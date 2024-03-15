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Новини
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Росіяни жорстоко катують український військових, які потрапили в полон, - доповідь ООН

полонені,українські

Українські військовополонені зазнають жорстоких тортур, включно з ударами електрострумом, погрозами зґвалтування, відмовою в меддопомозі. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази цього.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у новій доповіді комісії ООН.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини та міжнародного гуманітарного права і відповідні воєнні злочини.

У доповіді основна увага приділяється тортурам українських військовополонених і описуються випадки жахливого поводження з ними в декількох місцях тримання під вартою у РФ. Заяви жертв розкривають жорстоке поводження, що завдає сильного болю та страждань військовополоненим під час їх тривалого тримання під вартою, - все це робиться з кричущою зневагою до людської гідності та призводить до тривалої фізичної та психічної травми.

У звіті зазначається, що один український військовослужбовець, який був узятий під варту і підданий тортурам російською владою в декількох місцях тримання під вартою, розповів про пережите у виправній колонії в місті Донський у Тульській області. Його там неодноразово піддавали тортурам і залишили напризволяще - з переламаними кістками, вибитими зубами і гангреною на травмованій нозі.

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Свідчення визволених українських військовополонених

"Я втратив будь-яку надію і волю до життя", - сказав військовослужбовець і додав, що намагався накласти на себе руки, але злочинці, завадивши йому, надалі били його. Після визволення військовослужбовця госпіталізували 36 разів.

Комісія повідомляє, що в більшості установ військовополонені зазнавали жорстокої процедури "приймання" з побиттями та ударами електричним струмом. Тортури відбувалися під час допитів, коли полонених допитували про українські збройні сили та їхні військові частини.

За словами полонених, особливо жорстоке поводження було застосовано до військовополонених, захоплених у Маріуполі або із західної України; до тих, хто не володів російською мовою; і в періоди, коли російські збройні сили втратили контроль над районами в Україні.

До методів катувань, що періодично застосовувалися, належали жорстокі та неодноразові побиття різними інструментами по різних частинах тіла.

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У доповіді також детально описуються випадки катувань сексуального характеру та погрози зґвалтування військовополонених-чоловіків. Так, колишні полонені-чоловіки повідомляли про погрози зґвалтування, небажані дотики під час інвазивних особистих оглядів і катування геніталій.

Доповідь наголошує, що в декількох розслідуваних місцях ув'язнення умови тримання під вартою були нелюдськими або такими, що принижують гідність. Жертвам, здебільше, або відмовляли в медичній допомозі, або надавали її неадекватним чином.

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"Жертви повідомили про жахливі страждання від голоду, і тому стали їсти черв'яків, мило, папір і залишки корму для собак, що призвело до різкого падіння ваги. У деяких місцях тримання під вартою доступ до душових і туалетів був обмежений, а в інших - лише отвір у підлозі слугував туалетом", - ідеться в доповіді.

Унаслідок катувань колишні військовополонені повідомляли про труднощі з диханням, сном, ходьбою; про зламані кістки і вибиті зуби; про кровотечі, набряки, інфекції або гангрени кінцівок; про поганий зір і травмовані внутрішні органи.

Як зазначають у комісії ООН, інтерв'ю з військовополоненими, а також з особами, які оголосили себе колишніми членами підрозділу спецпризначенців, що діють під ФСВП, і колишнім російським солдатом, показують, що поводження з військовополоненими, очевидно, заохочували згори або щонайменше допускали з очевидним почуттям безкарності.

Крім того, нові докази підтверджують попередні висновки Комісії про те, що тортури цивільних осіб, що застосовуються російською владою в Україні та в РФ, були дуже поширеними та систематичними.

Автор: 

військовополонені (981) ООН (3371) полон (1580)


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Топ коментарі
+48
То може признаєте країною-терористкою?
І що в Україні геноцид?
Чи )(уйло образиться?
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15.03.2024 13:57
+47
Вигнати россіян із ООН
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15.03.2024 13:57
+43
Мда... А ми їхніх обмінюємо у шикарній фізичній формі. І потім ці покидьки знов повертаються на фронт і воюють проти нас.

І от шо з цим робити?
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15.03.2024 13:57
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Вигнати россіян із ООН
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15.03.2024 13:57 Відповісти
Так засудіть Путлера!

Він порушує Міжнародне право.

