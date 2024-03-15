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Кулеба провів розмову зі Столтенбергом: Закликав подвоїти зусилля щодо прискорення поставок зброї та боєприпасів
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Я наголосив на важливості подвоєння міжнародних зусиль щодо збільшення й прискорення поставок зброї та боєприпасів в Україну. Ми узгодили позиції перед квітневим засіданням Ради Україна-НАТО. Україна вітає зусилля, спрямовані на підвищення ролі НАТО в забезпеченні України усім необхідним для відбиття російської агресії", - зазначив очільник МЗС.
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Хай ту ж саму фразу-
Столтенбергу
Залужний скаже!...