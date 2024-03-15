Росіяни жорстоко катують український військових, які потрапили в полон, - доповідь ООН
Українські військовополонені зазнають жорстоких тортур, включно з ударами електрострумом, погрозами зґвалтування, відмовою в меддопомозі. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази цього.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у новій доповіді комісії ООН.
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини та міжнародного гуманітарного права і відповідні воєнні злочини.
У доповіді основна увага приділяється тортурам українських військовополонених і описуються випадки жахливого поводження з ними в декількох місцях тримання під вартою у РФ. Заяви жертв розкривають жорстоке поводження, що завдає сильного болю та страждань військовополоненим під час їх тривалого тримання під вартою, - все це робиться з кричущою зневагою до людської гідності та призводить до тривалої фізичної та психічної травми.
У звіті зазначається, що один український військовослужбовець, який був узятий під варту і підданий тортурам російською владою в декількох місцях тримання під вартою, розповів про пережите у виправній колонії в місті Донський у Тульській області. Його там неодноразово піддавали тортурам і залишили напризволяще - з переламаними кістками, вибитими зубами і гангреною на травмованій нозі.
Свідчення визволених українських військовополонених
"Я втратив будь-яку надію і волю до життя", - сказав військовослужбовець і додав, що намагався накласти на себе руки, але злочинці, завадивши йому, надалі били його. Після визволення військовослужбовця госпіталізували 36 разів.
Комісія повідомляє, що в більшості установ військовополонені зазнавали жорстокої процедури "приймання" з побиттями та ударами електричним струмом. Тортури відбувалися під час допитів, коли полонених допитували про українські збройні сили та їхні військові частини.
За словами полонених, особливо жорстоке поводження було застосовано до військовополонених, захоплених у Маріуполі або із західної України; до тих, хто не володів російською мовою; і в періоди, коли російські збройні сили втратили контроль над районами в Україні.
До методів катувань, що періодично застосовувалися, належали жорстокі та неодноразові побиття різними інструментами по різних частинах тіла.
У доповіді також детально описуються випадки катувань сексуального характеру та погрози зґвалтування військовополонених-чоловіків. Так, колишні полонені-чоловіки повідомляли про погрози зґвалтування, небажані дотики під час інвазивних особистих оглядів і катування геніталій.
Доповідь наголошує, що в декількох розслідуваних місцях ув'язнення умови тримання під вартою були нелюдськими або такими, що принижують гідність. Жертвам, здебільше, або відмовляли в медичній допомозі, або надавали її неадекватним чином.
"Жертви повідомили про жахливі страждання від голоду, і тому стали їсти черв'яків, мило, папір і залишки корму для собак, що призвело до різкого падіння ваги. У деяких місцях тримання під вартою доступ до душових і туалетів був обмежений, а в інших - лише отвір у підлозі слугував туалетом", - ідеться в доповіді.
Унаслідок катувань колишні військовополонені повідомляли про труднощі з диханням, сном, ходьбою; про зламані кістки і вибиті зуби; про кровотечі, набряки, інфекції або гангрени кінцівок; про поганий зір і травмовані внутрішні органи.
Як зазначають у комісії ООН, інтерв'ю з військовополоненими, а також з особами, які оголосили себе колишніми членами підрозділу спецпризначенців, що діють під ФСВП, і колишнім російським солдатом, показують, що поводження з військовополоненими, очевидно, заохочували згори або щонайменше допускали з очевидним почуттям безкарності.
Крім того, нові докази підтверджують попередні висновки Комісії про те, що тортури цивільних осіб, що застосовуються російською владою в Україні та в РФ, були дуже поширеними та систематичними.
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Він порушує Міжнародне право.
Досить балачок. Де дії ООН?
Хрипата паскуда ввечері прохрипить прочитане і на цьому все закінчується! У нас НЕМА МЗС... у нас НЕМА уряду... У нас НІХТО ...НІЧОГО у цьому ракурсі не хоче робити. І НЕ РОБИТЬ!!
Одесу обстріляли і де реакція нашого МЗС і Постпреда в ООН?
ПреЗЕдент одягне сумне обличчя і відосик для вишивальників бісером запиляє замість того, щоб на весь світ кричати про порушення росією правил і звичаїв ведення війни.
І от шо з цим робити?
І що в Україні геноцид?
Чи )(уйло образиться?
оон не має сенсу, закрийте цю контору і в світі абсолютно нічого не зміниться.
Мы постеснялись снять кино про Бучу
Про страшные сексуальные преступления русских
Насиловать младенцев - это за гранью
А мир об этом не знает
Как американцы доносят всему миру
Все ,что с ними происходит
ЧЕРЕЗ КИНО!!!
Сняли Перл- Харбор
Сняли про Бен Ладена
Про Кеннеди
И про атомную бомбу
Про расовые проблемы
Про все наводнения и смерчи
И весь мир это увидел
Миллиарды людей на планете
А у нас президент- киношник
И снимает не про главную беду
А всякую лажу
Шоб поржать
Вот где корень украинской проблемы
Вот какое ЗЛО вы выбрали!
Чтобы это сделать пришлось отдать примерно 3000 рашистов. Это на тот вопрос - зачем их брать в плен... Ну, а что касается пыток эти сволочи их любят и "основний висновок" - в плен не сдаваться, сражаться до конца...
Прямо на приливному пункті у МацКве.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
А скільки ОПЗЖ на державних посадах, і в ОП.
Колишній військовий прокурор Матіос А.В., ганявся і садив солдатів АТО, скільки тисяч посадив?
І на передачі ТБ говорив, ми не можемо розповідати про звірства росіян, бо буде погане ставлення до росіян.
Про це заявив Вітаутас Ландсбергіс, перший лідер Литви після здобуття незалежності, на церемонії в литовському Сеймі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на https://www.lrt.lt/ LRT .
"Перемога прийде тоді, коли не буде Російської імперії, якщо ж вона невіддільна від Росії, тоді коли не буде Росії. Росія стала раковою пухлиною Європи і світу. Якщо її вилікувати, світ може вижити, але якщо ні, то це може призвести до знищення світу", - сказав Ландсбергіс.
"В Росії є хвороба. І звати її Володимир Путін. Він - ракова пухлина для Росії та всього світу. Цю пухлину потрібно вирізати. Оскільки нічого хорошого не буде, поки Путін при владі. Ця війна загрожує всьому світу, проте вона також вже знищує Росію", - пояснив Смарт.
Але тут варто шпиняти лише на себе - мокшанія ніколи не була нам союзником, та і давно варто зрозуміти, на міжнародному рівні немає друзів, лише партнери. А ці гниди ніколи не були партнерами. Дяку.ю комунізму за виховання нового рейху.