Кулеба провів розмову зі Столтенбергом: Закликав подвоїти зусилля щодо прискорення поставок зброї та боєприпасів

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я наголосив на важливості подвоєння міжнародних зусиль щодо збільшення й прискорення поставок зброї та боєприпасів в Україну. Ми узгодили позиції перед квітневим засіданням Ради Україна-НАТО. Україна вітає зусилля, спрямовані на підвищення ролі НАТО в забезпеченні України усім необхідним для відбиття російської агресії", - зазначив очільник МЗС.

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