Досить балачок. Де дії ООН?
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15.03.2024 14:10 Відповісти
ООН вже обсрлся коли їх викрили в посібництві терористам в Ізраїлі!
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15.03.2024 19:57 Відповісти
.. потрібно нашій державі бити у всі двони... звертатися до всіх організацій... збирати засідання ООН по всім випадкам знущать над військовополоненими... обстрілами міст та загибелі цівільних... особливо дітей! А що ми маємо і що робимо?
Хрипата паскуда ввечері прохрипить прочитане і на цьому все закінчується! У нас НЕМА МЗС... у нас НЕМА уряду... У нас НІХТО ...НІЧОГО у цьому ракурсі не хоче робити. І НЕ РОБИТЬ!!
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15.03.2024 20:00 Відповісти
Ото ж бо...
Одесу обстріляли і де реакція нашого МЗС і Постпреда в ООН?
ПреЗЕдент одягне сумне обличчя і відосик для вишивальників бісером запиляє замість того, щоб на весь світ кричати про порушення росією правил і звичаїв ведення війни.
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15.03.2024 21:22 Відповісти
.24 лютого 2022 року президент був у білій сорочці в очікуванні...))) Сьогодні він у зеленому вбранні і теж в очікуванні..))) Але думаю..що біла сорочка випрана.. випрасована .... і теж в очікуванні... )))
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15.03.2024 21:30 Відповісти
Цю зеГниду, ***** і поставило для того щоб знищити Україну!
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17.03.2024 10:40 Відповісти
яке оон там рідкі підари сидят
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15.03.2024 20:50 Відповісти
Ордер на його арешт вже виданий. Іди - арештовуй.
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16.03.2024 11:59 Відповісти
та то вони в радбезі на постійній основі з правом вело. вчи матчастину
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15.03.2024 20:37 Відповісти
Мда... А ми їхніх обмінюємо у шикарній фізичній формі. І потім ці покидьки знов повертаються на фронт і воюють проти нас.

І от шо з цим робити?
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15.03.2024 13:57 Відповісти
нажаль поки в нас не буде полонених більше ніж у кацапів, з тим мало що зробиш. От коли буде більше, тоді вже можна Ванюшах подекуди і голову відрізати, і відправити мамці посилкою. Як робили чечени у 90х, з тих пір кацапські раби дуже поважають чеченів
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15.03.2024 14:49 Відповісти
Что мешает укр. военным делать тоже самое с ваньками? - гуманизм? - они пытают, насилуют, кастрирую и пр., а мы соблюдает все правила и законы ? - именно поэтому орки так себя и ведут, пора бы задуматься об этом.
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15.03.2024 19:14 Відповісти
У тебе ручки шешуться? Ну, йди роби, що тобі кортить! Але пам'ятай - воєнні злочини не мають терміну давності.
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16.03.2024 12:02 Відповісти
То може признаєте країною-терористкою?
І що в Україні геноцид?
Чи )(уйло образиться?
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15.03.2024 13:57 Відповісти
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16.03.2024 08:00 Відповісти
Ну молодці, і які висновки зробите? Панять і пгастіть? Нє всьо так адназначна?
оон не має сенсу, закрийте цю контору і в світі абсолютно нічого не зміниться.
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15.03.2024 14:01 Відповісти
більшість країн така інформація не відвертає від рашкі..., тому можна зробити висновок, що оон провалила свою місію чомусь там запобігати, та з чимось там боротись..., оон перетворилась просто на інформагентство... й все...
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15.03.2024 14:02 Відповісти
Да я балакав з солдатом після полону - відбили каже все - тепер кожна кістка болить
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15.03.2024 14:05 Відповісти
Вони роблять все, щоб людина морально і фізично ме могла не тільки повернутися на фронт але і до мирного життя.
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15.03.2024 14:15 Відповісти
Москалі з нашого полону. Веселі, ситі і вгодовані. Готові вбивати, гвалтувати і красти далі.

