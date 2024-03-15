УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9042 відвідувача онлайн
Новини
10 724 51

Росія має бути зруйнована. Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, - президент Латвії Рінкевичс

рінкевичс

Європейські країни не повинні боятися Росії, а Захід не має боятися проводити червоні лінії.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути переможена. Russia delenda est!", - написав він.

Росія має бути зруйнована
Читайте також: Рінкевичс відреагував на скандальну заяву Папи Римського: Не можна капітулювати перед злом

Також глава держави підкреслив, що підтримує політику президента Франції Макрона та його позицію, який днями закликав європейські країни більше допомагати Україні та ЗСУ.

Зазначимо, що фразу "Russia delenda est!" за аналогією до латинського виразу Carthago delenda est ("Карфаген має бути зруйнований") можна перекласти як: "Росія має бути зруйнована".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Латвії Сіліня підтримує відправлення військ НАТО в Україну для навчання ЗСУ

Латвія (1360) росія (65925) Рінкевичс Едгарс (178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
Справжній бандерівець!

Не те шо Шольц та інші Столтенберги.
показати весь коментар
15.03.2024 13:14
+47
Навіть добавити нічого,на відміну від нашого жополаза
показати весь коментар
15.03.2024 13:15
+29
Важко не погодитись з цим шановним паном!
показати весь коментар
15.03.2024 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справжній бандерівець!

Не те шо Шольц та інші Столтенберги.
показати весь коментар
15.03.2024 13:14 Відповісти
Навіть добавити нічого,на відміну від нашого жополаза
показати весь коментар
15.03.2024 13:15 Відповісти
О!
показати весь коментар
15.03.2024 13:18 Відповісти
А население параши начиная с мааацквабада- на 100% уничтожено.
показати весь коментар
15.03.2024 13:20 Відповісти
Карфаген має бути зруиновании!
показати весь коментар
15.03.2024 13:24 Відповісти
роССия - це Африка 2.0 у 21 сторіччі. Процес деколонізації "африки" треба .... СТИМУЛЮВАТИ. ТОМАГАВКАМИ.
показати весь коментар
15.03.2024 13:26 Відповісти
Об этом говорила десятки лет назад
Валерия Новодворская
Ее многие на Западе считали почти сумасшедшей
А вот путин не считал
И приказал отравить
Когда уже генерал Залужный уедет в Лондон?
Пока его здесь по ПРОСЬБЕ путина не отравили,...
показати весь коментар
15.03.2024 13:27 Відповісти
Його і там можуть отруїти . Там у кульбабіних посольствах також до фіга зеленоригівськоі швалі від мобілізації переховується.
показати весь коментар
15.03.2024 13:43 Відповісти
Важко не погодитись з цим шановним паном!
показати весь коментар
15.03.2024 13:28 Відповісти
Золоті слова! Хоч хтось каже правду.
показати весь коментар
15.03.2024 13:31 Відповісти
What is the meaning of Delenda est?

must be destroyed

The gerundive (or future passive participle) delenda is a verbal adjective that may be translated as "to be destroyed". When combined with a form of the verb esse ("to be"), it adds an element of compulsion or necessity, yielding "is to be destroyed", or, as it is more commonly rendered, "must be destroyed".- отаке...
показати весь коментар
15.03.2024 13:36 Відповісти
«Delenda Est» - науково-фантастичне оповідання американського письменника Поула Андерсона, частина його серії «Патруль часу».
показати весь коментар
15.03.2024 13:41 Відповісти
delenda est - «Карфаген має бути зруйнований» - як казали давні римляни.
показати весь коментар
15.03.2024 13:43 Відповісти
Третя Пуні́чна війна (149-146 до н. е.) - остання із Пунічних війн між Римом і Карфагеном за панування над Західним Середземномор'ям. Завершилася повною перемогою Риму і знищенням Карфагенської держави.
показати весь коментар
15.03.2024 15:29 Відповісти
Латишам це зрозуміло, пшекам - ні
показати весь коментар
15.03.2024 13:49 Відповісти
Просто большинство поляков уже забыло, что такое кацапы, и знают только про их деньги. А кто такие Суворов и Черняховский, которых называли "палачами Польши", уже не знают.

Им надо дать почитать всякие блоги рашистских пропагандонов, с комментариями, где регулярно о Польше пишут - ну, чтобы прониклись отношением рашистов к полякам.. глядишь, некоторые осознают..
показати весь коментар
15.03.2024 16:37 Відповісти
Що це з ними таке відбувається? Чекали,поки кацапстан ослабне,тепер кажуть про нашу перемогу? Чи кацапстан збирається своєю ордою на країни Балтії?
показати весь коментар
15.03.2024 13:49 Відповісти
Единственный ВМЕНЯЕМЫЙ политак в ЕС .
показати весь коментар
15.03.2024 13:52 Відповісти
Ну, почему один?

