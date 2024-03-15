У Monobank стався збій, користувачі скаржаться на проблеми у роботі застосунку
У п’ятницю, 15 березня, у системі Monobank стався збій. Фіксуються проблеми із роботою застосунку, зокрема, під час входу виникає помилка.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Користувачі повідомляють, що у застосунку мобільного банку Monobank стався збій, внаслідок якого він може працювати неправильно, чи взагалі не відкриватись.
Також повідомляється про проблеми з транзакціями. Деякі користувачі не можуть перевести кошти.
Поки що представники банку не коментували ситуацію і не повідомляли офіційно про проблеми. Причини збою у системі наразі невідомі.
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Після числених "збоїв" Дії, та ін.
У "Приваті" дивився платежі по одній установі - теж частина записів зникла.
Схоже повертаємось назад до паперу.