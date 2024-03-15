Росія готується до війни з НАТО. Це може статися протягом 10 років, - розвідка Естонії
Російські військові вже готуються до конфлікту з НАТО, який може статися протягом наступних 10 років.
Про це попереджає розвідка Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Foreign Policy.
Її представники зазначають, що Росія змогла переналаштувати економіку на воєнні рейки. Тож для РФ "все більш-менш знову йде за планом".
За словами генерального директора Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росіна, російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни та адаптуються з нехарактерною швидкістю.
"Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, яка навчається в армії", - сказав він.
Росін додав, що росіяни завжди "вирішували проблеми" завдяки масовості. На його думку, реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з "великою вогневою потужністю та артилерією".
Розвідник Естонський розвідник вважає, що війна Росії з НАТО не є неминучою, адже ще можна багато зробити для стримування Кремля.
"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході... Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни", - заявив Росін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніби є.. ніби ні...
В разі нападу на кордоні-
Країн Балтії-
Германія скаже-
Це десь в далині...
На хіба воно мені...
Трохи панку...
Але в цьому випадку, схоже на танка...)))
Лиш форми-
Без кевлару та уніформи-
Голі... як повія...
Вони йдуть тільки в небо-
Ментальна дія...
Але і це треба...
никакие выдуманые миллионы не помогут,тем паче они по максимуму по 0,5 ляма могут могилизировать раз в 5-6 мес..... тут зрадойобы миллионами уже считают.какие вы соплеманы потешные покруче того кацапского лошья занюханого.