Дуда и Науседа точно такие же вменяемые политики.
Премьер-министр Нидерландов тоже максимально поддерживает Украину и финансами, и вооружением.
показати весь коментар
16.03.2024 08:23 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 13:53 Відповісти
От з таких треба і починати.
А краще б депортували в радниє *****, хай там одне одного жеруть, "антіфашисти" *****.
показати весь коментар
15.03.2024 13:58 Відповісти
Пригадалося Януковівєчєве про казлов каториє мєшают нам жіть )))
показати весь коментар
15.03.2024 14:22 Відповісти
Троль косивший под Таню Жданок (которую надо было анигилировать уже давно, да). Но врун - русскоговорящих в Латвии 32%, реальная пятая колонна из бывших оффицеров Прибалтийского Военного округа СССР, членов их семьей и других ГРУшников и КГБистов около 60000 лиц. Уверен что эту шоблу в болшинстве придется депортировать обратно в родные ***** ихних предков, чтобы не воняли.

Для ясности. Латыши из поколений родившися до 1985 говорить по русски умет почти все - это правда. Но это не делает их "русскоговорящими".
показати весь коментар
15.03.2024 16:00 Відповісти
так всюди куди ця чума влізла
показати весь коментар
15.03.2024 16:32 Відповісти
После восстановления независимости прошло уже больше 32-ух лет, а 60 тысяч совково-фашистских уродов так и не депортированы из Латвии.

Когда же власти соберутся депортировать это сучье отродье? К 2091 году, к 100-летию восстановления независимости ?
показати весь коментар
16.03.2024 08:28 Відповісти
..все покорённые Московией народы должны помнить, как с их предками поступали кацапы-людоеды, если они ещё остались этими народами, а не стали руzzкими - безвольными холопами сцаря, потерявшими и забывшим свои корни, свой язык, свою историю
показати весь коментар
15.03.2024 13:54 Відповісти
Едгарс Рінкевичс Respekt вам!
показати весь коментар
15.03.2024 14:06 Відповісти
Ого. Це вже щось новеньке. І це каже не якийсь там екс, які завжди сміливі.
показати весь коментар
15.03.2024 14:07 Відповісти
Отак потрібно говорити, а не про "формули миру".
показати весь коментар
15.03.2024 14:14 Відповісти
Щоб зруйнувати Росію треба давати безкінечно багато зброї
Але захід звик тільки стежити і майже нічого не робити давати мало і невчасно
Тоді про що йдеться?
Європа має не говорити а насправді витрачати мільярди на війну в Україні - бо після України вони стануть цілю для Путіна
показати весь коментар
15.03.2024 14:16 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 14:26 Відповісти
Цікаво як вивернули вираз журналюги для більшої відвідуваності сторінки, а як наслідок більшої кількості кліків по рекламі для заробітку. Браво... клоуни. Це все що потрібно знати про ******* українські медіастандарти. На Цензорі це вже не вперше. Та... по суті 95% новиних ресурсів таким не гребують. Ті ж 95% читачів не будуть особливо вчитуватися, а на ефорії левова частина подібний висєр буде репостити в тих же соцмережах. Особисто у мене на такі "новини" блювотний рефлекс.
показати весь коментар
15.03.2024 14:28 Відповісти
а що не так переклали? поясніть, будь ласка... цікаво стало
показати весь коментар
15.03.2024 21:21 Відповісти
А де я написав, що проблема в перекладі?
показати весь коментар
18.03.2024 09:47 Відповісти
Моль з"їла
показати весь коментар
15.03.2024 14:42 Відповісти
Бессмертная фраза "Carthago delenda est" наконец-то прозвучала!! Жаль, что не из уст наших zеленомордых негодяев
показати весь коментар
15.03.2024 14:59 Відповісти
'Наш' чувак 😎
показати весь коментар
15.03.2024 15:07 Відповісти
Однако нормальный мужик оказался, этот Ринкевичс. В отличии от большинства гейропейцев.
показати весь коментар
15.03.2024 17:35 Відповісти
Яка чисельність латвійської армії?
показати весь коментар
15.03.2024 21:03 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 18:08 Відповісти
Есть и в ЕС не трусы, а здравомыслящие политики.
показати весь коментар
15.03.2024 19:32 Відповісти
Ті, що насправді нічого не вирішують?
показати весь коментар
15.03.2024 21:07 Відповісти
Премьер-министр Нидерландов, премьер Дании и президент Финляндии - очень даже решительные и смелые люди.
показати весь коментар
16.03.2024 08:31 Відповісти
Росія має бути зруйнована. Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, - президент Латвії Рінкевичс Джерело:
100 %

АМІНЬ.
показати весь коментар
15.03.2024 21:20 Відповісти
хоть один дело сказал. мне даже добавить нечего, а это у меня редкость.
показати весь коментар
15.03.2024 22:31 Відповісти
Голос волаючого в пустелі... Бідного волаючого... Багаті і спроможні виборами надто зайняті, кордонами і нелегалами...
показати весь коментар
15.03.2024 22:52 Відповісти
Це ж не свідома капітулянтська маячня про "глобальний саміт миру". Мета якої відволікання ресурсів та зусиль від військового розгрому кремля
показати весь коментар
16.03.2024 07:57 Відповісти
 
 