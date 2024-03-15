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Якщо США не нададуть допомогу, проситимемо G7 збільшити внески, - міністр фінансів Марченко

марченко,сергій

Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків для допомоги Києву, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, скоріше за все, гроші від США будуть.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - сказав він.

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За його словами, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", - сказав міністр.

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Водночас Україна напрацьовує інші варіанти. "Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США", - повідомив Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Автор: 

G-7 G7 (1046) допомога (8430) США (23335) Марченко Сергій (582)


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Топ коментарі
+8
Не буде вам грошей в бюджет (Захід буде давати тільки зброю). Тому скорочуйте видатки на ОПу, крадівництво на дорогах і інше крадівництво, а заодно і зарплати по 100-500 тис. грн. скорочуйте і видатним пенсіонерам їх 100-200 тис. грн. теж скорочуйте
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15.03.2024 13:53
+3
Месцеві мешканці повідомляють що антипутінські легіони взяли Козинку, Грайворон та захопили позиції ПВО в БНР - Вот это я понимаю Спецоперация! Слава Украине - https://t.me/pecheri_mordora
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15.03.2024 13:52
+3
А може зменшите своє, власне, крадівництво?
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15.03.2024 14:20
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Шиите глібші кармани
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15.03.2024 13:50 Відповісти
А шо, кацапи не знають як українською оті їх "карманИ"?
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15.03.2024 14:23 Відповісти
Карман маидан казан - це кажись з татарськоі
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15.03.2024 15:43 Відповісти
Ага, **********, за карман мабуть ти маєш рацію.
У вас карман, а у нас кішеня.
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15.03.2024 16:14 Відповісти
Котеня?
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15.03.2024 16:15 Відповісти
Смокчешь у кадирівців?
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15.03.2024 16:29 Відповісти
Недоперепив?
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15.03.2024 16:31 Відповісти
Ну смокчи смокчи, не відволикайся. Смачного, пензюк.
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15.03.2024 16:54 Відповісти
Сильно тебе взяло - буває = якшо не має шо сказати - починають обзивати
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15.03.2024 17:32 Відповісти
Кацап, ти навищо з круглого отвору у підлозі Параші виглянул? Занурься у свої скрепі та сиди тихо. РДК з ЛСР та Сіббатом все ближче.
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15.03.2024 19:09 Відповісти
Себе чуєш? -- шо ти гилиш?
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15.03.2024 19:38 Відповісти
А як на отом вашем СРУском буде назва казки "Колобок"?
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15.03.2024 16:15 Відповісти
По - украінськи мабуть правильно не "бок" а бік - буде трохи дикувато - "Колобік"
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15.03.2024 16:21 Відповісти
Месцеві мешканці повідомляють що антипутінські легіони взяли Козинку, Грайворон та захопили позиції ПВО в БНР - Вот это я понимаю Спецоперация! Слава Украине - https://t.me/pecheri_mordora
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15.03.2024 13:52 Відповісти
Не буде вам грошей в бюджет (Захід буде давати тільки зброю). Тому скорочуйте видатки на ОПу, крадівництво на дорогах і інше крадівництво, а заодно і зарплати по 100-500 тис. грн. скорочуйте і видатним пенсіонерам їх 100-200 тис. грн. теж скорочуйте
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15.03.2024 13:53 Відповісти
Ага, витрахівайте мішки для грошей...
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15.03.2024 13:56 Відповісти
Наш президент похож на Паниковского из Золотого теленка
Такой же вечно небритый
И без конца канючит : ДАЙ МИЛЛИОН,ДАЙ МИЛЛИОН!
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15.03.2024 14:10 Відповісти
Вам скільки не дай, все розкрадете
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15.03.2024 14:16 Відповісти
Світовий лідер здувся!..
А король то голый!
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15.03.2024 14:19 Відповісти
Такій король, виходячі на волю, має наколку "Анан та 3,14дорас ІІІ".
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15.03.2024 14:22 Відповісти
Вариант А - просить у одних , вариант Б - просить у других . А вариант В - урезать зарплаты до уровня , определяемого здравым смыслом во время войны даже не рассматривается . А чтобы перестать воровать , так это им даже в самом страшном кошмарном сне присниться не может .
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15.03.2024 14:20 Відповісти
А може зменшите своє, власне, крадівництво?
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15.03.2024 14:20 Відповісти
а паралельно "розкулькулюйте" колюКАклєту, і решту зеленої плісняви
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15.03.2024 14:29 Відповісти
Оооо банда тупоголова))))) у них ж план Б....тільки не казали що це таке....а це! Значить план А- просити гроші ..план Б ще раз просити....ну жесть....а видатки скоригувати непробували? 8арплати в держ секторі не пробували обмежувати? Наприклад 10 мінімалок потолок.....Вони просять допомоги а самі виплачують мільйонні зарплати і непотрібнівидатки з бюджету....Але план Б крутий)))))
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15.03.2024 14:32 Відповісти
в Метрополитене поищите...ну и т.д и тп....
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15.03.2024 14:50 Відповісти
А коля катлєта не допоможе?
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15.03.2024 15:31 Відповісти
Хороший у вас план, товарищЪ) Когда главу счетной палаты назначали, то что-то не сильно Г7 слушали, а тут будет просить еще больше. Ох и говно
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15.03.2024 16:24 Відповісти
Вже розтиражоване раніше скорочення непотрібних міністерств та держслужбовців не є актуальними? Для початку МФ хоча розберіться з МОУ, де купа пристосуванців, типу Тимошенка, присмоктавшихся до держгрошей
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15.03.2024 17:34 Відповісти
 
 