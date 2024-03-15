Перші снаряди заводу Rheinmetall в Україні можуть зійти з конвеєра вже за 15 місяців, - голова правління Папперґер
Rheinmetall вже найближчим часом розпочне будівництво заводу для виготовлення снарядів. Також у планах німецького оборонного концерну виготовлення бронетехніки для українського війська.
Про це DW повідомив голова правління німецького концерну Rheinmetall Армін Папперґер, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що підготовка до будівництва військового заводу в Україні завершується і незабаром пройде церемонія закладки. За його словами, перші снаряди, які будуть виготовлені на новому заводі, можуть зійти з конвеєра вже за 15 місяців.
"Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко", - сказав він. Тобто, за його словами, завод буде створений не з нуля.
Як зазначив голова правління, схожі заводи будуть створені не лише в Україні, але і в сусідніх державах, зокрема у Литві.
Такий оборонний завод на території Німеччини міг бути побудований набагато раніше, але до повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький уряд не зробив достатньо велике замовлення для виготовлення боєприпасів, повідомив Папперґер під час спілкування з журналістами.
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"Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко", - сказав він. Тобто, за його словами, завод буде створений не з нуля. Джерело:
15 місяців?! Вони смеються з України?
Ні. Просто тупо пілять гроші…
"США вироблятимуть в Австралії керовані далекобійні ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які відправлятимуть в Україну. Повідомляється, що першу партію з 12 ракет GMLRS тестуватимуть наприкінці 2025 року, а до 2030 року у планах держави виробляти щорічно тисячі ракет. Здійсненню плану можуть перешкодити брак кадрів, складнощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів."
. Попробуй построй сарай для курей, из гамна и палок - будешь неделю валандаться. А здесь речь идет о высокотехничном производстве, с уникальным оборудованием, которое само еще нужно произвести.