64% військових хочуть бути підприємцями, але для розвитку ветеранського бізнесу ще немає відповідного законодавства, - голова "Асоціації" підприємців-ветеранів АТО Позняк

Наразі Рада розглядає відповідний законопроєкт "Про ветеранське підприємництво", який не стикується із законодавчою базою та несе в собі корупційні ризики.

Про це в інтерв'ю NV заявив голова Громадської організації "Асоціація підприємців-ветеранів АТО" Сергій Позняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, розвиток ветеранського підприємництва в Україні насамперед залежить від відповідного законодавства, якого в нас ще немає.

Позняк розповів, що зараз Рада розглядає законопроєкт №10258, проте він не стикується з наявною законодавчою базою, та має на думку експертів суттєві корупційні ризики.

Читайте: "Герої поруч": у Метінвесті запровадили унікальний курс з адаптації ветеранів до мирного життя

"Якщо його приймуть в тій формі, в якій він існує зараз, без врахування правок ветеранської бізнес-спільноти, то для ветеранів взагалі нічого не зміниться. Тому що в інших законодавчих документах, зокрема в Податковому кодексі чи Законі про соціальний захист, немає жодних згадок про ветеранське підприємництво", - наголосив він.

Також цей законопроєкт не визначає кількість компаній, яким може надаватися статус ветеранських.

"По-перше, крупні бізнесмени, які самі не воювали, вочевидь зможуть отримати статус таких ветеранських компаній, а це буде, як мінімум, несправедливо. По-друге, така опція спричинить суттєвий перекіс в конкуренції. Бо одні компанії не прийматимуть участь в корупційних моментах і вестимуть бізнес чесно, а інші отримають такі преференції незаконним шляхом.

В результаті, все це викличе резонанс і негативну реакцію у суспільства, люди знов почнуть критикувати самих ветеранів через це. Скажуть, що вони продали свій статус Учасника бойових дій. Тож врешті ми отримаємо удар по іміджу ветеранів", - пояснив Позняк.

Також, продовжив він, має бути пріоритет у закупівлях. Як приклад Позняк навів США, де діють цілих три програми закупівлі у ветеранів: "Наприклад, в них при рівних умовах у держзакупівлях пріоритет має той, хто брав участь у бойових діях. В них також діє принцип 3% - це мінімальний рівень того, скільки повинно закуповуватись у підприємців, які отримали інвалідність під час бойових дій".

Читайте також: Уряд планує цьогоріч створити Єдиний державний реєстр ветеранів, - Шмигаль

Ще одним інструментом, за його словами, є податкові пільги.

"Наші міжнародні партнери вимагають, щоб Україна скасувала спрощену процедуру оподаткування для підприємців. Але ми можемо її залишити винятково для учасників бойових дій. Сьогодні в нас таких нараховується 2,5 млн людей. За опитуваннями і соціологічними дослідженнями, 64% з них хочуть бути підприємцями. Тож це може бути пільгова категорія, яка отримає спрощену процедуру оподаткування та скасування військового збору. Сюди ж може входити пільгове фінансування на створення та розвиток ветеранського бізнесу.

Утім, варто розуміти, що абсолютно пільговими ці умови не можуть бути навіть для цієї категорії, бо державний бюджет має наповнюватись. Ба більше, його мають наповнювати ветерани, бо саме вони в майбутньому стануть рушійною силою української економіки", - додав Позняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже кожен другий українець допускає, що може стати ветераном, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА