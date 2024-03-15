Росія готується до війни з НАТО. Це може статися протягом 10 років, - розвідка Естонії

Російські військові вже готуються до конфлікту з НАТО, який може статися протягом наступних 10 років.

Про це попереджає розвідка Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Foreign Policy.

Її представники зазначають, що Росія змогла переналаштувати економіку на воєнні рейки. Тож для РФ "все більш-менш знову йде за планом".

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За словами генерального директора Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росіна, російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни та адаптуються з нехарактерною швидкістю.

"Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, яка навчається в армії", - сказав він.

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Росін додав, що росіяни завжди "вирішували проблеми" завдяки масовості. На його думку, реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з "великою вогневою потужністю та артилерією".

Розвідник Естонський розвідник вважає, що війна Росії з НАТО не є неминучою, адже ще можна багато зробити для стримування Кремля.

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"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході... Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни", - заявив Росін.