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15.03.2024 14:17 Відповісти
Ну так не можна кацапського пана ображати, бо що ж тоді про нас подумають у світі? Страшне! Зараз набіжить меншовартісна худоба з такими гаслами.
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15.03.2024 15:53 Відповісти
ООН стурбована чи занепокоїна? Виженіть іх нах...уй з цивілізованого світу! Чи гроші не пахнуть?
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15.03.2024 14:18 Відповісти
На жаль питання не в грошах, а у втраті моральних та етичних орієнтирів на Заході. Для них це як кіно жахів, гра на компьютері або телешоу - досить вимкнути гаджет і все зникає...
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15.03.2024 16:05 Відповісти
а що там оонівський антоніу гурвінек? ніяк не коментує?
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15.03.2024 14:28 Відповісти
а почему Украинцы этих скотов холят и лелеют?!
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15.03.2024 14:29 Відповісти
Вже надцятий рік війни, а всрате ООН щойно починає прозрівати а щоб кацапів з оон вигнати, то й мови нема.
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15.03.2024 14:29 Відповісти
Но мы ведь не сняли никакого кино об этом за два года
Мы постеснялись снять кино про Бучу
Про страшные сексуальные преступления русских
Насиловать младенцев - это за гранью
А мир об этом не знает
Как американцы доносят всему миру
Все ,что с ними происходит
ЧЕРЕЗ КИНО!!!
Сняли Перл- Харбор
Сняли про Бен Ладена
Про Кеннеди
И про атомную бомбу
Про расовые проблемы
Про все наводнения и смерчи
И весь мир это увидел
Миллиарды людей на планете
А у нас президент- киношник
И снимает не про главную беду
А всякую лажу
Шоб поржать
Вот где корень украинской проблемы
Вот какое ЗЛО вы выбрали!
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15.03.2024 14:29 Відповісти
Так зелені для того і змінили омбудсмена і поставили керовану д'єрмаком шістку, щоб оті звірства замовчувати. Бо хрінпіду має бізнес на кацапії ,то щоб не відібрали.
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15.03.2024 14:36 Відповісти
Зате ми кацапів наче га курорті тримаємо для задоволення захцянок західних толерастів. Кацапів треба повертати ''самоварами'' щоб вони кров'ю дзюрили!!!
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15.03.2024 14:32 Відповісти
Кацапів взагалі не потрібно брати в полон за найменшої можливості винищення на полі бою. Але якщо вже взяли то доводиться утримувати згідно міжнародних стандартів.
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15.03.2024 16:07 Відповісти
За эти два года удалось обменять около 3200 пленных украинских военнослужащих.
Чтобы это сделать пришлось отдать примерно 3000 рашистов. Это на тот вопрос - зачем их брать в плен... Ну, а что касается пыток эти сволочи их любят и "основний висновок" - в плен не сдаваться, сражаться до конца...
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15.03.2024 14:36 Відповісти
Та нехай стріляються ще у параші

Прямо на приливному пункті у МацКве.
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15.03.2024 14:39 Відповісти
****** нєбєнзя знову кричала що то фсьо фейки? Щоб ви всі здохли, нелюди кацапські !
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15.03.2024 14:37 Відповісти
Давайте будемо відверті: страшна "дедовщина" процвітала і в українській армії все роки незалежності, всі командири про це знали і з цим погоджувались. І де був той ООН? То ви хочете щоб зараз під час війни росіяни виявились такими пухнастиками і були з нашими військовими толерантні і милосердні?
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15.03.2024 14:57 Відповісти
Ну і що тепер з цим звітом робитиме ООН ? Підітре сраку ?
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15.03.2024 15:06 Відповісти
Додадуть до матеріалів звинувачення Міжнародного трибуналу.
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16.03.2024 12:06 Відповісти
Всі і так знають, що русня це - синонім гімну. Все закономірно і прямопропорційно. Чим гірше руснянин живе, тим він жорстокіший та жалюгідніший. Особливо дужі тушки, де мозгів менше ніж маси, дякуючи природі про взаємокомпенсацію недоліків. От і виходить, що як у зграї то крутелики ікласті, а як саменькі лишаються то гранату в писок пхають. Ні краплі гідності.
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15.03.2024 15:20 Відповісти
Всё верно. Чем беднее и хуже живут, тем злее становятся. Кацапня не пытает наших---они им мстят. За очень многое---за то что уже не доступно им. Мы имеем дело с психическими уродами. Им стало нравится быть такими, они уже давно такие, или почти все допустим. А брать не брать их в плен? Это пусть решают только те кто на передке. Давайте пока закроем тему пацифизма и морали. Ведь по отношению к нам те твари это давно сделали. И мы знали это. Молчание---золото!
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16.03.2024 21:15 Відповісти
Шкода, що цього не розуміють люди на мирній території і не допускають, що таке може трапитися і з ними, якщо сюди прийде проклятий москаль.
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15.03.2024 15:43 Відповісти
Кацапські ********. Як їх у світі ще за людей сприймають?
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15.03.2024 15:48 Відповісти
Зате як харізматично виглядає тищенко на Закарпатті - ще якісь інтерв'ю дає про внутрішні та зовнішні рила. ******...и.
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15.03.2024 16:45 Відповісти
Заарештовувати агентуру кремля: регіоналів, комуняків, ветренківців, медведчуківців, рпц.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
А скільки ОПЗЖ на державних посадах, і в ОП.

