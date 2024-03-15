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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу Одеси загинули 16 осіб, 73 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

В Одесі під час обстрілу загинули фельдшер та працівник ДСНС, також є поранені серед медиків та рятувальників.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС оприлюднили фото наслідків удару.

Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

"Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, відомо про 8 загиблих та понад 20 поранених внаслідок російського обстрілу.

"Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються", - зазначили там.

Станом на 14 годину, за словами глави ОВА Кіпера, відомо про 14 загиблих, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник.

Ще 46 осіб, зокрема семеро співробітників ДСНС, дістали поранення.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив про втрати серед особового складу Національної поліції.

"Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого… Мої співчуття рідним та близьким наших полеглих Героїв, вся родина МВС сумує разом з вами", - зазначив він.

Станом на 16 годину кількість жертв зросла до 16 осіб. 55 дістали поранення та перебувають у лікарні.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кількість постраждалих зросла до 73 осіб.

Відомо про загибель внаслідок обстрілу командира батальйону "Цунамі" Олександра Гостіщева.

Олександр Гостіщев
Олександр Гостіщев

Мер Одеси Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу загинув його колишній перший заступник Сергій Тетюхін.

Сергій Тетюхін
Сергій Тетюхін

"Неймовірно важка втрата для всіх нас. Професійна та порядна людина, талановитий менеджер та справжній друг. Його спадщина - це сучасні транспортні розвʼязки, надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору.

Щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Світла памʼять про нього назавжди залишиться в наших серцях", - зазначив очільник міста.

Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

Нагадаємо, близько 11 години 15 березня росіяни завдали кількох ударів по Одесі.

Читайте: Внаслідок обстрілів радіотехнічних об’єктів на Сумщині 14 березня загинув чоловік

Автор: 

обстріл (29037) Одеса (5496) жертви (1812)


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Топ коментарі
+62
Тобто двічі в одне місце. Другий раз - спеціально щоб накрити тих, хто прийшов на допомогу.
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15.03.2024 12:52
+45
**** нація
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15.03.2024 14:01
+44
вічна пам"ять!!!!!
на полюванні це називається ловля на живця.
на війні, це підступне, цинічне вбивство...
але ********* досі не признаний країною-терористом.
може хтось не пам"ятає що сталося з бенладеном та лідерами алькайди за теракт в США який забрав життя 3000+ людей???
їх тупо знищили
***** вбило вже півмільйона та покалічило півтора
і досі з ним спілкуються торгують....
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15.03.2024 12:57
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Тобто двічі в одне місце. Другий раз - спеціально щоб накрити тих, хто прийшов на допомогу.
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15.03.2024 12:52 Відповісти
**** нація
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15.03.2024 14:01 Відповісти
це не нація, це популяція істот, тільки схожих на людей..
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15.03.2024 16:44 Відповісти
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 😥🥀

Пораненим якнайшвидшого одужання! Рідним загиблим співчуття... Одеса, з вами Суми та вся Україна! Тримайтеся рідні.
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15.03.2024 16:17 Відповісти
Тварюка якась здала і навела на розташування, де знаходився Олександр і Сергій.
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15.03.2024 18:13 Відповісти
Дуже, дуже прикро... І ніякі словеса їх на жаль не повернуть. Що не кажи.
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15.03.2024 12:53 Відповісти
вічна пам"ять!!!!!
на полюванні це називається ловля на живця.
на війні, це підступне, цинічне вбивство...
але ********* досі не признаний країною-терористом.
може хтось не пам"ятає що сталося з бенладеном та лідерами алькайди за теракт в США який забрав життя 3000+ людей???
їх тупо знищили
***** вбило вже півмільйона та покалічило півтора
і досі з ним спілкуються торгують....
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15.03.2024 12:57 Відповісти
Грузчики в порту-
Которым равных нет-
Отдыхали с баснями Крылова...

Никого не трогали-
Привоз варил обед...

