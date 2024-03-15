Слідчі затримали двох підозрюваних у вбивстві українки в Німеччині та знайшли її доньку

Німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалось відшукати її п’ятитижневу дитину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Schwetzinger Zeitung.

Видання повідомляє, що поліція заарештувала двох людей. Вони можуть бути причетними до вбивства, яке трапилось у німецькому містечку Хоккенхайм. Йдеться про 43- та 44-річного чоловіків. Вони були доставлені до суду 14 березня, а потім до виправних установ.

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Слідчим також вдалося знайти дитину загиблої жінки. П’ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, тест підтвердив, що це дійсно немовля 27-річної вбитої українки.

Після обстеження в лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді. Мати вбитої українки - 51-річну Марину Стеценко поки що так і не знайшли, - повідомляє видання.

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