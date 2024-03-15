Внаслідок обстрілу Одеси загинули 16 осіб, 73 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

В Одесі під час обстрілу загинули фельдшер та працівник ДСНС, також є поранені серед медиків та рятувальників.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС оприлюднили фото наслідків удару.















"Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.



Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, відомо про 8 загиблих та понад 20 поранених внаслідок російського обстрілу.

"Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються", - зазначили там.

Станом на 14 годину, за словами глави ОВА Кіпера, відомо про 14 загиблих, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник.

Ще 46 осіб, зокрема семеро співробітників ДСНС, дістали поранення.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив про втрати серед особового складу Національної поліції.

"Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого… Мої співчуття рідним та близьким наших полеглих Героїв, вся родина МВС сумує разом з вами", - зазначив він.

Станом на 16 годину кількість жертв зросла до 16 осіб. 55 дістали поранення та перебувають у лікарні.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кількість постраждалих зросла до 73 осіб.

Відомо про загибель внаслідок обстрілу командира батальйону "Цунамі" Олександра Гостіщева.

Олександр Гостіщев

Мер Одеси Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу загинув його колишній перший заступник Сергій Тетюхін.

Сергій Тетюхін

"Неймовірно важка втрата для всіх нас. Професійна та порядна людина, талановитий менеджер та справжній друг. Його спадщина - це сучасні транспортні розвʼязки, надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору.

Щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Світла памʼять про нього назавжди залишиться в наших серцях", - зазначив очільник міста.











Нагадаємо, близько 11 години 15 березня росіяни завдали кількох ударів по Одесі.

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