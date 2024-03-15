Росія має бути зруйнована. Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, - президент Латвії Рінкевичс

Європейські країни не повинні боятися Росії, а Захід не має боятися проводити червоні лінії.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути переможена. Russia delenda est!", - написав він.



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Також глава держави підкреслив, що підтримує політику президента Франції Макрона та його позицію, який днями закликав європейські країни більше допомагати Україні та ЗСУ.

Зазначимо, що фразу "Russia delenda est!" за аналогією до латинського виразу Carthago delenda est ("Карфаген має бути зруйнований") можна перекласти як: "Росія має бути зруйнована".

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