Колишній військовий прокурор Матіос А.В., ганявся і садив солдатів АТО, скільки тисяч посадив?
І на передачі ТБ говорив, ми не можемо розповідати про звірства росіян, бо буде погане ставлення до росіян.
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15.03.2024 16:49 Відповісти
.. кого Ви зібралися там арештовувати? Нащо Ви навіть про це згадуєте? Останній звіт СОЦІС при опитуванні 3000 респондентів в Укораїні..**..кого Ви бачите на посаді президента..?** 57 ідіотів з 3000 хочуть арестовича... пару десятків навіть бойко. Не згадую юлю і ще якихось політиків.. Біля 40 відсотків ЗЕЛЕНОГО!!! Порох трохи ьільше 6 відсотків... це всього 3000 людей! Про що Ви кажете..якщо кількість ідіотів у порівнянні з 2019 роком збільшується?
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15.03.2024 20:07 Відповісти
бо ми по Женєвським конвенціям діємо.
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16.03.2024 07:45 Відповісти
Золкін - більше кацапів цілуй у дупу.
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15.03.2024 20:55 Відповісти
Чому мовчить влада про ці тортури? Чому немає ніде і нікого від влади з актуалізацією в цивілізованому світі всіх злочинів росіян проти людяності? Чому не артикулюють про геноцид на міжнародних площадках? Хто ці люди,яки готують Стамбул-2 і хто ті зрадники, хто це підтримує? Українці не мають дозволити цьому відбутись, тому що дивитись в очі тим, хто втратив рідних чи втратив здоров'я буде просто неможливо!
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15.03.2024 21:41 Відповісти
А що каже на це небензя? Єто всьо враки?
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16.03.2024 07:46 Відповісти
і Ватикан такі сценарії не жахають та і навіть не турбують, навіщо вони взагалі... для того, щоб їх не чіпали? Чи авансом і оптом прощати ?
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16.03.2024 11:40 Відповісти
Кацапи- нежить.
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16.03.2024 12:59 Відповісти
Якби ж то "нежить", то ракова пухлина, як висловився влучно лідер Литви "Росія стала раковою пухлиною Європи і світу, яку необхідно видалити, в іншому разі вона знищить світ."

Про це заявив Вітаутас Ландсбергіс, перший лідер Литви після здобуття незалежності, на церемонії в литовському Сеймі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на https://www.lrt.lt/ LRT .

"Перемога прийде тоді, коли не буде Російської імперії, якщо ж вона невіддільна від Росії, тоді коли не буде Росії. Росія стала раковою пухлиною Європи і світу. Якщо її вилікувати, світ може вижити, але якщо ні, то це може призвести до знищення світу", - сказав Ландсбергіс.
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16.03.2024 14:20 Відповісти
Таку ж думку має Американський політтехнолог Джей Смарт,
"В Росії є хвороба. І звати її Володимир Путін. Він - ракова пухлина для Росії та всього світу. Цю пухлину потрібно вирізати. Оскільки нічого хорошого не буде, поки Путін при владі. Ця війна загрожує всьому світу, проте вона також вже знищує Росію", - пояснив Смарт.
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16.03.2024 14:22 Відповісти
З руснею адекватна поведінка! Або взагалі, не брати у полон русаків!
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16.03.2024 19:16 Відповісти
Украине нужно отвечать той же монетой
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16.03.2024 20:01 Відповісти
Так само вони катують всіх українців.У кожному селі чи місті є декілька катівень, де катують та вбивають усіх.Масове явище - вимагання грошей від родичів в'язнів - таких берут на підвал взагалі не за спротив,але катують не гірше,ніж інших.Звичайний раша-геноцід. Але всратий лівак Гутераш цього не бачить.Як і найвеличніший наш.
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16.03.2024 20:53 Відповісти
Коли ти обіцяєш захищати, а потім всажуєш ніж у спину - які можуть бути висновки?
Але тут варто шпиняти лише на себе - мокшанія ніколи не була нам союзником, та і давно варто зрозуміти, на міжнародному рівні немає друзів, лише партнери. А ці гниди ніколи не були партнерами. Дяку.ю комунізму за виховання нового рейху.
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17.03.2024 07:40 Відповісти
в дупу оон - вона себе повністю показала ще в 1994 ув Руанді
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17.03.2024 10:23 Відповісти
нам не тими оонівськими бамашками тра' тішитися, а припинити відгодовувати кацапських полоненних, бо вони на обмін їдуть як бички відкормлені - крепкі, здорові, готові відразу вбивати українців.. влаштували їм тут курорт ол-інклюзів - з цукерками, виставами, культурною програмою, медичним обслуговуванням, мабуть і дівок-валантьорок регулярно приводять для случки, адже у нас багацько тут жалібних тьоток, що переживають шо рібята гинуть.. жалко їм тих рібят.
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17.03.2024 10:28 Відповісти
А ми їх полонених катувати не можемо, навіть не змушуємо важко працювати, це не справедливо!!!
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17.03.2024 13:20 Відповісти
 
 