Но мацква бамбит Одессу снова...
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15.03.2024 13:02 Відповісти
От підари.
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15.03.2024 13:17 Відповісти
Підари сидять на Банковій. ППО і ПРО країни не організована і не забезпечена. А підари знімають відосіки і монологи про себе любимих, розкрадають країну і готують до капітуляції
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15.03.2024 16:14 Відповісти
Дуже боляче , коли гинуть справжні героі і сміливі люди , які приходять
на допомогу іншим 😪
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15.03.2024 13:17 Відповісти
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15.03.2024 13:41 Відповісти
Вся Україна тужить! 😥
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15.03.2024 16:20 Відповісти
пітоРИ.
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15.03.2024 13:58 Відповісти
русню треба вбивати, це біосміття не повинно жити на цій планеті
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15.03.2024 13:58 Відповісти
чому ж нічого не перехопили...
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15.03.2024 14:04 Відповісти
Балістика з моря... Таке майже не перехоплюється. В морі ППО не поставиш, а удар завдано фактично по самому узбережжі
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15.03.2024 14:36 Відповісти
виходить, русня вивели свої кораблі в море, або стріляли з новоросійська..., вже перестали боятися...
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15.03.2024 16:14 Відповісти
Проблеми з географією? Кінбурнська коса? Нєт нє слишал.
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15.03.2024 16:37 Відповісти
так, є деякі проблеми... й трохи прикро, що русня спромоглася винищити наші Patriotи та Himersи, а ми їхні Іскандери не можемо...
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15.03.2024 16:52 Відповісти
Це питання до Байжена чому нам із 1000 Петріотів дали тільки кілька штук.
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15.03.2024 17:15 Відповісти
Куча дармоїдів з України сидить в ООН, чому не збирають екстренне засідання з цього приводу ? Кацапня так та по любому надуманому поводу скликає.
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15.03.2024 14:19 Відповісти
Із центра нєт команди...
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15.03.2024 14:32 Відповісти
**** кацапи що б ви здохли щож ви за народ такий підлий ?. Невже не можна по рашиських так званих виборчих дільницям вдарити ,рашисти творят геноцид а влада в рейтинги граєтся.путін і вся твоя злочина кліка що б ви здохли ,смерть рашиській росії
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15.03.2024 14:22 Відповісти
..зебіли, арахніди-дермаки-стефанчуки та інший розжирілий на Війні ЗЕ-непотріб, покажіть І ЦЕ Джонсону - одноразовій ганчірці Трумпа, яка бавиться людськими життями в Україні..
влада зєлєнскага ні буя не робить для Перемоги України, а тільки те, що намагається якнайдовше протримати оце випадкове лайно на плаву, "і шоб ніхто нє дагадался" з його поріділого лохторату
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15.03.2024 14:31 Відповісти
Заткни пельку!
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15.03.2024 14:51 Відповісти
..чи ти москаль, чи малорос кривонароджений..? - байдуже ,
але Українською кажуть: "стули пельку"... якщо шо... понабирали оце, по оголошенню на дермовому паркані, одноразових дороговалютних полірувальників лайна, какаразніц-заочників..
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15.03.2024 15:01 Відповісти
їбані мразі!! щоб ви здохли кацапські падли, прокляті!!
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15.03.2024 14:32 Відповісти
Співчуття родинам!!
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15.03.2024 14:33 Відповісти
І це лише цивільні... Там і військових могло багато загинути...
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15.03.2024 14:34 Відповісти
С.ка!
А ми согодні знову почуємо від Найгундосішого про "велику мстю" і "не знають, куди цілять"...
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15.03.2024 14:37 Відповісти
я так розумію, що так ці безбожники мстять за бєлгород
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15.03.2024 14:45 Відповісти
Ні. Це вони ради развлєкухи, бо за Бєлгород летить по Харкову
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15.03.2024 15:19 Відповісти
Та по Сумам... Такого не було навіть в 2022 роцi... 😥😠
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15.03.2024 16:24 Відповісти
Помста ***** Одесі буде довгою. Це вже очевидно.

