Все більше республіканців у Конгресі США підтримують конфіскацію активів РФ для допомоги Україні, - Bloomberg

Республіканці в Палаті представників нарощують роботу над власним пакетом підтримки України. Ідея конфіскації російських активів набуває все більшої популярності в партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол заявив, що одним із джерел фінансування допомоги, що стає все більш популярним серед республіканців, є конфісковані російські активи.

Республіканець Френч Хілл заявив, що арешт російських активів "повинен" бути частиною законопроєкту.

МакКол заявив, що працює над "рухом вперед" щодо допомоги Україні. За його словами, він обговорював з колегами можливість надання Києву кредитів замість грантів, щоб зменшити витрати для платників податків та заручитися більшою підтримкою однопартійців.

Раніше повідомлялось, що спікер Джонсон планує схвалити продовження допомоги Україні голосами меншості демократів

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