Президент Євроради Мішель вже "привітав" Путіна з перемогою на виборах: Без опозиції. Без свободи. Без вибору
Президент Європейської ради Шарль Мішель іронічно "привітав" лідера Росії Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах, які стартують сьогодні у РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис голова Євроради опублікував у Х (Twitter).
"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору", - написав Мішель.
Нагадаємо, У Росії з 15 до 17 березня проходитиме голосування на "виборах" президента. "Виборчі дільниці" також відкрилися на окупованих територіях України.
Топ коментарі
+28 мврина
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+23 Алекс Мышкевич
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+7 Олег Квиташ
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Так мають зробити багато лідерів світу - принизити карлика
І до нього хіба що орбан поїде
Не треба буде тухлою рибою обкладати як Цинь-ши хуанді😂
Двійники це проблема для диктатора
Але й у нашого 20 травня легітимність скінчається
Выдали ордер на арест путина
Это автоматически его уже сейчас поставило ВНЕ ЗАКОНА
Его фото можно и нужно разместить везде
На улицах всех европейских городов
И написать РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРЕСТУПНИК
И такое простое действие
Подорвёт в итоге его влияние в Европе
Ни одному европейскому политику на придет в башку защищать этого убийцу
Листовка на трамвайной остановке с мордой путина
Может быть более действенной
Чем эти бесконечные политические ток- шоу
Слава ***** - заспівє Просковія-
Слава карманам - зхрипне Газманов-
А чого стільки мішків?
Спитає Машков... тільки...
Правильно 706 наблюдатєлєй из 333600 стран.
Куди їхній редактор дивився?
Вітаю буйла особисто з продовженням узурпації влади в рашці з метою її дальнєйшего успішного загнивання 😂👍