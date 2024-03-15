Президент Євроради Мішель вже "привітав" Путіна з перемогою на виборах: Без опозиції. Без свободи. Без вибору

Президент Європейської ради Шарль Мішель іронічно "привітав" лідера Росії Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах, які стартують сьогодні у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис голова Євроради опублікував у Х (Twitter).

"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору", - написав Мішель.

Нагадаємо, У Росії з 15 до 17 березня проходитиме голосування на "виборах" президента. "Виборчі дільниці" також відкрилися на окупованих територіях України.

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