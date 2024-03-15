УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8989 відвідувачів онлайн
Новини
1 141 9

64% військових хочуть бути підприємцями, але для розвитку ветеранського бізнесу ще немає відповідного законодавства, - голова "Асоціації" підприємців-ветеранів АТО Позняк

позняк

Наразі Рада розглядає відповідний законопроєкт "Про ветеранське підприємництво", який не стикується із законодавчою базою та несе в собі корупційні ризики.

Про це в інтерв'ю NV заявив голова Громадської організації "Асоціація підприємців-ветеранів АТО" Сергій Позняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, розвиток ветеранського підприємництва в Україні насамперед залежить від відповідного законодавства, якого в нас ще немає.

Позняк розповів, що зараз Рада розглядає законопроєкт №10258, проте він не стикується з наявною законодавчою базою, та має на думку експертів суттєві корупційні ризики.

Читайте: "Герої поруч": у Метінвесті запровадили унікальний курс з адаптації ветеранів до мирного життя

"Якщо його приймуть в тій формі, в якій він існує зараз, без врахування правок ветеранської бізнес-спільноти, то для ветеранів взагалі нічого не зміниться. Тому що в інших законодавчих документах, зокрема в Податковому кодексі чи Законі про соціальний захист, немає жодних згадок про ветеранське підприємництво", - наголосив він.

Також цей законопроєкт не визначає кількість компаній, яким може надаватися статус ветеранських. 

"По-перше, крупні бізнесмени, які самі не воювали, вочевидь зможуть отримати статус таких ветеранських компаній, а це буде, як мінімум, несправедливо. По-друге, така опція спричинить суттєвий перекіс в конкуренції. Бо одні компанії не прийматимуть участь в корупційних моментах і вестимуть бізнес чесно, а інші отримають такі преференції незаконним шляхом.

В результаті, все це викличе резонанс і негативну реакцію у суспільства, люди знов почнуть критикувати самих ветеранів через це. Скажуть, що вони продали свій статус Учасника бойових дій. Тож врешті ми отримаємо удар по іміджу ветеранів", - пояснив Позняк.

Також, продовжив він, має бути пріоритет у закупівлях. Як приклад Позняк навів США, де діють цілих три програми закупівлі у ветеранів: "Наприклад, в них при рівних умовах у держзакупівлях пріоритет має той, хто брав участь у бойових діях. В них також діє принцип 3% - це мінімальний рівень того, скільки повинно закуповуватись у підприємців, які отримали інвалідність під час бойових дій".

Читайте також: Уряд планує цьогоріч створити Єдиний державний реєстр ветеранів, - Шмигаль

Ще одним інструментом, за його словами, є податкові пільги.

"Наші міжнародні партнери вимагають, щоб Україна скасувала спрощену процедуру оподаткування для підприємців. Але ми можемо її залишити винятково для учасників бойових дій. Сьогодні в нас таких нараховується 2,5 млн людей. За опитуваннями і соціологічними дослідженнями, 64% з них хочуть бути підприємцями. Тож це може бути пільгова категорія, яка отримає спрощену процедуру оподаткування та скасування військового збору. Сюди ж може входити пільгове фінансування на створення та розвиток ветеранського бізнесу. 

Утім, варто розуміти, що абсолютно пільговими ці умови не можуть бути навіть для цієї категорії, бо державний бюджет має наповнюватись. Ба більше, його мають наповнювати ветерани, бо саме вони в майбутньому стануть рушійною силою української економіки", - додав Позняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже кожен другий українець допускає, що може стати ветераном, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

бізнес (2008) ветерани (1086)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Основним засобом підтримки ветеранів - мають бути преференції при зайняті державних посад . РЕАЛЬНІ УЧАСНИКИ БОЙОВИХ МАЮТЬ МАТИ ПЕРЕВАГУ НАД ТИМ ,ХТО НЕ ВОЮВАВ. І В ПЕРШУ ЧЕРГУ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ ВСІХ РІВНІВ .
показати весь коментар
15.03.2024 13:18 Відповісти
ну ти загнув.....
бачу в твоїх словах заклик до влади
тіпа, складайте мандати, пишіть заяви по власному та йдіть працювати, воювати.
аое куй ти вгадав....
подивись закон про мобілізацію який на розгляді.
саме ти, я, наше оточення піде, УБД підуть, інваліди і навіть школярів з вагітними будуть брати
аби лиш не вони та ті хто їх обслуговує та охороняє.
всі, *****, крім них.
а ти хочеш щоб вони залишили свої посади.
я,теж хочу......
але це як голодному ...рати
скільки не дуйся, а нічого не вийде.
УДАЧІ!!!
показати весь коментар
15.03.2024 13:32 Відповісти
Бізнес е бізнес. Він не може бути @ветеранським@ чи десь яким…

Не треба дурити ветеранів.
показати весь коментар
15.03.2024 14:08 Відповісти
Дякую за хороший коментар . Насправді так і є . Будь які пільги в бізнесі - знищують його основу - вільну та чесну конкуренцію .

Тому я за те, щоб держава.якщо хоче вддячити ветеранам надавали їм державні посади і соцпакети . Томущо преференції в бізнесі приведуть до того - щоб ветеранів ,як прикриття будуть використовувати різні схематозники
показати весь коментар
15.03.2024 14:33 Відповісти
ну не на часі УБД....
не на часі!!!!
Ви, шановні, потрібні мені, таким як я, своїм рідним та близьким
але ніяк не владі.
от як би Ви загинули, то булиб для влади пісдатими пацанами
а так, вибачайте....
показати весь коментар
15.03.2024 13:27 Відповісти
64% відсотки хоче ... Але скільки зможе ... При всій повазі - підприємницька діяльність - це діяльність на власний страх та ризик . За статистикою 90 % підприємців банкрутують в перші кілька років . Для того щоб поставити бізнес на ноги - потрібно гарувати 7 днів на тиждень без відпусток . Чи багато людей зможуть це зробити ? Особливо ветерани з травмами та пораненнями ? . Адже навіть в звичайних умовах - підприємці це 2-3 % населення у всіх країнах . Ми не беремо до уваги - корупційні схеми розпилу до бюджету - бо це не бізнес .

Тому держава в першу чергу має забезпечити більшість військових саме роботою на держпосадах -з соціальним паетом захисту .

А для бізнесу достатньо пільгових або безвідсоткових цільових кредитів + спрощене оподаткування
показати весь коментар
15.03.2024 14:00 Відповісти
Два з половиною млн. УБД? ...
Кожному - 75% знижка на комуналку (з родиною)? ...
Кожному - на 5 років раніше на пенсію? ...
У нас, певно, відкрили новий Вітватерсранд? Чи нафтове родовище?
ДЕ ГРОШИ, ЗИН? ДЕ?
показати весь коментар
15.03.2024 14:11 Відповісти
/Два з половиною млн. УБД?\
Але нам розповідають, що дійсно воює 300 тисяч.
показати весь коментар
15.03.2024 14:32 Відповісти
А чому власне "ветеранський" бізнес має відрізнятись від просто бізнесу?
показати весь коментар
15.03.2024 14:20 Відповісти
 
 