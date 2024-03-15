Першим завданням нового головкома ЧФ РФ Мойсеєва буде стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та поліпшення боєздатності флоту у регіоні, - британська розвідка

Після 10 березня Головкома військово-морських сил РФ адмірала Миколу Євменова, швидше за все, було усунуто з посади та замінено командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Ймовірно перше завдання Мойсеєва на посту головкома ВМФ РФ полягатиме в стабілізації безпекової ситуації у Чорному морі та впровадженні змін, які мають призвести до покращення боєздатності Чорноморського флоту РФ у регіоні", - йдеться у дописі.

У відомстві вказують, що хоча адмірал Мойсеєв є кадровим підводником, до призначення на посаду командувача Північного флоту він командував Чорноморським флотом у 2018-2019 роках.

"Звільнення адмірала Євменова відбувається після усунення другого головнокомандувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року та послідувало за втратою корвета "Сергей Котов" 5 березня 2024 року - дев'ятого великого корабля, втраченого в результаті українських дій з моменту вторгнення РФ в Україну", - йдеться в огляді.

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Нагадаємо, зранку 5 березня у Чорному морі Україна потопила патрульний корабель "Сергей Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

З початку повномасштабного вторгнення, українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, "досить багато" пошкодили.