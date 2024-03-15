Якщо США не нададуть допомогу, проситимемо G7 збільшити внески, - міністр фінансів Марченко

Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків для допомоги Києву, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, скоріше за все, гроші від США будуть.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - сказав він.

Читайте: Палата представників має ухвалити допомогу Україні до 22 березня. Вчиняти інакше безглуздо, - лідер демократів Джеффріс

За його словами, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть здійснити прорив на фронті, скориставшись нестачею в України боєприпасів, - ISW

Водночас Україна напрацьовує інші варіанти. "Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США", - повідомив Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.