Співчуття усім постраждалим. Тримайтеся.
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15.03.2024 14:58 Відповісти
Невже і після цього багато одеситів (до війни їх було десь 1/3 а може і більше) будуть говорити, що Одеса це російське місто. Ой боюсь що будуть. Руцький мир це як проказа- практично невиліковуваний.
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15.03.2024 15:21 Відповісти
Не ***** будь ласка.
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15.03.2024 15:42 Відповісти
А що він не сказав, велика частина одеситів і далі будуть розмовляти російською,ностальгувати за совком, слухати російську музику і дивитись кацапських блогерів 🤦
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15.03.2024 18:05 Відповісти
Ти це теж із Канади все бачиш?
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15.03.2024 20:10 Відповісти
Тобто в Одесі навідників і проросійського бидла менше 1 %, ну тоді ок буду знати.
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16.03.2024 00:09 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
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15.03.2024 15:47 Відповісти
Сумно , дуже сумно. Боюсь , що це тільки початок чергової путінської істерики . І нащо було ЗЕвладі цю провокацію з "хорошими русскими" влаштовувати у Белгородський та Курський областях ... щоб у Путла знов істерика посилилась ? Військової користі від заходу "хороших русских" на територію Орди ніякої , але тепер після коронації Путла 17 березня на чергові 6 років ВОНО може заверещати - "Атечество в апасности ! Не забудям , не прастим! Вставай страна агромная, вставай на смертный бой ! Мы за ценой не пастаим !", а у Путла мобілізаційний ресурс в 30...40 млн. дегенератів . І що тоді буде с Україною, коли військова допомога с Заходу різко скорочується ? Так здається , що ЗЕвлада спеціально тримає Путла в стані постійної істерики, щоб ця війна йшла як можна довше ... інакше треба вибори проводити в Україні і треба буди ЗЕвладі відповісти за всі їх "досягнення" з 2019 року , а на стадіон Вова йти ой як не хоче , бо це Пороху було з чим йти робити звіт за його 5 років , а чим буде Вова звітувати - цвинтарями , біженцями , зруйнованими містами , втраченими територіями ?!
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15.03.2024 16:04 Відповісти
Так може ці провокації спеціально і робляться?
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15.03.2024 16:33 Відповісти
Провокації, тобто най нас ******** , а ми ніц в відповідь ? То як тоді їх знищити ? Потрібно 10 Бєлгородів , щоб вся ********* горіла ! Ми не терпіли !
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15.03.2024 16:58 Відповісти
Але чомусь по-справжньому горить лише Бєлгород... Тому це і більше схоже на провокації.
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15.03.2024 17:17 Відповісти
А до Бєлгорода не бомбили , не вбивали ? Ти бот кацапський !!!
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15.03.2024 16:55 Відповісти
и тут вспоминает **** одного очкастого ****** на должности какого-то там спикера в сша и его шефа, рыжего ублюдка. желаю им тех же слёз и боли, что здесь на фотах.
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15.03.2024 16:21 Відповісти
А **** брудного клоуна з Банкової і його продажного сикливого злодюжного кодляка тобі не сниться?. Саме політичне і військове керівництво України не організувало і не забезпечило належний рівнь ППО і ПРО країни, зруйнувало оборонку, пересралося зі всіма "партнерами", котрі уже гидують спілкуватися з цим кодляком. не абезпечило постачання Армії, здає один за одним населені пункти і території, повністю провалило всю внутрішню і зовнішню політику держави. Це тебе не ї.е? Ти клянеш Трампа і Джонсона? - За що? Вони захищають інтереси свого народу і країни. А підари з Банкової добивають свою країну і Армію і готують до капітуляції...
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15.03.2024 16:53 Відповісти
всё это так. зелёные выродки чуть лучше врага. одно плохо, что ты это написал за 50 грн. в пользу ещё одного выродка - рошеновского, неплохо подготовившегося к выборам. даже здесь вы куралесите с вашей пороховской ботофермой. на странице, где горе и печаль за простых наших людей погибших.
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15.03.2024 22:29 Відповісти
москалі бють прицільно в ті цивільні локації де проживають бійці : хтось зливає координати москалям

те, що двічі влучили в одне місце, доказує що це не хаотичні удари навмання, хоч і таких занадто багато

там, де ночують бійці, треба проводити зачистки цивільного населення
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15.03.2024 17:32 Відповісти
схоже на правду,хтось злив координати тому було 2 удара в одну точку...((((
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15.03.2024 21:08 Відповісти
 
 