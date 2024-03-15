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Новини
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Росія готується до війни з НАТО. Це може статися протягом 10 років, - розвідка Естонії

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Російські військові вже готуються до конфлікту з НАТО, який може статися протягом наступних 10 років.

Про це попереджає розвідка Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Foreign Policy.

Її представники зазначають, що Росія змогла переналаштувати економіку на воєнні рейки. Тож для РФ "все більш-менш знову йде за планом".

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За словами генерального директора Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росіна, російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни та адаптуються з нехарактерною швидкістю.

"Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, яка навчається в армії", - сказав він.

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Росін додав, що росіяни завжди "вирішували проблеми" завдяки масовості. На його думку, реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з "великою вогневою потужністю та артилерією".

Розвідник Естонський розвідник вважає, що війна Росії з НАТО не є неминучою, адже ще можна багато зробити для стримування Кремля.

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"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході... Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни", - заявив Росін.

Автор: 

НАТО (6516) розвідка (3879) росія (65925) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+12
НАТО - це таке утворення-
Ніби є.. ніби ні...

В разі нападу на кордоні-
Країн Балтії-

Германія скаже-
Це десь в далині...

На хіба воно мені...
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15.03.2024 14:07
+7
От мені цікаво, сьогодні на росії вибори, чому наш командувач з самого ранку не дав наказ запустити безпілотники на москву? щоб вплинути на вибір росіян, чи хоча б хакери ввмикали тревогу, так ні? дають спокійно голосувати, чи в Омані порєшалі?
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15.03.2024 14:05
+6
Краще переоцінити, ніж брехати людям про шашлики
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15.03.2024 14:06
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От мені цікаво, сьогодні на росії вибори, чому наш командувач з самого ранку не дав наказ запустити безпілотники на москву? щоб вплинути на вибір росіян, чи хоча б хакери ввмикали тревогу, так ні? дають спокійно голосувати, чи в Омані порєшалі?
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15.03.2024 14:05 Відповісти
У них прямий звʼязок з жОПою. Оману не потрібно.
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15.03.2024 14:07 Відповісти
Ще є завтра та післязавтра. Надія на "привітання" невелика але...почекаємо.
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15.03.2024 14:09 Відповісти
що це дасть, окрім витрати цінних для України безпілотників та картинки кацапсячим пропагандонам, які будуть верещати, як укронацисти нищать ні в чому невинних цивільних громадян паРаші?
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15.03.2024 14:11 Відповісти
не дав наказу щоб не провокувати на агресію., бо якщо ********** НПЗ у Чагіно разом з ПС на 2000 мегават, яка через паркан, то москва буде сидіти закопчена і у темряві, а путін тоді знов нападьот.
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15.03.2024 14:12 Відповісти
Краще переоцінити, ніж брехати людям про шашлики
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15.03.2024 14:06 Відповісти
я більше довіряю латвійському Генштабу.
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15.03.2024 14:06 Відповісти
НАТО - це таке утворення-
Ніби є.. ніби ні...

В разі нападу на кордоні-
Країн Балтії-

Германія скаже-
Це десь в далині...

На хіба воно мені...
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15.03.2024 14:07 Відповісти
не дуже розбираюсь у поезії - це хокку чи вже танка?
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15.03.2024 14:17 Відповісти
Я в стилі речитативу...
Трохи панку...

Але в цьому випадку, схоже на танка...)))
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15.03.2024 14:20 Відповісти
от якби ваші танки можно було міняти на танки...
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15.03.2024 14:23 Відповісти
Нажаль слова-
Лиш форми-

Без кевлару та уніформи-
Голі... як повія...

