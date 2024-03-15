Росія має бути зруйнована. Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, - президент Латвії Рінкевичс
Європейські країни не повинні боятися Росії, а Захід не має боятися проводити червоні лінії.
Про це на своїй сторінці у Twitter заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути переможена. Russia delenda est!", - написав він.
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Також глава держави підкреслив, що підтримує політику президента Франції Макрона та його позицію, який днями закликав європейські країни більше допомагати Україні та ЗСУ.
Зазначимо, що фразу "Russia delenda est!" за аналогією до латинського виразу Carthago delenda est ("Карфаген має бути зруйнований") можна перекласти як: "Росія має бути зруйнована".
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Не те шо Шольц та інші Столтенберги.
Валерия Новодворская
Ее многие на Западе считали почти сумасшедшей
А вот путин не считал
И приказал отравить
Когда уже генерал Залужный уедет в Лондон?
Пока его здесь по ПРОСЬБЕ путина не отравили,...
must be destroyed
The gerundive (or future passive participle) delenda is a verbal adjective that may be translated as "to be destroyed". When combined with a form of the verb esse ("to be"), it adds an element of compulsion or necessity, yielding "is to be destroyed", or, as it is more commonly rendered, "must be destroyed".- отаке...
Им надо дать почитать всякие блоги рашистских пропагандонов, с комментариями, где регулярно о Польше пишут - ну, чтобы прониклись отношением рашистов к полякам.. глядишь, некоторые осознают..
Дуда и Науседа точно такие же вменяемые политики.
Премьер-министр Нидерландов тоже максимально поддерживает Украину и финансами, и вооружением.
А краще б депортували в радниє *****, хай там одне одного жеруть, "антіфашисти" *****.
Для ясности. Латыши из поколений родившися до 1985 говорить по русски умет почти все - это правда. Но это не делает их "русскоговорящими".
Когда же власти соберутся депортировать это сучье отродье? К 2091 году, к 100-летию восстановления независимости ?
Але захід звик тільки стежити і майже нічого не робити давати мало і невчасно
Тоді про що йдеться?
Європа має не говорити а насправді витрачати мільярди на війну в Україні - бо після України вони стануть цілю для Путіна
100 %
АМІНЬ.