про шашлыки
Получили катастрофу
А приезд миллионов людей с другой верой
Чаще мусульманской
Не знающих ни языка
Ни нашей культуры
С огромными семьями
С огромной рождаемостью
Будет не менее сильным шоком ,чем война
Европа уже не справляется с последствиями
А мы даже подумать об этом ленимся
А значит нас снова ждет катастрофа
Умный человек
И умная страна
Должны готовиться к любой проблеме
Мудрая Элла Либанова криком кричит о том,что Украина исчезает
Невосполнение новорождающимися украинцами
Огромное количество молодых женщин с детьми ,выехавших из Украины
Ведет нас к новой катастрофе
Ото ж! Як себе будемо поважати, так і буде із чорними.
Хоча, я б створив негритянські козацькі поселення на звільненому Донбасі. Із правом пострілу на кожне криве слово на адресу неньки-України негрів-козаків 😂👍
Получили катастрофу"..
Как это понять, можно поподробней?
а відомо лиш те що десь, хтось, когось....
а не хто, кого як та за що.
бо при розслідуванні може шокувати кожна подальша заява
Она могла быть проституткой
Да кем угодно
Никто не имеет права убить человека
Їх друХ, валАдімір, добряче, дякуючи їм, нагадив у країнах Західної Європи, та включно у Німеччині!! Далі ще буде…
А тіло не знайшли, бо злочинці могли його скинути у водосховище, адже місце події - дамба.
Воно конєчно да, їй прям так і кортить через місяць після пологів кувиркатися.
Тоді Харків не Харків а - Гарків .? А Херсон - Герсон чи що ?