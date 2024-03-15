Перші снаряди заводу Rheinmetall в Україні можуть зійти з конвеєра вже за 15 місяців, - голова правління Папперґер

Rheinmetall вже найближчим часом розпочне будівництво заводу для виготовлення снарядів. Також у планах німецького оборонного концерну виготовлення бронетехніки для українського війська.

Про це DW повідомив голова правління німецького концерну Rheinmetall Армін Папперґер, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що підготовка до будівництва військового заводу в Україні завершується і незабаром пройде церемонія закладки. За його словами, перші снаряди, які будуть виготовлені на новому заводі, можуть зійти з конвеєра вже за 15 місяців.

"Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко", - сказав він. Тобто, за його словами, завод буде створений не з нуля.

Читайте також: Постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ, - Дуда

Як зазначив голова правління, схожі заводи будуть створені не лише в Україні, але і в сусідніх державах, зокрема у Литві.

Такий оборонний завод на території Німеччини міг бути побудований набагато раніше, але до повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький уряд не зробив достатньо велике замовлення для виготовлення боєприпасів, повідомив Папперґер під час спілкування з журналістами.

Читайте: Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну в червні, - радник прем’єра Чехії Пояр