УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8989 відвідувачів онлайн
Новини Україна-НАТО
366 6

Кулеба провів розмову зі Столтенбергом: Закликав подвоїти зусилля щодо прискорення поставок зброї та боєприпасів

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я наголосив на важливості подвоєння міжнародних зусиль щодо збільшення й прискорення поставок зброї та боєприпасів в Україну. Ми узгодили позиції перед квітневим засіданням Ради Україна-НАТО. Україна вітає зусилля, спрямовані на підвищення ролі НАТО в забезпеченні України усім необхідним для відбиття російської агресії", - зазначив очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна міцно захищатиме мир та спокій Молдови, - Кулеба

Кулеба Дмитро

Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заклик на заклику і закликом поганяє
показати весь коментар
15.03.2024 13:49 Відповісти
А шо Кулеба ще міністр закордонних справ? А я думала Дєрмак.
показати весь коментар
15.03.2024 14:10 Відповісти
Виконуючии обов"язки
показати весь коментар
15.03.2024 14:12 Відповісти
Добре хоч заклик, а не вимога! А то наш Говнокамандуючий Прізіндент не поради видає союзникам, а накази!
показати весь коментар
15.03.2024 13:58 Відповісти
Гадаю, дипломатам-
Не можна довіряти!

Хай ту ж саму фразу-
Столтенбергу
Залужний скаже!...
показати весь коментар
15.03.2024 13:59 Відповісти
рашистський керуючий справами в Україні єрмак, надав дозвіл "зеленому зраднику" кулєбі, закликати його дружбана з НАТО Столтенберга ,подвоїти те, (( надання озброєнь),що він не може зробити для України взагалі....
показати весь коментар
15.03.2024 14:25 Відповісти
 
 