Вони йдуть тільки в небо-
Ментальна дія...
Але і це треба...
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15.03.2024 14:45 Відповісти
могли би на Цензорі зробити гілку їз своїми танками.
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15.03.2024 14:50 Відповісти
Це ж було вже
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15.03.2024 14:07 Відповісти
Немае ніякої 3-5 мільйонної армії кацапів, довбойоби апокаліптичні.
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15.03.2024 14:12 Відповісти
Не за якіми горами? Уральськіми? Так то НОАК. Кітайська армія. Так шо, **********, ти оце з себе висрав та сам по себе розмазав.
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15.03.2024 14:18 Відповісти
один вылет ф35 и нет впк кацапов....максимум неделю кацапня продержиться(это без учета яо)....а с алебардами пускай до второго пришествия воюют)о каком нато вообще можно говорить,если имея преимущество многократное в авиа в войне с нами ,берут авдеевку в раш режиме по полгода с 20к дохлых русаков.то с нато у которого офиц.только в 4.5 раза больше самолетов военных,это выглядит самоубийственно для кацапни.
никакие выдуманые миллионы не помогут,тем паче они по максимуму по 0,5 ляма могут могилизировать раз в 5-6 мес..... тут зрадойобы миллионами уже считают.какие вы соплеманы потешные покруче того кацапского лошья занюханого.
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15.03.2024 14:19 Відповісти
помиляєтеся, це може статися цього року, ***** воно ж цілковито непередбачуване..
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15.03.2024 14:09 Відповісти
Не може, ні цього ні через десять.
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15.03.2024 14:14 Відповісти
Never Say Never Again)
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15.03.2024 14:21 Відповісти
Так на расее уже 2 года все визжат что они воюют с НАТО 🤣
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15.03.2024 14:13 Відповісти
Кацапня вже некуйово почуває себе в країнах НАТО лишиться тільки взяти зброю в руки.
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15.03.2024 14:13 Відповісти
Це не завадить європейцям миттєво відновити з кацапами торгівлю в період до нової війни.
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15.03.2024 14:14 Відповісти
Ести, я би дав менш. Не 10 років, а десь рік. Максимум півтора.
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15.03.2024 14:17 Відповісти
Ну от хто вигадує цю фігню? Яка війна з НАТО? Вони в Україні, якою тридцять років керували їхні агенти, застрягли, підняли зі зберігання "мотолиги" і танки п'ятдесятирічної давнини. Яка війна з НАТО?
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15.03.2024 14:17 Відповісти
Пусть сначала орки расскажут как они собираются сбивать а главное обнаружить F-35?
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15.03.2024 14:20 Відповісти
они Ф-16 не могут обнаружить
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15.03.2024 14:53 Відповісти
Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок гавна"
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15.03.2024 14:52 Відповісти
Х..... поки не знає чим, кудой і кого. Платонич хоче по йєловстоунсьму парку жахнути, ядерний карлик Дімон по європах.
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15.03.2024 14:56 Відповісти
Самая тяжелая форма шизофрении - это защищать родину в Чужой Стране!
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15.03.2024 15:03 Відповісти
НАТО це цікава форма лицемірства. Все ЄС набираючи все нових і нових членів, стає подібною до нестабільного ізотопу. ЄС це лице значок членства в "хогвардсі" і горде носіння ковпака. Варто підпиляти "ніжку" як всю композицію починає хилити в бік.
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15.03.2024 15:14 Відповісти
Естонці також хворіють на західну хворобу левізни. Які 7 років? Ви що з дуба впали? Дуже ймовірно, що вже в цьому році росія вдарить на Прибалтику. росії як повітря потрібні нові конфлікти і якщо хамаз чи хезбала чи Кім чин Ір їх не зроблять, то вона зробить їх сама. Захід не готовий до війни з росією фізично і морально і путлер це прекрасно знає. Але поки що він надіється в цьому році дотиснути Україну а тоді поставити Заходу ультиматум. Але чекати довго з цим він навряд чи буде. І якщо не вийде зараз дотиснути, то вдарить по Прибалтиці. Але дотиск України-це головний варіант. Навіть з застосуванням ядерки. Що тоді зробить Захід. Вірно! Стурбується і змінить памперси.
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15.03.2024 15:32 Відповісти
Захід вже сказав свою думку з приводу ядерки. Змітуть весь ЧФ (не ядеркою) і полетять ракети на ВПК кацапстан одним махом в великій кількості. Саме тому ядерки у нас досі не було і навряд буде. А от те,що спробують піти на Прибалтика,мені теж так здається. А ще Придністров'я.
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15.03.2024 18:37 Відповісти
 
 