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Президент Євроради Мішель вже "привітав" Путіна з перемогою на виборах: Без опозиції. Без свободи. Без вибору

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель іронічно "привітав" лідера Росії Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах, які стартують сьогодні у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис голова Євроради опублікував у Х (Twitter).

"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору", - написав Мішель.

Шарль Мішель "привітав" Путіна

Нагадаємо, У Росії з 15 до 17 березня проходитиме голосування на "виборах" президента. "Виборчі дільниці" також відкрилися на окупованих територіях України.

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Автор: 

вибори (6717) путін володимир (24088) росія (65925) Шарль Мішель (333) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+28
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15.03.2024 12:36
+23
Зачьот !
Так мають зробити багато лідерів світу - принизити карлика
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15.03.2024 12:40
+7
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15.03.2024 13:00
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15.03.2024 12:36 Відповісти
Преподобный Зосима Соловецкий говорил: «Когда услышите, что пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, что это - антихрист»
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15.03.2024 13:13 Відповісти
А я звернув увагу, що Мішель правильно написав імʼя пуйла «владімір». А Цензор вперто у всіх новинах використовує у відношенні пуйла українське ім'я Володимир. Невже так важко редакторам збагнути що імена не потрібно перекладати з будь-якої мови, в тому числі з московитської. Владіміра на Володимира, Мойшу на Михайла, Сержа на Сергія, Антоніо на Антона і т.д. Це ж прописні істини.
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15.03.2024 14:25 Відповісти
Зачьот !
Так мають зробити багато лідерів світу - принизити карлика
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15.03.2024 12:40 Відповісти
зачьот - це коли результати не визнали і не вважають ***** президентом. а це так, розпушив хвіст перед тим, як прогнутися перед ****** раком.
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15.03.2024 13:31 Відповісти
Буйло в Європу НЕ в'їзний, хіба що тільки у Гаагу.
І до нього хіба що орбан поїде
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15.03.2024 13:42 Відповісти
Не важно хто як голосує важливо хто рахує. Немає сумнівів що виберуть ***** 99,9 процентів.
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15.03.2024 12:40 Відповісти
0,1 відсоток на метеоріот чи на те що зі сходів навернеться і собі шию скрутить? 😂
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15.03.2024 12:57 Відповісти
З сходами не проблема-є десяток запасних.
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15.03.2024 13:19 Відповісти
Ну то патрушев буйлу може хоч зараз голову скрутити.
Не треба буде тухлою рибою обкладати як Цинь-ши хуанді😂

Двійники це проблема для диктатора
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15.03.2024 13:45 Відповісти
100.0000%
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15.03.2024 13:29 Відповісти
А що хіба наші не накидають їм дронів щоб зірвати вибори
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15.03.2024 12:41 Відповісти
Я думаю його теж треба поздоровити "із продовженням узурпації влади в рашці"

Але й у нашого 20 травня легітимність скінчається
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15.03.2024 13:00 Відповісти
Зірвати не зірвем, а дискотеку з сиреною повітряної тревоги в мацкве треба влаштувати
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15.03.2024 13:05 Відповісти
та погодите еще 3 суток вдруг темная лошадка вырвется вперед
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15.03.2024 12:44 Відповісти
Невже випустять на арену всіх двійників ***** одночасно?
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15.03.2024 12:45 Відповісти
хорошая идея на будущее в выборах принимают участие только двойники *****.
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15.03.2024 12:48 Відповісти
Шоу двійників--вгадай мелодію
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15.03.2024 13:25 Відповісти
Шарлю и его брату Мишелю - респект!
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15.03.2024 12:46 Відповісти
Не могу понять
Выдали ордер на арест путина
Это автоматически его уже сейчас поставило ВНЕ ЗАКОНА
Его фото можно и нужно разместить везде
На улицах всех европейских городов
И написать РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРЕСТУПНИК
И такое простое действие
Подорвёт в итоге его влияние в Европе
Ни одному европейскому политику на придет в башку защищать этого убийцу
Листовка на трамвайной остановке с мордой путина
Может быть более действенной
Чем эти бесконечные политические ток- шоу
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15.03.2024 12:47 Відповісти
там полевропы очень любит халявные руцкие деньги. в трамваях политики не ездят)
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15.03.2024 12:49 Відповісти
Знову **** вибере московія-
Слава ***** - заспівє Просковія-
Слава карманам - зхрипне Газманов-
А чого стільки мішків?
Спитає Машков... тільки...
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15.03.2024 12:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5tEHE-TOq9w ..трололо від Шарль Мішель, чистА по-європейськи
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15.03.2024 12:51 Відповісти
А хто ще в списку бюлетеня?Хтось фотку має?))
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15.03.2024 12:55 Відповісти
Трамп...,Сі... ,Ин... і цей іранський сукин син.
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15.03.2024 13:24 Відповісти
Гарний тролінг, мсье Мішель має хист до цього
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15.03.2024 12:55 Відповісти
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15.03.2024 13:00 Відповісти
"Вєдомости" може цифри переплутали?
Правильно 706 наблюдатєлєй из 333600 стран.
Куди їхній редактор дивився?
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15.03.2024 21:26 Відповісти
животные *****!
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15.03.2024 13:01 Відповісти
не встала, а восстала на колени 😂

Вітаю буйла особисто з продовженням узурпації влади в рашці з метою її дальнєйшего успішного загнивання 😂👍
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15.03.2024 13:23 Відповісти
Скоро и у вас так будет если не начнете давать оружие в требуемых масштабах.
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15.03.2024 13:01 Відповісти
У нас так не будет. Один дебил уже пытался 🤣
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15.03.2024 13:09 Відповісти
Так і нинішній дебіл намагається, вивчивши помилки минулого дебіла.
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15.03.2024 14:12 Відповісти
цікаво чи скоро нелегітимного клоуна зеленського так потролить?! той теж стає путіним, навіть без виборів.
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15.03.2024 13:11 Відповісти
Це мрія Трампа
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15.03.2024 13:22 Відповісти
Вибори під дулом автомата варіант тільки один,тому що кандидат один.
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15.03.2024 15:39 Відповісти
путіну до сраки твоє привітання. путін робить свою справу і робить результативно для себе і росії. А ви, мішелі-борелі-підерляєни, лише *******, виражаєте занепокоєння, обурення, і засуджуєте.
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17.03.2024 13:40 Відповісти
 
 