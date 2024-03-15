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Новини
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У Monobank стався збій, користувачі скаржаться на проблеми у роботі застосунку

монобанк

У п’ятницю, 15 березня, у системі Monobank стався збій. Фіксуються проблеми із роботою застосунку, зокрема, під час входу виникає помилка.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Користувачі повідомляють, що у застосунку мобільного банку Monobank стався збій, внаслідок якого він може працювати неправильно, чи взагалі не відкриватись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Monobank стався технічний збій, фахівці працюють над усуненням проблем (оновлено)

Також повідомляється про проблеми з транзакціями. Деякі користувачі не можуть перевести кошти.

Збій в Монобанк

Поки що представники банку не коментували ситуацію і не повідомляли офіційно про проблеми. Причини збою у системі наразі невідомі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці за час війни задонатили на банки monobank мільярд євро

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Після числених "збоїв" Дії, та ін.
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15.03.2024 16:04 Відповісти
Пригадую, як місцевий "експерт" посилався на Monobank, як приклад безперебійної роботи у порiвняннi з "Дiєю" пiсля Євробачення.
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15.03.2024 17:07 Відповісти
в мене все ок
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15.03.2024 17:39 Відповісти
Вчора був у податковій, хотів дітям взяти ІПН. Сказали не можуть дати, бо база "лежить".
У "Приваті" дивився платежі по одній установі - теж частина записів зникла.
Схоже повертаємось назад до паперу.
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15.03.2024 22:55 Відповісти
 
 