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Новини
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Першим завданням нового головкома ЧФ РФ Мойсеєва буде стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та поліпшення боєздатності флоту у регіоні, - британська розвідка

олександр,мойсеєв

Після 10 березня Головкома військово-морських сил РФ адмірала Миколу Євменова, швидше за все, було усунуто з посади та замінено командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Ймовірно перше завдання Мойсеєва на посту головкома ВМФ РФ полягатиме в стабілізації безпекової ситуації у Чорному морі та впровадженні змін, які мають призвести до покращення боєздатності Чорноморського флоту РФ у регіоні", - йдеться у дописі.

У відомстві вказують, що хоча адмірал Мойсеєв є кадровим підводником, до призначення на посаду командувача Північного флоту він командував Чорноморським флотом у 2018-2019 роках.

"Звільнення адмірала Євменова відбувається після усунення другого головнокомандувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року та послідувало за втратою корвета "Сергей Котов" 5 березня 2024 року - дев'ятого великого корабля, втраченого в результаті українських дій з моменту вторгнення РФ в Україну", - йдеться в огляді.

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Нагадаємо, зранку 5 березня у Чорному морі Україна потопила патрульний корабель "Сергей Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

З початку повномасштабного вторгнення, українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, "досить багато" пошкодили.

Автор: 

Велика Британія (5647) Чорноморський флот рф (625) зовнішня розвідка (476)


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Топ коментарі
+8
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15.03.2024 13:14
+6
навіщо колю валуєва перевдягли в адмірала
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15.03.2024 13:16
+6
адмірал Мойсеєв є кадровим підводником

Наведи порядок на дні моря,мойсєєв.Засрали наше море своїм мотлохом-крабам нема де спокійно прогулятися.
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15.03.2024 13:19
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15.03.2024 13:14 Відповісти
Катамарани і банани - це тєма
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15.03.2024 13:15 Відповісти
навіщо колю валуєва перевдягли в адмірала
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15.03.2024 13:16 Відповісти
адмірал Мойсеєв є кадровим підводником

Наведи порядок на дні моря,мойсєєв.Засрали наше море своїм мотлохом-крабам нема де спокійно прогулятися.
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15.03.2024 13:19 Відповісти
це вони із перспективою знайшли керівника
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15.03.2024 14:35 Відповісти
Швидко, за сруськім карабльом… ну він знає, куди це …
І так засидівся …судНо мацква, уж чекає…
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15.03.2024 13:22 Відповісти
Предлагаю отличную идею для этого парашного дегенерата: остаток флота делится на 2 равные части, и каждая из них уничтожает другую. Отмирал Нахимов знает как это сделать.
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15.03.2024 13:23 Відповісти
Зібрати факти-
Всіх затопленних кораблів-
Нанести на карти координани-
Визначити - кого можна підняти-
Щоб дуже глибоко не пірнати...

Куди кораблям тікати?

Доповісти але міру знати...
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15.03.2024 13:24 Відповісти
В Криму з'явилась "жирна" ціль.
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15.03.2024 13:24 Відповісти
Це НЕВИПОЛНИМАЯ задача ! Як це забезпечити безпеку небезпечного ?
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15.03.2024 13:24 Відповісти
Головне його завдання сбивати українські ракети кораблями чфрф, та регулярно поповнювати підводну групіровку чфрф
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15.03.2024 13:25 Відповісти
яке високоінтелектуальне іпало... !!!
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15.03.2024 13:25 Відповісти
Нах...-це туди чорт кацапський...
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15.03.2024 13:26 Відповісти
Какие проблемы? Канал Дон-Волга и на.уй с пляжа! В Каспийском море нехай болтаются.
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15.03.2024 13:36 Відповісти
Пусть начинает с экскурсии на флагман "Москва".
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15.03.2024 13:39 Відповісти
А кораблі цей клоун з папьємаше наробить для відновлення ЧФРФ.
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15.03.2024 13:40 Відповісти
Першим пунктом генерального плану нового рашистського командувача чф рф має бути розробка заходів з евакуації решток флоту з акваторії Чорного моря в Каспійське шляхом проходження Азову, а далі по річках Дон і Волга та каналу між ними.
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15.03.2024 13:46 Відповісти
стабільність... так... на дні все стабільно, до цього і прямує флот рф
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15.03.2024 13:48 Відповісти
Перше завдання - це закупити в Китаї якісь надувні матраси ...
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15.03.2024 14:39 Відповісти
"стабілізація ситуації" - це найшвидший перехід сил та засобів колишнього ЧФ в стан "стабільний" на дні Чорного моря, поруч із своїм коритами
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15.03.2024 15:01 Відповісти
Ще одна смердюча потвора буде засерати акваторію.
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16.03.2024 00:24 Відповісти
 
 