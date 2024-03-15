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Новини
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Перші снаряди заводу Rheinmetall в Україні можуть зійти з конвеєра вже за 15 місяців, - голова правління Папперґер

боєприпаси

Rheinmetall вже найближчим часом розпочне будівництво заводу для виготовлення снарядів. Також у планах німецького оборонного концерну виготовлення бронетехніки для українського війська.

Про це DW повідомив голова правління німецького концерну Rheinmetall Армін Папперґер, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що підготовка до будівництва військового заводу в Україні завершується і незабаром пройде церемонія закладки. За його словами, перші снаряди, які будуть виготовлені на новому заводі, можуть зійти з конвеєра вже за 15 місяців.

"Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко", - сказав він. Тобто, за його словами, завод буде створений не з нуля.

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Як зазначив голова правління, схожі заводи будуть створені не лише в Україні, але і в сусідніх державах, зокрема у Литві.

Такий оборонний завод на території Німеччини міг бути побудований набагато раніше, але до повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький уряд не зробив достатньо велике замовлення для виготовлення боєприпасів, повідомив Папперґер під час спілкування з журналістами.

Читайте: Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну в червні, - радник прем’єра Чехії Пояр

боєприпаси (2294) завод (1027) оборона (4818)


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Топ коментарі
+3
З точною геолокацією)))
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15.03.2024 14:54
+2
Церемония закладки...не забудьте торжественное видео снять и в интернет выложить
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15.03.2024 14:41
+2
Якраз на той час спікер палати представників Джонсон узгодить основні концепцуальні принципи допомоги Україні.
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15.03.2024 14:41
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Для чого ж так поспішати...невже неможливо не будувати новий завод, а використати коробку якогось з радянських, захищених від обстрілів?
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15.03.2024 14:41 Відповісти
схожі заводи будуть створені не лише в Україні, але і в сусідніх державах, зокрема у Литві Джерело:

москов, москов,
Закидаєм бомбами!
Йо-хо-хо-хо !

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15.03.2024 15:17 Відповісти
Ви текст статті читали?

"Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко", - сказав він. Тобто, за його словами, завод буде створений не з нуля. Джерело:
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15.03.2024 15:58 Відповісти
Церемония закладки...не забудьте торжественное видео снять и в интернет выложить
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15.03.2024 14:41 Відповісти
З точною геолокацією)))
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15.03.2024 14:54 Відповісти
Якраз на той час спікер палати представників Джонсон узгодить основні концепцуальні принципи допомоги Україні.
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15.03.2024 14:41 Відповісти
Дякуємо, усе просто чудово. Але Україні потрібно зараз. А якщо чесно, то вчора...
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15.03.2024 14:47 Відповісти
А німці НЕ поспішають!

15 місяців?! Вони смеються з України?

Ні. Просто тупо пілять гроші…
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15.03.2024 14:49 Відповісти
Ще "смішніше", насолоджуйтеся:
"США вироблятимуть в Австралії керовані далекобійні ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які відправлятимуть в Україну. Повідомляється, що першу партію з 12 ракет GMLRS тестуватимуть наприкінці 2025 року, а до 2030 року у планах держави виробляти щорічно тисячі ракет. Здійсненню плану можуть перешкодити брак кадрів, складнощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів."
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15.03.2024 15:49 Відповісти
Угу, спросить любого кацапа, так все всегда пилят. А Украинские долбодятлы охотно повторяют
. Попробуй построй сарай для курей, из гамна и палок - будешь неделю валандаться. А здесь речь идет о высокотехничном производстве, с уникальным оборудованием, которое само еще нужно произвести.
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15.03.2024 18:37 Відповісти
Чекаємо фотки від аброхамії єрмака катлєти безумної та інших істот з того шапіто, як з Яворівського центру…. Аброхамію, чекає мабуть, слухідча група і досі, … за діяння..,що призвели до загибелі Українців!?!?
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15.03.2024 14:57 Відповісти
Та той завод здадуть до першого снаряду.
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15.03.2024 15:00 Відповісти
О боже! 15 місяців... Вони знущаються з України. І зеленський знущається з України
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15.03.2024 15:05 Відповісти
Ну попробуйте за 15 дней построить. В Украине же заводы как грибы под дождем растут, так?
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15.03.2024 18:38 Відповісти
Конечно! Непонятно только, почему наш талантливый во всех отношениях президент их не строит. Дороги строил, а заводы не хочет. Не знаете почему?
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18.03.2024 10:06 Відповісти
Координаты еще дайте. Хотя нет. Приедет арахамия с подаляком или налоговая и они опубликуют фото и координаты.
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15.03.2024 15:09 Відповісти
ДАСУ у нас цим займається....
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15.03.2024 16:54 Відповісти
Мабуть довго будуть рити яму під триповерховий підземний завод. Інакше сенсу немає починати.
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15.03.2024 15:53 Відповісти
 
 